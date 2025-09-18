CDR.cz - Vybráno z IT

Krátká videa na YouTube čeká velká změna. Přichází AI nástroje pro tvůrce

Čtvrtek, 18 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI, Internet

Zdroj: Shutterstock

YouTube představil na akci Made on YouTube nové nástroje založené na generativní umělé inteligenci, které mají zásadně změnit tvorbu krátkých videí Shorts. Tvůrci získají přístup k modelu Veo 3 Fast, novému remixovacímu nástroji, funkci „Edit with AI“ a dalším možnostem, které zrychlí a usnadní tvorbu obsahu.

YouTube opět posouvá hranice digitální tvorby. Na své úterní akci Made on YouTube oznámil sadu nových funkcí založených na generativní umělé inteligenci, které mají proměnit způsob, jakým tvůrci připravují a sdílejí své Shorts. Krátká videa se stala jedním z klíčových pilířů celé platformy a nyní dostávají do rukou nástroje, které umožní kombinovat kreativitu s technologií, jaká byla ještě nedávno nepředstavitelná.

Veo 3 Fast: Rychlejší a dostupnější generace videa

Základním pilířem novinek je model Veo 3 Fast – upravená verze generativního AI systému Veo 3 od Googlu. Ten dokáže tvořit videa v nižším rozlišení 480p, zato s výrazně kratší odezvou, což znamená, že tvůrci získají výsledky během několika vteřin. Poprvé je navíc možné pracovat se zvukem, takže vzniklé klipy budou působit kompletněji.

Další novinkou je možnost přenášet pohyb z jednoho videa do statického obrázku. Tvůrci tak mohou například rozhýbat fotografii a přimět postavu, aby zopakovala taneční krok z jiného videa. Tato technologie, která sleduje a kopíruje pohyb, má velký potenciál zejména v oblasti vizuálních experimentů a trendů na sociálních sítích.

Zdroj: Shutterstock

Nové styly a objekty na pár slov

Veo 3 Fast nabízí také funkce pro stylizaci videí. Tvůrci si mohou zvolit například pop-artový vzhled nebo origami efekt, případně do scény doplnit nové objekty či postavy pouze pomocí textového zadání. Možnost „dopsat“ do obrazu rekvizity nebo charaktery je jedním z kroků, který YouTube přibližuje tvůrce k profesionálním vizuálním efektům bez potřeby drahého softwaru.

Remixování hlasu na hudbu

Další funkce míří na oblast zvuku. Nový nástroj umožní převést mluvený dialog z vybraných videí na hudební soundtrack. YouTube k tomu využívá AI hudební model Lyria 2 od Googlu. Tvůrci si navíc budou moci vybrat náladu výsledné skladby – například „chill“, „danceable“ nebo „fun“.

„Představte si, že slyšíte větu, která vás rozesměje nebo zaujme, a chcete ji přetvořit do chytlavého songu. Náš nový nástroj Speech to Song to přesně umožní,“ vysvětlila v blogovém příspěvku Dina Berrada, ředitelka produktu pro Shorts a generativní AI.

Edit with AI: První střih na kliknutí

Největší novinkou je funkce „Edit with AI“, která dokáže z obyčejného záznamu udělat hotový pracovní návrh videa. Stačí nahrát surový materiál a systém automaticky vybere nejzajímavější momenty, seřadí je do logického sledu, přidá hudbu, přechody a dokonce i komentář, který reaguje na dění na obrazovce. Zatím funguje v angličtině a hindštině, což naznačuje, že YouTube má ambici rozšířit ji postupně i do dalších jazyků.

Smyslem ale není nahradit práci autorů. Umělá inteligence nabídne jen základní verzi, na které tvůrci mohou dál stavět a vyladit ji podle vlastního stylu. Výsledek? Méně času stráveného u technických detailů a více prostoru na samotné nápady a kreativitu.

Testování začíná u formátu Shorts i v aplikaci YouTube Create. Funkce se nejprve zpřístupní v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, přičemž v dalších týdnech přibudou další trhy. Část novinek se objeví už během podzimu, složitější nástroje, například remixování hlasu, dorazí až v příštím roce.

Tagy: 
YouTube, AI, umělá inteligence
Zdroje: 

TechCrunch.com

nahlásit chybu

ChatGPT bude uchovávat i smazané chaty. Soud odmítl námitky uživatelů

Soud v USA nařídil OpenAI, aby uchovalo veškeré záznamy z ChatGPT, včetně smazaných chatů milionů uživatelů. I když to má sloužit jako důkaz v autorskoprávní žalobě, někteří uživatelé varují, že tím vzniká nebezpečný precedens masového sledování. A soud zatím jejich obavy odmítá.

Nový web zachraňuje digitální umění před nájezdem umělé inteligence

V digitálním světě, kde je každý druhý text podezřelý z toho, že ho nenapsal člověk, přichází tichá, ale silná iniciativa, která se snaží zachytit a uchovat to nejcennější: původní lidský projev. Bývalý výkonný pracovník společnosti Cloudflare a renomovaný softwarový inženýr John Graham-Cumming nedávno oficiálně spustil webovou stránku lowbackgroundsteel.ai, digitální archív, který pečlivě sbírá a katalogizuje texty, obrázky a videa vytvořené ještě před nástupem generativní umělé inteligence.

Když perfektní e-maily škodí: Jak zaměstnanci vnímají AI

Umělá inteligence stále častěji pomáhá lidem psát e-maily – ať už jde o opravy gramatiky, nebo rovnou celé odstavce. Nový výzkum ale ukazuje, že přílišná závislost na AI může mít opačný efekt: místo posílení profesionality oslabuje důvěru zaměstnanců v jejich nadřízené.

5 technologií, které mohou posunout váš startup na úplně novou úroveň

Startupy jsou motorem inovací, ale zároveň čelí obrovským výzvám. Od hledání správného byznys modelu přes financování až po rychlý růst – cesta k úspěchu není jednoduchá. Moderní technologie však mohou výrazně pomoci. Které z nich stojí za zvážení už v začátku podnikání?

Vědci vytvořili fotonický čip, který zvládne to, co dosud dokázal jen mozek

Inženýři z Pensylvánské univerzity vytvořili první programovatelný čip, který dokáže trénovat nelineární neuronové sítě pomocí světla. Tato technologie může znamenat zásadní obrat v oblasti umělé inteligence — urychlí výpočty, sníží spotřebu energie a otevírá cestu k plně optickému výpočetnímu systému.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi