YouTube se zbavuje Trendingu. Ale proč neřeší to, co opravdu vadí?

Po deseti letech existence oznámil YouTube konec záložky Trending. Její náhradou budou žebříčky rozdělené podle kategorií – hudba, hry, filmy, tvorba atd. Ačkoliv to zní jako logická evoluce, reakce komunity jasně ukazují něco jiného: nikdo o tuto změnu příliš nestál. Naopak, uživatelé YouTube se už dlouho bouří kvůli třem jiným oblastem, které ovlivňují každodenní používání platformy – a které YouTube dlouhodobě ignoruje.

1. Reklamy všude, kam se podíváš

Pokud neplatíte za YouTube Premium, zažíváte denně frustraci. Doby, kdy se před videem zobrazil jeden krátký spot, jsou dávno pryč. Dnes jsou běžné klidně tři reklamy po sobě, z nichž některé trvají přes minutu – a o pět minut později vás čeká další salva. Ačkoliv je pochopitelné, že platforma chce monetizovat bezplatný obsah, současné tempo a množství reklam doslova ničí uživatelský zážitek. Místo plynulého sledování se z YouTube stává přerušovaná show sponzorovaných přestávek.

Zdroj: Shutterstock

YouTube by si měl uvědomit, že reklamy nejsou problémem samotným – problém je v jejich přehnaném množství. Komunita nevolá po jejich úplném odstranění, ale po rozumné míře. Místo rušení málo využívaných funkcí by měla platforma investovat do vylepšení algoritmu zobrazování reklam a nabídnout smysluplnější kompromis mezi monetizací a pohodlím uživatele.

2. YouTube Shorts: TikTok to není

Snaha YouTube konkurovat TikToku vedla k vytvoření Shorts – krátkých vertikálních videí, která jsou nyní agresivně tlačena do popředí. Problém? Mnoho uživatelů tuto funkci vůbec nepoužívá – a přesto jim zabírá výrazný prostor v aplikaci.

Zkušenost se Shorts často působí rušivě, chaoticky a nevyladěně. Pokud chce YouTube uspět v oblasti krátkého obsahu, musí nabídnout víc než jen kopii TikToku. Anebo přinejmenším umožnit uživatelům jednoduše Shorts skrýt nebo přesunout na méně nápadné místo v rozhraní. Jinak bude stále víc lidí YouTube opouštět ve prospěch platforem, které svou identitu neobětovaly ve snaze kopírovat ostatní.

3. Podpora nových tvůrců? Jen na oko

Jedním z největších nevyužitých potenciálů YouTube je jeho schopnost vyzdvihnout nové tváře. Místo toho ale algoritmus stále upřednostňuje známá jména, opakovaně doporučuje stejný obsah a tvůrce s menším dosahem ignoruje.

YouTube sice testoval funkci Hype, která měla podpořit menší kanály do 500 tisíc odběratelů, ale ta byla omezena jen na vybrané tvůrce a pouze na nová videa. To nestačí. Místo rozšiřování Shorts hubu by mohla platforma vytvořit dedikovanou záložku pro nové a nadějné – s možností filtrování podle zájmů, podobně jako to dělají hudební streamy pro nové interprety.

Ne každý má čas nebo chuť procházet desítky kanálů a hledat nový obsah. YouTube by mohl nabídnout kurátorované výběry, personalizované návrhy nebo pravidelné žebříčky „rising stars“. To by skutečně změnilo prostředí platformy – a motivovalo nové lidi k tvorbě.

Neopravuj, co není rozbité

Rušení Trending stránky není katastrofa. Ale zároveň nejde o změnu, kterou by si někdo přál. Mezitím YouTube přehlíží zásadní nedostatky, které přímo ovlivňují každodenní používání – přemíru reklam, agresivní propagaci Shorts a slabou podporu nových tvůrců.

Pokud chce YouTube zůstat relevantní a oblíbenou platformou, měl by se místo kosmetických změn zaměřit na to, co uživatele skutečně trápí. Jinak se může snadno stát, že se místo videí budou šířit jen stížnosti – a uživatelé začnou hledat alternativy jinde.