YouTube: Hřbitov zapomenutých videí, která nikdo nikdy neviděl

YouTube dnes představuje globální gigant v oblasti digitálního obsahu, s miliardami uživatelů sledujících nespočet videí každý den. Platforma se stala hlavním zdrojem informací, zábavy i podnikání, přičemž tisíce tvůrců budují své kariéry na popularitě a sledovanosti. Všichni známe nejsledovanější videa, která lámou rekordy v počtu zhlédnutí, trendy a tvůrce, kteří se díky YouTube stali celebritami.

Jenže co když vám řeknu, že existuje jiná stránka YouTube, o které se mluví jen velmi málo? Obrovská digitální hřbitovní zóna plná videí, která nikdo nikdy neviděl, která nemají žádná zhlédnutí, žádné komentáře, žádné lajky. Prostor, kde miliony uživatelů nahrávají obsah, který zůstává v naprostém digitálním zapomnění.

Dlouho se spekulovalo o tom, jak velká část YouTube obsahu je ve skutečnosti ignorována, ale skutečná čísla byla až donedávna zahalena tajemstvím. Díky novému výzkumu vedenému Ethanem Zuckermanem z University of Massachusetts Amherst se podařilo poodhalit roušku této záhady. Jejich přístup, založený na generování náhodných adres URL, přinesl vůbec první konkrétní čísla o skutečné podobě obsahu na YouTube. A výsledky jsou ohromující.

Objevování YouTube „duchovních“ videí

Každé YouTube video je při nahrání označeno unikátním jedenáctimístným identifikátorem, který tvoří součást jeho URL adresy (například: youtube.com/watch?v=abc123xyz). Zuckermanův tým vytvořil speciální program, který náhodně generuje různé kombinace těchto znaků a ověřuje, zda odpovídají skutečně existujícím videím. Jinými slovy, jejich algoritmus se pokusil „opilým voláním“ prolomit tajemství YouTube tím, že hádal adresy náhodných videí.

Aby získali dostatečný vzorek, výzkumníci otestovali více než 18 bilionů potenciálních URL, přičemž úspěšně narazili na něco přes 10 000 reálných videí. To znamená, že pro nalezení jediného videa bylo třeba provést 1,87 miliardy pokusů. Pokud by se někdo pokoušel tuto metodu napodobit manuálně a každou adresu ověřoval přibližně tři sekundy, trvalo by mu téměř 178 let, než by našel jedno jediné video.

Kolik videí na YouTube existuje a kolik z nich nikdo neviděl?

Z této unikátní analýzy vyplývá, že na YouTube je v současnosti přibližně 14,8 miliardy videí (údaj z poloviny roku 2024). Ačkoliv to samo o sobě není překvapivé, daleko zajímavější jsou následující statistiky:

Medián počtu zhlédnutí na video je pouhých 41 – tedy polovina všech videí na YouTube má méně než 41 zhlédnutí.

– tedy polovina všech videí na YouTube má méně než 41 zhlédnutí. 4 % všech videí nikdy nikdo neviděl – doslova miliony videí existují, aniž by je kdokoliv kdy otevřel.

– doslova miliony videí existují, aniž by je kdokoliv kdy otevřel. 74 % videí nemá žádné komentáře a 89 % nemá žádné lajky – což potvrzuje, že drtivá většina obsahu zůstává bez jakékoliv interakce.

Tato čísla vykreslují YouTube ve zcela jiném světle, než jak ho známe z obvyklých trendů a doporučených videí. Místo nekonečné galerie úspěšných tvůrců jde spíše o obrovské digitální skladiště, kde jsou miliardy videí pohřbeny v hlubinách algoritmu a nikdy se nedostanou k divákům.

Zdroj: Shutterstock

Jak vypadá typické „zapomenuté“ video?

Zuckermanův výzkum odhalil i zajímavé detaily o těchto „neviditelných“ videích:

Pouze 14 % videí bylo natočeno v profesionálním prostředí – většina je amatérských a natáčených v běžných domácích podmínkách.

– většina je amatérských a natáčených v běžných domácích podmínkách. Pouze 38 % videí obsahuje jakékoliv úpravy – většina z nich je nahrána bez střihu a editace.

– většina z nich je nahrána bez střihu a editace. Více než polovina videí má roztřesenou kameru a 85 % trpí špatnou kvalitou zvuku.

40 % všech videí tvoří pouze hudební stopy bez jakéhokoliv vizuálního doprovodu.

Průměrná délka YouTube videa je jen 64 sekund a více než třetina trvá méně než 33 sekund.

Z těchto dat je zřejmé, že YouTube není jen centrem precizně vytvořeného obsahu, ale i úložištěm nesmírného množství neopracovaného, neorganizovaného a mnohdy i úplně ignorovaného materiálu.