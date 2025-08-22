CDR.cz - Vybráno z IT

YouTube zavádí stahování videí zdarma, ale s omezeními a mizernou kvalitou

Pátek, 22 Srpen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

YouTube potichu spustil funkci, která byla dosud vyhrazena pouze platícím uživatelům služby Premium. Nově si mohou videa stáhnout i ti, kteří využívají bezplatnou verzi. Přesto se změna neobešla bez omezení a má několik zásadních háčků.

YouTube tiše přidalo možnost stahování videí pro offline přehrávání i pro uživatele, kteří nemají zaplacené předplatné. Jde o první větší změnu pro neplatící uživatele za poslední roky. Funkce se objevila poté, co ji zaznamenali uživatelé na Redditu, a postupně se rozšiřuje na další účty.

Doteď byla možnost stahování dostupná pouze pro YouTube Premium, který nabízí i další výhody – například sledování videí bez reklam, přehrávání na pozadí nebo obraz v obraze. Teď sice dostávají něco navíc i uživatelé zdarma, ale s výraznými omezeními.

Kvalita videí je silně omezená

Největším problémem nové funkce je rozlišení stažených videí. Bezplatní uživatelé si mohou uložit video pouze v 360p nebo dokonce jen 144p. Ve srovnání s možností stahovat videa ve Full HD či 720p, kterou mají předplatitelé Premium, jde o značný kompromis.

Na velkém displeji mobilu nebo tabletu je rozdíl v kvalitě velmi patrný a pro některé uživatele může být takové rozlišení prakticky nepoužitelné.

Zdroj: Shutterstock

Omezený počet stažených videí

Dalším háčkem je limit počtu videí, které si mohou uživatelé zdarma uložit. Přesná hranice zatím není známá, ale YouTube potvrdilo, že nebudou k dispozici neomezené offline knihovny jako u Premium účtů.

Pokud tedy plánujete stahovat větší množství obsahu, bez placeného předplatného se neobejdete.

Hudební videa zůstávají zamčená

Funkce má ještě jeden zásadní limit – hudební videa do offline přehrávání zahrnuta nejsou. Pokud chcete ukládat klipy svých oblíbených interpretů, budete opět muset sáhnout po YouTube Premium.

Je to nepříjemná zpráva zejména pro ty, kteří používají YouTube místo hudebních streamovacích služeb.

I když nová možnost vypadá jako vstřícný krok vůči neplatícím uživatelům, jde spíš o ochutnávku Premium funkcí než plnohodnotnou náhradu. YouTube tak zjevně testuje, jestli přístup k offline přehrávání naláká více lidí k přechodu na placené plány.

Pokud vám stačí sledovat videa v nižší kvalitě a nepotřebujete hudební obsah, může to být dobrý důvod zůstat u bezplatné verze. Pro všechny ostatní ale Premium zatím zůstává praktičtější volbou.

Tagy: 
YouTube, video, film
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Internetoví trollové: Kdo jsou, proč škodí a jak se bránit

Internetoví trollové patří k nejvýraznějším negativním jevům digitální éry. Schovaní za anonymitou sociálních sítí a diskusních fór záměrně vyvolávají konflikty, šíří nenávist a manipulují veřejné mínění. Kdo ale vlastně trollové jsou, co je pohání – a proč jejich činnost není jen „vtípek“, ale reálný problém?

Vaše DVD mohou hnít: Co je laserová hniloba a jak ochránit svou sbírku?

DVD disky, kdysi považované za spolehlivý způsob archivace filmů, se mohou rozpadnout ještě dřív, než je stihnete dokoukat. Sběratelé hlásí, že některé starší disky od Warner Bros. trpí tzv. laserovou hnilobou, což znamená, že se postupně stávají nečitelnými. Pokud máte ve své kolekci vzácné nebo oblíbené tituly, měli byste zpozornět – některé filmy už možná nikdy nepřehrajete. Co laserovou hnilobu způsobuje, jak ji rozpoznat a jak ochránit svou sbírku před zánikem?

Ban účtu, který chránil děti. Roblox čelí kritice fanoušků

Příběh amerického YouTubera známého jako Schlep odhaluje temnou stránku populární dětské hry Roblox. Tvůrce videí, který se sám stal obětí predátora, věnoval poslední dva roky odhalování sexuálních útočníků na platformě. Jeho aktivita vedla k několika zatčením, ale zároveň i k zákazu účtu ze strany Robloxu.

Squid Game 3: velký televizní moment léta 2025 se blíží

Velké finále se blíží. Už v pátek 27. června 2025 dorazí na Netflix očekávaná třetí a zároveň poslední řada seriálového fenoménu Squid Game. V kolik hodin se nové epizody objeví, kolik jich bude a co všechno diváky čeká? Připravte se na jeden z největších televizních momentů tohoto léta.

YouTube se zbavuje Trendingu. Ale proč neřeší to, co opravdu vadí?

YouTube oznámilo konec záložky Trending a její nahrazení žebříčky podle kategorií. Ačkoliv tím chce reflektovat změny v chování uživatelů, celkově působí tento krok jako snaha řešit neexistující problém. Ve skutečnosti má YouTube mnohem vážnější potíže, které uživatele trápí každodenně – a ty zůstávají bez povšimnutí.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi