YouTube zavádí stahování videí zdarma, ale s omezeními a mizernou kvalitou
YouTube tiše přidalo možnost stahování videí pro offline přehrávání i pro uživatele, kteří nemají zaplacené předplatné. Jde o první větší změnu pro neplatící uživatele za poslední roky. Funkce se objevila poté, co ji zaznamenali uživatelé na Redditu, a postupně se rozšiřuje na další účty.
Doteď byla možnost stahování dostupná pouze pro YouTube Premium, který nabízí i další výhody – například sledování videí bez reklam, přehrávání na pozadí nebo obraz v obraze. Teď sice dostávají něco navíc i uživatelé zdarma, ale s výraznými omezeními.
Kvalita videí je silně omezená
Největším problémem nové funkce je rozlišení stažených videí. Bezplatní uživatelé si mohou uložit video pouze v 360p nebo dokonce jen 144p. Ve srovnání s možností stahovat videa ve Full HD či 720p, kterou mají předplatitelé Premium, jde o značný kompromis.
Na velkém displeji mobilu nebo tabletu je rozdíl v kvalitě velmi patrný a pro některé uživatele může být takové rozlišení prakticky nepoužitelné.
Zdroj: Shutterstock
Omezený počet stažených videí
Dalším háčkem je limit počtu videí, které si mohou uživatelé zdarma uložit. Přesná hranice zatím není známá, ale YouTube potvrdilo, že nebudou k dispozici neomezené offline knihovny jako u Premium účtů.
Pokud tedy plánujete stahovat větší množství obsahu, bez placeného předplatného se neobejdete.
Hudební videa zůstávají zamčená
Funkce má ještě jeden zásadní limit – hudební videa do offline přehrávání zahrnuta nejsou. Pokud chcete ukládat klipy svých oblíbených interpretů, budete opět muset sáhnout po YouTube Premium.
Je to nepříjemná zpráva zejména pro ty, kteří používají YouTube místo hudebních streamovacích služeb.
I když nová možnost vypadá jako vstřícný krok vůči neplatícím uživatelům, jde spíš o ochutnávku Premium funkcí než plnohodnotnou náhradu. YouTube tak zjevně testuje, jestli přístup k offline přehrávání naláká více lidí k přechodu na placené plány.
Pokud vám stačí sledovat videa v nižší kvalitě a nepotřebujete hudební obsah, může to být dobrý důvod zůstat u bezplatné verze. Pro všechny ostatní ale Premium zatím zůstává praktičtější volbou.