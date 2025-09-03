YouTube zpřísňuje sdílení Premium Family: Virtuální rodiny se rozpustí
YouTube následuje Netflix a další streamovací služby
Když Netflix v roce 2023 zpřísnil podmínky pro sdílení účtů, sklidil obrovskou vlnu nevole. Přesto to spustilo trend, který se nyní dotýká i dalších streamovacích platforem. Po Disney+, Spotify nebo HBO se k omezením přidává také YouTube.
Premium Family už nebude fungovat jako „virtuální rodina“. YouTube začal sledovat lokaci členů a porovnávat ji s adresou správce účtu. Pokud zjistí, že se uživatel dlouhodobě připojuje z jiné domácnosti, vyhodnotí to jako porušení podmínek.
Jak funguje Premium Family a co se mění
Předplatné YouTube Premium Family stojí 22,99 USD měsíčně a umožňuje sdílení až s pěti dalšími lidmi. Nabízí sledování bez reklam, přístup k YouTube Music a další výhody.
Podmínky služby ale už od začátku jasně říkají:
„Všichni členové musí žít ve stejné domácnosti jako správce účtu.“
Až dosud YouTube pravidlo spíše toleroval. Probíhaly sice automatické kontroly polohy každých 30 dní, ale účty, které žily jinde, většinou neblokoval. To se teď mění.
První varování už přicházejí
Uživatelé v posledních dnech začali hlásit první upozornění přímo od YouTube. V e-mailech stojí, že detekovali rozdíl v lokaci mezi správcem a členem rodinného tarifu. Pokud se situace nezmění, účet bude do 14 dnů pozastaven a následně se přepne na bezplatnou verzi s reklamami.
Frustrace uživatelů je obrovská. Mnozí upozorňují, že název „Premium Family“ je zavádějící. Pokud je podmínkou společná adresa, měl by se podle nich balíček jmenovat spíše „Household Plan“.
Zdroj: Shutterstock
Zatím jen vybrané země, ale je to jen začátek
Není zatím jasné, v jakých zemích YouTube kontroly provádí. Některé účty omezení zatím nepocítily, jiné už dostaly varování. Podle zpráv z Android Police i dalších zdrojů to ale vypadá, že jde jen o pilotní fázi a omezení se bude postupně rozšiřovat.
Pokud jste zatím žádné upozornění nedostali, je pravděpodobné, že jde jen o čas. Podmínky služby platí všude stejně, takže změny se dříve či později dotknou všech předplatitelů Premium Family.
Méně svobody, vyšší náklady
Situace ukazuje širší trend, který sledujeme už několik let. Streamovací služby přestávají tolerovat sdílení účtů napříč domácnostmi. Uživatelé se postupně smiřují s tím, že každý bude muset platit vlastní předplatné, nebo přejít na levnější balíčky s reklamami.