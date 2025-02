YouTube a AI v roce 2025: Končí tradiční tvorba, nebo je to naopak nový začátek?

Jednou z nejvýznamnějších inovací je rozšíření automatického dabingu. YouTube umožní tvůrcům přeložit svá videa do více jazyků s minimální námahou, což otevře dveře širšímu publiku a umožní větší globalizaci obsahu. Tato funkce je součástí širšího trendu, kdy platformy usnadňují šíření obsahu přes jazykové bariéry a umožňují tak tvůrcům dosáhnout nových diváků bez nutnosti nákladného a časově náročného překladu.

Další výraznou změnou je zavedení technologie strojového učení pro určování věku uživatelů. Tato funkce má zajistit, že dětem budou doporučovány pouze věkově vhodné videa, čímž se YouTube snaží reagovat na dlouhodobou kritiku ohledně nevhodného obsahu pro mladší publikum. Jak přesně bude tato technologie fungovat a jaké budou její limity, zatím není zcela jasné. Ostatní sociální sítě, jako Facebook, Instagram a TikTok, již podobné systémy zavedly, avšak s různou mírou úspěchu.

S rozvojem umělé inteligence se YouTube také snaží bojovat proti zneužívání AI generovaných deepfake videí. Už v roce 2024 oznámila společnost zavedení nástrojů pro detekci a kontrolu obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Letos plánuje YouTube rozšířit svou spolupráci s agenturou Creative Artists Agency (CAA), která poskytne tvůrcům lepší možnosti, jak chránit svou digitální identitu. Dojde také k vylepšení technologie pro rozpoznávání falešných tváří a hlasů, což má zabránit šíření podvodných videí.

AI jako pomocník nebo hrozba pro tvůrce?

Zavádění umělé inteligence do procesu tvorby videí vyvolává smíšené reakce. Na jedné straně přináší AI tvůrcům nové nástroje – od generování nápadů a návrhů miniatur až po pokročilé střihové možnosti či doplňování hudby do krátkých videí. Tyto funkce umožní i méně zkušeným tvůrcům vytvářet profesionálně vypadající obsah, což by mohlo vést k větší diverzitě videí na platformě.

Zdroj: Shutterstock

Na druhou stranu se ozývají hlasy varující před tím, že zavedení umělé inteligence do tvorby obsahu povede k zahlcení YouTube nekvalitními AI generovanými videi, která postrádají originalitu a lidský dotek. Kritici se obávají, že namísto podpory tvůrčího procesu může AI vést k inflaci obsahu, kde bude těžší odlišit kvalitní práci od automaticky generovaných videí.

Neal Mohan však tvrdí, že AI má být pro tvůrce nástrojem, nikoliv náhradou jejich kreativity. Podle něj umělá inteligence umožní lepší dostupnost obsahu a podpoří nové formy vyjádření. Ostatně, podobné obavy provázely i dřívější technologické inovace, jako byl přechod od analogových kamer k digitálním nebo nástup profesionálních střihových softwarů.

YouTube v roce 2025: Kam směřuje největší video platforma?

Kromě umělé inteligence má YouTube pro rok 2025 několik dalších priorit. Jednou z nich je snaha upevnit své postavení jako epicentra internetové kultury. Tím reaguje na rostoucí popularitu TikToku, který v posledních letech přebral značnou část pozornosti, zejména mezi mladšími uživateli.

Dalším velkým krokem je podpora YouTuberů jako nových hollywoodských hvězd. Platforma se snaží více propojit tradiční zábavní průmysl s internetovou tvorbou a poskytnout tvůrcům větší možnosti, jak monetizovat svůj obsah a budovat si značku mimo YouTube.

Zajímavým trendem je třeba i změna v preferovaném způsobu sledování videí. Zatímco dříve dominovala mobilní zařízení, v USA již byla sledovanost YouTube na televizních obrazovkách vyšší než na mobilech. To ukazuje na postupnou transformaci platformy směrem k plnohodnotnému televiznímu zážitku, který může v budoucnu konkurovat tradičním streamingovým službám.