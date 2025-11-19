CDR.cz - Vybráno z IT

Od ledna zásadní změna: Roblox zavede povinné ověřování obličejem

Středa, 19 Listopad 2025 - 05:00

Zdroj: Shutterstock

Roblox zavádí od ledna povinné ověření věku pomocí kamery. Bez něj nebude možné používat chat ani další komunikační funkce. Změna přichází po sérii žalob a rostoucích tlaků na ochranu dětí. Jak bude nový systém fungovat a koho se dotkne?
Za změnou nestojí jen dobrovolná snaha platformy „udělat internet bezpečnější“. Na Roblox se v posledních měsících snesla vlna žalob, mimo jiné od generálních prokurátorů Texasu a Louisiany. Obvinění byla tvrdá: nedostatečná ochrana dětí, riziko groomingu a vystavování mladých hráčů nevhodnému obsahu.

Ve světě, kde se stírá hranice mezi hrou, sociální sítí a chatovací platformou, už jednoduché „zaškrtni, že ti je 13“ přestává stačit. Roblox proto zavádí vlastní verzi tvrdšího ověřování - pomocí snímání obličeje.

Jak bude ověření věku fungovat

Proces nebude složitý, ale bude vyžadovat aktivní účast každého uživatele. V aplikaci Roblox se spustí jednoduchý průvodce, který požádá o přístup ke kameře. Uživatel pak projde sérií pokynů, aby systém mohl ověřit přibližný věk.

Roblox tvrdí, že nahrané snímky ani videa neuchovává. Stejně tak má postupovat i externí společnost Persona, která ověřování zajišťuje. Materiály mají být po dokončení ověření smazány.

Zdroj: Shutterstock

Po provedení kontroly systém zařadí hráče do jedné ze šesti věkových skupin:

  • do 9 let
  • 9–12 let
  • 13–15 let
  • 16–17 let
  • 18–20 let
  • 21+

Tím se nastaví hranice, kdo s kým může komunikovat. Například dvanáctiletý uživatel bude moci chatovat s vrstevníky až do věku 15 let, ale nikoli s dospělými či starší mládeží. Cílem je eliminovat anonymní kontakt mezi dětmi a neznámými dospělými.

Postupné zavádění: nejprve vybrané státy, od ledna celý svět

Dobrovolné ověřování běží již nyní. První povinné vlny přijdou během prosince v Austrálii, Nizozemsku a na Novém Zélandu. Od ledna se však systém rozšíří na všechny uživatele po celém světě. Roblox tím zavádí jeden z nejpřísnějších systémů věkové kontroly mezi velkými online platformami. Podle výrobce jde o „první přímé vyžadování věkového odhadu před povolením komunikace“ v herně-sociálním prostředí.

Součástí reformy má být také nový Safety Center - místo, kde rodiče najdou vysvětlení všech bezpečnostních nástrojů, návod na rodičovské kontroly a přehled o tom, jaké možnosti mají jednotlivé věkové skupiny. Roblox se tak snaží reagovat nejen na právní tlaky, ale i na kritiku rodičů, kteří dlouhodobě upozorňují na to, že platforma je pro malé děti příliš otevřená.

