YouTube Premium nabízí nové funkce a lákavé slevy s Google One

Lepší zvuk, chytřejší stahování a přeskakování nudných pasáží

YouTube Premium není jen o sledování videí bez reklam. Nové aktualizace dokazují, že Google chce tuto službu posunout ještě dál. A jaké vychytávky tedy Premium členům nabízí?

Vylepšená kvalita zvuku

Hudební videa nyní získají vyšší kvalitu zvuku, konkrétně až na 256 kbps. Pro fanoušky hudby to znamená, že jejich oblíbené skladby budou znít čistěji a plněji – ideální pro ty, kteří si potrpí na detaily a kvalitní zvuk.

Obraz v obraze i pro Shorts

Videa typu Shorts, která jsou odpovědí YouTube na populární formát TikToku, dostávají novou funkci „obraz v obraze“. To znamená, že zatímco procházíte aplikaci nebo přepínáte mezi jinými programy, video vám zůstane spuštěné v rohu obrazovky – podobně jako to nabízí například Twitch na iOS.

Chytré stahování pro Shorts

Pokud často sledujete videa offline, bude se vám líbit novinka nazvaná „Smart Downloads“. Tato funkce automaticky stáhne doporučená videa typu Shorts, která si můžete pustit, i když nemáte přístup k internetu. Už žádné hledání obsahu před cestou – YouTube to udělá za vás.

Přeskočení nudných částí videí

Tuto funkci ocení hlavně ti, kteří nemají čas nebo trpělivost sledovat celé video. Díky funkci „Jump Ahead“, která analyzuje, kam ostatní diváci nejčastěji přeskakují, se můžete rovnou přesunout k těm nejzajímavějším částem. Zatímco dříve byla tato vychytávka dostupná jen na mobilních zařízeních, nyní se rozšiřuje i na webovou verzi YouTube.

Rychlejší přehrávání

Pro Premium členy přibude brzy také možnost přehrávat videa až čtyřikrát rychleji na mobilních zařízeních. To se hodí například při sledování výukových videí nebo podcastů, kde chcete rychle projít obsahem.

Výhodnější cena díky Google One

Jednou z nejzajímavějších novinek je propojení služby YouTube Premium s balíčky Google One. Pokud máte Google One Premium (2 TB nebo vyšší) nebo Google One AI Premium, můžete získat YouTube Premium za zvýhodněnou cenu 11,99 USD měsíčně namísto standardních 13,99 USD.

Tato nabídka platí i pro uživatele, kteří již mají roční předplatné YouTube Premium. Pokud přejdou na novou variantu, Google automaticky zruší jejich stávající plán, vrátí nevyužitou částku a přepne je na měsíční tarif se slevou.