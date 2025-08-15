Ban účtu, který chránil děti. Roblox čelí kritice fanoušků
Michael z Texasu, na internetu známý jako Schlep, začal hrát Roblox už jako osmiletý chlapec. Právě tehdy, podle svých slov, narazil na známého vývojáře, který mu posílal sexuálně explicitní a násilný obsah. Situace ho psychicky zlomila natolik, že se pokusil o sebevraždu. Jeho matka se obrátila na Roblox, ale podle Schlepa se žádné pomoci nedočkala.
Tato traumatická zkušenost se stala hlavním důvodem, proč se dnes, ve 22 letech, pustil do neoficiálního lovu predátorů. Roblox je obrovská online platforma s více než 120 miliony aktivních uživatelů měsíčně, z nichž 40 % jsou děti mladší 13 let. Takové prostředí je pro moderátory obtížné uhlídat, což potvrzuje i fakt, že od roku 2018 bylo podle Bloombergu obviněno přes dvě desítky lidí z únosu nebo zneužívání obětí, které poznali právě na Robloxu.
„Lovy“ inspirované televizí
Schlep na svém kanálu, který sleduje přes 620 tisíc odběratelů, zveřejňuje záznamy ze svých akcí, často inspirovaných pořadem To Catch a Predator. Spolupracuje s kontroverzními skupinami jako EDPWatch nebo Predator Poachers. Princip je jednoduchý – jeho tým se vydává za nezletilé a navazuje online kontakt s podezřelými, kteří se pak domluví na osobní schůzce. V ten moment Schlep buď spolupracuje s policií, nebo ji kontaktuje během samotného setkání.
V jednom z posledních případů se jeho kolega vydával za nezletilou dívku, která komunikovala s mužem z Kalifornie. Ten v červnu souhlasil s tím, že se setká v parku. Namísto domnělé dívky tam však čekal Schlep spolu s dalším YouTuberem JiDionem. Muž byl na místě zatčen.
Reakce Robloxu
Přestože jeho činnost vedla k několika zatčením, Roblox se rozhodl zakročit. Schlep dostal výzvu k ukončení činnosti (cease-and-desist) a jeho účty, které měl od dětství, byly zablokovány. Firma ho obvinila z „neautorizovaných a škodlivých aktivit“, jako je „simulovaná komunikace ohrožující děti“ a „přesouvání uživatelů mimo platformu“.
Zdroj: Shutterstock
Současně vydal bezpečnostní ředitel Robloxu, Matt Kaufman, blogový příspěvek o moderování obsahu, kde uvedl, že tzv. „vigilantské skupiny“ – tedy ti, kteří se pokoušejí samostatně prosazovat právo na platformě – mohou být zablokováni, pokud poruší pravidla. I když Kaufman Schlepa nejmenoval, tvůrce se domnívá, že příspěvek byl přímou reakcí na jeho činnost.
Rozdělená veřejnost
Na sociálních sítích se okamžitě rozjela debata. Hashtag #freeschlep se několik dní držel mezi trendujícími na platformě X. Mnozí uživatelé jej označují za hrdinu, který dělá práci, kterou by měla dělat sama platforma. Jiní upozorňují, že amatérské zásahy mohou být právně i bezpečnostně problematické a že Roblox má právo chránit své uživatele i před neověřenými metodami.
Roblox jako veřejně obchodovaná firma s hodnotou přes 90 miliard dolarů si svou reputaci pečlivě hlídá a oficiálně k celé kauze odkazuje pouze na Kaufmanův blog.
Nejasná budoucnost
Schlep sám tvrdí, že se nevzdá. Podle něj Roblox neřeší problém predátorů dostatečně a jeho práce má reálné výsledky. Otázkou zůstává, zda najde způsob, jak v lovu pokračovat mimo samotnou platformu, a zda se jeho případ stane precedentem pro podobné iniciativy.
Celý příběh otevírá širší debatu o tom, kde leží hranice mezi ochranou dětí, právem na soukromí a pravidly digitálních platforem. Roblox se rozhodl jít cestou striktní kontroly, zatímco část veřejnosti volá po větší toleranci vůči lidem, kteří se snaží problém řešit po svém.