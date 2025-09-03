CDR.cz - Vybráno z IT

YouTube zpřísňuje sdílení Premium Family: Virtuální rodiny se rozpustí

Středa, 3 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Multimédia, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Po Netflixu se k razantnímu boji proti sdílení účtů přidává i YouTube. Nově začíná flagovat členy Premium Family, kteří nežijí na stejné adrese jako správce účtu. Uživatelé, kteří nesplňují podmínky, dostávají upozornění, že jejich účet bude pozastaven a po čtrnácti dnech ztratí všechny výhody předplatného.

YouTube následuje Netflix a další streamovací služby

Když Netflix v roce 2023 zpřísnil podmínky pro sdílení účtů, sklidil obrovskou vlnu nevole. Přesto to spustilo trend, který se nyní dotýká i dalších streamovacích platforem. Po Disney+, Spotify nebo HBO se k omezením přidává také YouTube.

Premium Family už nebude fungovat jako „virtuální rodina“. YouTube začal sledovat lokaci členů a porovnávat ji s adresou správce účtu. Pokud zjistí, že se uživatel dlouhodobě připojuje z jiné domácnosti, vyhodnotí to jako porušení podmínek.

Jak funguje Premium Family a co se mění

Předplatné YouTube Premium Family stojí 22,99 USD měsíčně a umožňuje sdílení až s pěti dalšími lidmi. Nabízí sledování bez reklam, přístup k YouTube Music a další výhody.

Podmínky služby ale už od začátku jasně říkají:

„Všichni členové musí žít ve stejné domácnosti jako správce účtu.“

Až dosud YouTube pravidlo spíše toleroval. Probíhaly sice automatické kontroly polohy každých 30 dní, ale účty, které žily jinde, většinou neblokoval. To se teď mění.

První varování už přicházejí

Uživatelé v posledních dnech začali hlásit první upozornění přímo od YouTube. V e-mailech stojí, že detekovali rozdíl v lokaci mezi správcem a členem rodinného tarifu. Pokud se situace nezmění, účet bude do 14 dnů pozastaven a následně se přepne na bezplatnou verzi s reklamami.

Frustrace uživatelů je obrovská. Mnozí upozorňují, že název „Premium Family“ je zavádějící. Pokud je podmínkou společná adresa, měl by se podle nich balíček jmenovat spíše „Household Plan“.

Zdroj: Shutterstock

Zatím jen vybrané země, ale je to jen začátek

Není zatím jasné, v jakých zemích YouTube kontroly provádí. Některé účty omezení zatím nepocítily, jiné už dostaly varování. Podle zpráv z Android Police i dalších zdrojů to ale vypadá, že jde jen o pilotní fázi a omezení se bude postupně rozšiřovat.

Pokud jste zatím žádné upozornění nedostali, je pravděpodobné, že jde jen o čas. Podmínky služby platí všude stejně, takže změny se dříve či později dotknou všech předplatitelů Premium Family.

Méně svobody, vyšší náklady

Situace ukazuje širší trend, který sledujeme už několik let. Streamovací služby přestávají tolerovat sdílení účtů napříč domácnostmi. Uživatelé se postupně smiřují s tím, že každý bude muset platit vlastní předplatné, nebo přejít na levnější balíčky s reklamami.

Tagy: 
YouTube, video, rodina
Zdroje: 

TechRedar.com

nahlásit chybu

YouTube se zbavuje Trendingu. Ale proč neřeší to, co opravdu vadí?

YouTube oznámilo konec záložky Trending a její nahrazení žebříčky podle kategorií. Ačkoliv tím chce reflektovat změny v chování uživatelů, celkově působí tento krok jako snaha řešit neexistující problém. Ve skutečnosti má YouTube mnohem vážnější potíže, které uživatele trápí každodenně – a ty zůstávají bez povšimnutí.

YouTube tajně testoval úpravy cizích videí pomocí AI: Tvůrci nebyli informováni

YouTube čelí kritice poté, co Google přiznal, že měsíce tajně testoval AI vylepšování videí bez vědomí autorů. Tvůrci hlásili zvláštní vizuální artefakty a změny v obrazu, o kterých nebyli informováni. Google tvrdí, že šlo o experiment s cílem „zlepšit kvalitu videí“, ale mnohé to spíš znepokojilo než potěšilo.

YouTube zavádí stahování videí zdarma, ale s omezeními a mizernou kvalitou

YouTube potichu spustil funkci, která byla dosud vyhrazena pouze platícím uživatelům služby Premium. Nově si mohou videa stáhnout i ti, kteří využívají bezplatnou verzi. Přesto se změna neobešla bez omezení a má několik zásadních háčků.

Mazání komentářů na YouTube: Když se kritika čehokoliv trestá tichou cenzurou

Svoboda slova je v České republice chráněna Listinou základních práv a svobod. Přesto se stále častěji stává, že platformy jako YouTube mažou komentáře i v případech, kdy nejsou urážlivé, vulgární ani nezákonné. Kde je hranice mezi legitimní moderací a nepřípustnou cenzurou? A co může dělat uživatel, jehož komentář zmizel jen proto, že vyjádřil jiný názor?

Ban účtu, který chránil děti. Roblox čelí kritice fanoušků

Příběh amerického YouTubera známého jako Schlep odhaluje temnou stránku populární dětské hry Roblox. Tvůrce videí, který se sám stal obětí predátora, věnoval poslední dva roky odhalování sexuálních útočníků na platformě. Jeho aktivita vedla k několika zatčením, ale zároveň i k zákazu účtu ze strany Robloxu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi