Krátká videa na YouTube čeká velká změna. Přichází AI nástroje pro tvůrce
YouTube opět posouvá hranice digitální tvorby. Na své úterní akci Made on YouTube oznámil sadu nových funkcí založených na generativní umělé inteligenci, které mají proměnit způsob, jakým tvůrci připravují a sdílejí své Shorts. Krátká videa se stala jedním z klíčových pilířů celé platformy a nyní dostávají do rukou nástroje, které umožní kombinovat kreativitu s technologií, jaká byla ještě nedávno nepředstavitelná.
Veo 3 Fast: Rychlejší a dostupnější generace videa
Základním pilířem novinek je model Veo 3 Fast – upravená verze generativního AI systému Veo 3 od Googlu. Ten dokáže tvořit videa v nižším rozlišení 480p, zato s výrazně kratší odezvou, což znamená, že tvůrci získají výsledky během několika vteřin. Poprvé je navíc možné pracovat se zvukem, takže vzniklé klipy budou působit kompletněji.
Další novinkou je možnost přenášet pohyb z jednoho videa do statického obrázku. Tvůrci tak mohou například rozhýbat fotografii a přimět postavu, aby zopakovala taneční krok z jiného videa. Tato technologie, která sleduje a kopíruje pohyb, má velký potenciál zejména v oblasti vizuálních experimentů a trendů na sociálních sítích.
Zdroj: Shutterstock
Nové styly a objekty na pár slov
Veo 3 Fast nabízí také funkce pro stylizaci videí. Tvůrci si mohou zvolit například pop-artový vzhled nebo origami efekt, případně do scény doplnit nové objekty či postavy pouze pomocí textového zadání. Možnost „dopsat“ do obrazu rekvizity nebo charaktery je jedním z kroků, který YouTube přibližuje tvůrce k profesionálním vizuálním efektům bez potřeby drahého softwaru.
Remixování hlasu na hudbu
Další funkce míří na oblast zvuku. Nový nástroj umožní převést mluvený dialog z vybraných videí na hudební soundtrack. YouTube k tomu využívá AI hudební model Lyria 2 od Googlu. Tvůrci si navíc budou moci vybrat náladu výsledné skladby – například „chill“, „danceable“ nebo „fun“.
„Představte si, že slyšíte větu, která vás rozesměje nebo zaujme, a chcete ji přetvořit do chytlavého songu. Náš nový nástroj Speech to Song to přesně umožní,“ vysvětlila v blogovém příspěvku Dina Berrada, ředitelka produktu pro Shorts a generativní AI.
Edit with AI: První střih na kliknutí
Největší novinkou je funkce „Edit with AI“, která dokáže z obyčejného záznamu udělat hotový pracovní návrh videa. Stačí nahrát surový materiál a systém automaticky vybere nejzajímavější momenty, seřadí je do logického sledu, přidá hudbu, přechody a dokonce i komentář, který reaguje na dění na obrazovce. Zatím funguje v angličtině a hindštině, což naznačuje, že YouTube má ambici rozšířit ji postupně i do dalších jazyků.
Smyslem ale není nahradit práci autorů. Umělá inteligence nabídne jen základní verzi, na které tvůrci mohou dál stavět a vyladit ji podle vlastního stylu. Výsledek? Méně času stráveného u technických detailů a více prostoru na samotné nápady a kreativitu.
Testování začíná u formátu Shorts i v aplikaci YouTube Create. Funkce se nejprve zpřístupní v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, přičemž v dalších týdnech přibudou další trhy. Část novinek se objeví už během podzimu, složitější nástroje, například remixování hlasu, dorazí až v příštím roce.