CDR.cz - Vybráno z IT

Twitter se možná vrátí. Dva právníci chtějí značku zpět od Elona Muska

Pondělí, 15 Prosinec 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Právo, Internet

Zdroj: Shutterstock

Značka Twitter možná ještě neřekla poslední slovo. Dva američtí právníci rozjeli právní ofenzivu s cílem získat zpět ochranné známky Twitter a Tweet a spustit novou sociální síť. Proti nim stojí Elon Musk a jeho X.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Když Elon Musk v roce 2023 přejmenoval Twitter na X, působilo to jako definitivní tečka za jednou z nejvlivnějších sociálních sítí posledních patnácti let. Modrý pták zmizel, slovo tweet se vytratilo z oficiální komunikace a samotná značka Twitter se začala vytrácet i z technického zázemí služby. Právě toho si všimli dva lidé, kteří Twitter dobře znají i z právní stránky.

Stephen Coates, bývalý právník Twitteru, a specialista na ochranné známky Michael Peroff se rozhodli, že zánik značky nebyl jen rebranding, ale možná i právní chyba. Společně založili projekt s názvem Operation Bluebird a oficiálně zahájili proces, jehož cílem je získat zpět ochranné známky Twitter a Tweet. Jejich argument je jednoduchý a zároveň odvážný: pokud X Corp. značky přestala používat, mohla se jich fakticky vzdát.

Zdroj: Shutterstock

Podle podání adresovaného americkému patentovému úřadu byly značky systematicky odstraněny z produktů, marketingu i veřejné komunikace. Twitterový pták byl doslova uzemněn a nic nenasvědčuje tomu, že by se X chtělo ke starému názvu vracet. Právníci tvrdí, že právě to naplňuje podmínky opuštění ochranné známky.

Nový Twitter s jinými pravidly

Operation Bluebird nechce jen získat jméno. Jejich plánem je spustit zcela novou sociální síť na doméně Twitter.new, která by navázala na původní myšlenku Twitteru jako digitálního veřejného prostoru. Uživatelé si už nyní mohou nezávazně rezervovat své původní přezdívky, pokud by projekt uspěl.

Podle Coatese nejde o nostalgii ani o návrat do minulosti. Spíše o snahu opravit to, co se podle něj po převzetí Twitteru rozbilo. Kritika směřuje hlavně k omezení moderace obsahu na X, nárůstu údajných dezinformací a podvodů i ke ztrátě důvěry ze strany inzerentů. Nový Twitter má být prý bezpečnější pro uživatele i značky a vrátit důraz na důvěru a odpovědnost.

Otázkou zůstává, jak se zachová Elon Musk. Právníci upozorňují, že X Corp. má stále možnost se bránit a podat odpověď na návrh na zrušení ochranných známek. Teoreticky by mohl Musk zahájit i vlastní žalobu, protože veřejnost si Twitter stále spojuje právě s jeho firmou. Takový spor by ale byl nákladný a zdlouhavý. A právě zde visí ve vzduchu zásadní otázka: bude Musk ochoten investovat miliony dolarů do obrany značky, kterou sám veřejně pohřbil?

Ať už celý spor dopadne jakkoliv, je zřejmé, že Twitter jako pojem z digitálního světa nezmizel. Pořád má obrovskou hodnotu, silnou identitu a místo v paměti uživatelů. To, zda se znovu objeví jako funkční platforma, nebo zůstane jen symbolem jedné internetové éry, rozhodnou nejspíš soudy. A možná i ego jednoho z nejvýraznějších a nejúspěšnějších technologických podnikatelů současnosti.

Diskuze
Tagy: 
Twitter, Elon Musk, aplikace
Zdroje: 

PCMag.com

nahlásit chybu

Těžba na Marsu: Vědci objevili způsob, jak vyrobit kovy přímo z marťanské půdy

Kolonizace Marsu se zdá být o krok blíž. Vědci z australské Swinburne University ukazují, že kovy potřebné pro stavbu prvních kolonií nemusíme dovážet ze Země. Mars má vše potřebné přímo pod povrchem — stačí vědět, jak to využít.

Kolaps přihlášení na X: Neúspěšná změna zabezpečení zamkla tisíce lidí venku

Přechod z twitter.com na x.com měl být rutinní, jenže skončil zmatkem. Uživatelé hlásí chyby, nekonečné smyčky při ověřování a nemožnost přihlásit se ke svému účtu. Změna zabezpečení se ukázala být výrazně problematičtější, než X slibovalo.

Dva roky čekání jsou u konce. WhatsApp zavádí překlady zpráv

Uživatelé WhatsAppu se dočkali. Po dvou letech proseb a očekávání přichází funkce, která umožní překládat zprávy přímo v chatu. Novinka je dostupná na telefonech s Androidem i iOS a slibuje, že dorozumívání napříč jazyky bude mnohem jednodušší.

Chat Control nekončí. Dánsko přišlo s novým kompromisem, který může změnit hru

Dánsko stáhlo návrh na povinné sledování všech soukromých zpráv v EU, ale diskuse zdaleka nekončí. Nová verze návrhu by mohla zavést dobrovolné skenování obsahu, což sice mírní obavy o soukromí, ale zároveň otevírá zadní vrátka k jeho pozdějšímu omezení.

Satelitní internet mění pravidla hry. Co od něj čekat v příštích letech?

Satelitní internet se z technologie pro odlehlé oblasti rychle mění v běžnou možnost připojení. Přináší nové šance tam, kde kabelovky končí, ale zároveň vyvolává otázky. Jak funguje, v čem se liší od klasického internetu a co může znamenat jeho masové rozšíření?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi