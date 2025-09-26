CDR.cz - Vybráno z IT

Velká změna na YouTube: Doporučení na konci videí půjdou vypnout

Pátek, 26 Září 2025 - 07:00

Zdroj: Shutterstock

Jedna z nejvíce kritizovaných funkcí YouTube, vyskakující doporučení videí na konci přehrávání, dostává po letech řešení. Platforma zavádí nové tlačítko „Skrýt“, díky kterému diváci uvidí video až do poslední vteřiny bez rušivých pop-upů.

YouTube patří k nejpoužívanějším video platformám na světě, ale i tak má své mouchy. Jednou z nich jsou doporučení a odkazy, které vyskočí na obrazovce ve chvíli, kdy se video chýlí ke konci. Pro mnoho uživatelů to znamenalo nepříjemné vyrušení – závěr oblíbeného obsahu zkrátka překryla hromada oken s dalšími nabídkami. Po letech stížností a diskusí ale přichází změna.

Společnost oznámila, že na obrazovky přichází nové tlačítko „Skrýt“. Najdete ho v pravém horním rohu v okamžiku, kdy se objeví koncová obrazovka s doporučeními. Jediným kliknutím tak zmizí všechna překryvná okna a divák může nerušeně dokoukat video až do konce. Pokud by si je někdo chtěl znovu zobrazit, stačí klepnout na tlačítko „Zobrazit“.

Změna ale má jeden háček. Tlačítko je nutné aktivovat pokaždé u nového videa. YouTube se tak vyhnul tomu, aby si uživatelé trvale vypnuli doporučení, což by mohlo mít dopad na sledovanost jiných videí. I tak jde o vítané zlepšení, které se už začíná celosvětově postupně zavádět. Někteří diváci tuto novinku už mají k dispozici.

Zdroj: Shutterstock

Dlouhé čekání na tento krok mělo své důvody. YouTube se obával, že možnost skrývat koncové obrazovky negativně ovlivní výkonnost tvůrců. Proto provedl interní test, jehož výsledky ukázaly, že dopad je minimální – konkrétně poklesl počet prokliků na doporučená videa o méně než 1,5 %. To dalo společnosti zelenou k plošnému nasazení funkce.

Současně s tím přichází ještě jedna menší změna. YouTube se rozhodl ukončit funkci tzv. „hover-to-subscribe“ tlačítka, které se zobrazovalo při najetí myší na vodoznak v rohu videa. Statistiky ukázaly, že tento způsob přihlášení k odběru prakticky nikdo nepoužíval – měl na svědomí méně než 0,05 % všech odběrů. Naopak jen zahlcoval rozhraní.

Tvůrci se ale nemusejí bát, že by přišli o možnosti propagace. Stále mají k dispozici klasické koncové obrazovky, vodoznaky nebo odkazy. Rozdíl je v tom, že uživatelé dostanou větší kontrolu nad tím, co skutečně chtějí vidět.

Pro běžného diváka tak tyto změny znamenají hlavně méně rušivých prvků a čistší uživatelské prostředí. YouTube se tím po dlouhé době přiblížil přáním své komunity a ukázal, že i drobná úprava může zásadně zlepšit zážitek z používání.

