YouTube blokuje skladby známých umělců, jako např. Adele a Green Day

Příčiny blokace

K blokaci došlo v důsledku problémů ve vyjednávání mezi YouTube a organizací SESAC. SESAC je americká společnost zabývající se správou autorských práv a licencí na veřejné a online vysílání hudby. Spolupracuje s hudebníky, skladateli a vydavateli, aby zajistila, že za užití jejich děl budou spravedlivě odměněni. Konkrétně tato organizace zajišťuje, že umělci dostávají odměny za své skladby při vysílání v rádiích, televizích, streamovacích službách a na platformách jako je YouTube.

V tomto případě se vyjednávání týkalo obnovy licenční smlouvy mezi YouTube a SESAC. Smlouva se blíží ke svému konci a obě strany se dosud nedokázaly dohodnout na podmínkách jejího prodloužení. Podle serveru Variety bylo hlavním problémem jednání to, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají být umělci odměňováni za používání svých skladeb na YouTube. I když YouTube tvrdí, že se snažil dosáhnout spravedlivé dohody, obě strany dosud nedospěly ke konsensu.

Zástupci YouTube uvedli, že ačkoliv jednání stále probíhají, rozhodli se zablokovat obsah spravovaný SESAC v USA do doby, než bude dosaženo nové dohody. Tento krok měl pravděpodobně za cíl ochránit YouTube před právními důsledky plynoucími z přehrávání hudby bez platné licenční smlouvy. Prozatím nebylo oficiálně potvrzeno, kdy by mohlo dojít k obnovení skladeb, ale obě strany údajně stále jednají a pracují na řešení.

Blokace jako vyjednávací taktika?

Zajímavé na celé situaci je, že podle některých zdrojů smlouva mezi YouTube a SESAC zatím stále platí a její vypršení se očekává až v průběhu následujícího týdne. To vedlo k spekulacím, že YouTube používá blokaci jako taktiku, aby vyvinul tlak na SESAC a získal lepší podmínky ve smlouvě. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že zablokování hudby od slavných umělců je součástí širšího vyjednávání a mohlo by být zrušeno, pokud se podaří dosáhnout dohody.

Důsledky pro uživatele

Pro běžné uživatele YouTube, kteří si oblíbili poslech hudby od umělců jako Adele nebo Green Day, to však znamená dočasné znepřístupnění těchto skladeb. Ačkoliv nejsou zcela odstraněny, uživatelé v USA se při pokusu o jejich přehrání setkají s černou obrazovkou a chybovou hláškou. Tato blokace se týká nejen oficiálních videoklipů, ale i různých dalších verzí skladeb, které SESAC spravuje – například živých vystoupení, cover verzí nebo videí s textem písní.

Důležité je zmínit, že blokace momentálně postihuje pouze uživatele v USA. V jiných zemích zatím nejsou podobné problémy hlášeny, protože blokace je omezena na americký trh, kde SESAC spravuje autorská práva umělců. To znamená, že uživatelé mimo USA mohou nadále poslouchat skladby svých oblíbených umělců bez omezení.

Co je SESAC a jak funguje?

SESAC je jednou ze čtyř hlavních organizací pro správu autorských práv v USA, vedle známějších organizací ASCAP, BMI a GMR. Zajišťuje, že umělci dostávají spravedlivé finanční odměny za využívání jejich hudby ve veřejném a online prostoru. To zahrnuje nejen tradiční média, jako jsou rádia a televize, ale také moderní platformy pro streamování, včetně YouTube, Spotify nebo Apple Music.

Zdroj: Shutterstock

Organizace jako SESAC hrají klíčovou roli v hudebním průmyslu, protože sjednávají licenční podmínky pro používání skladeb a zajišťují, aby umělci byli za své práce finančně kompenzováni. Konflikty mezi platformami jako YouTube a organizacemi pro správu autorských práv nejsou žádnou novinkou. Obvykle se tyto spory točí kolem otázky, jakým způsobem a v jaké míře by měly být platformy jako YouTube povinny odměňovat hudebníky za přehrávání jejich skladeb.

Význam hudby pro YouTube

YouTube je jednou z největších světových platforem pro sdílení videa, přičemž hudební obsah tvoří značnou část toho, co uživatelé na platformě konzumují. Podle statistik se hudební videa řadí mezi nejsledovanější a nejoblíbenější obsah na YouTube, což znamená, že pro platformu má udržení kvalitních hudebních videí zásadní význam. Pokud by nedošlo k dohodě s organizacemi jako SESAC, mohlo by to mít negativní dopad na popularitu služby, zejména v USA, kde by mnoho oblíbených skladeb zůstalo nedostupných.

Navíc, hudební obsah není jen prostředkem zábavy – je také klíčovým prvkem příjmů z reklam a placených služeb YouTube, jako je YouTube Premium nebo YouTube Music. Blokace oblíbených skladeb by mohla vést ke ztrátě uživatelů, což by mohlo platformu finančně poškodit. Z toho důvodu je pravděpodobné, že YouTube má velký zájem na dosažení dohody co nejdříve.

Možný vývoj situace

Jednání mezi YouTube a SESAC stále probíhají a není vyloučeno, že obě strany nakonec najdou společnou řeč a obnoví přístup ke skladbám, které jsou momentálně zablokovány. V takovém případě by uživatelé mohli opět poslouchat hudbu svých oblíbených umělců bez omezení. Je však také možné, že pokud se nedosáhne dohody, může být blokace prodloužena, nebo se dokonce rozšíří na další regiony.

Pro fanoušky hudby, kteří si zvykli na pohodlný přístup k širokému katalogu skladeb na YouTube, je současná situace frustrující. Alternativou je použití jiných streamovacích služeb, jako jsou Spotify, Apple Music nebo Amazon Music, které mají s podobnými organizacemi uzavřené smlouvy a mohou tak nabídnout legální přehrávání skladeb od umělců, kteří jsou momentálně na YouTube blokováni.