Twitter se možná vrátí. Dva právníci chtějí značku zpět od Elona Muska
Když Elon Musk v roce 2023 přejmenoval Twitter na X, působilo to jako definitivní tečka za jednou z nejvlivnějších sociálních sítí posledních patnácti let. Modrý pták zmizel, slovo tweet se vytratilo z oficiální komunikace a samotná značka Twitter se začala vytrácet i z technického zázemí služby. Právě toho si všimli dva lidé, kteří Twitter dobře znají i z právní stránky.
Stephen Coates, bývalý právník Twitteru, a specialista na ochranné známky Michael Peroff se rozhodli, že zánik značky nebyl jen rebranding, ale možná i právní chyba. Společně založili projekt s názvem Operation Bluebird a oficiálně zahájili proces, jehož cílem je získat zpět ochranné známky Twitter a Tweet. Jejich argument je jednoduchý a zároveň odvážný: pokud X Corp. značky přestala používat, mohla se jich fakticky vzdát.
Zdroj: Shutterstock
Podle podání adresovaného americkému patentovému úřadu byly značky systematicky odstraněny z produktů, marketingu i veřejné komunikace. Twitterový pták byl doslova uzemněn a nic nenasvědčuje tomu, že by se X chtělo ke starému názvu vracet. Právníci tvrdí, že právě to naplňuje podmínky opuštění ochranné známky.
Nový Twitter s jinými pravidly
Operation Bluebird nechce jen získat jméno. Jejich plánem je spustit zcela novou sociální síť na doméně Twitter.new, která by navázala na původní myšlenku Twitteru jako digitálního veřejného prostoru. Uživatelé si už nyní mohou nezávazně rezervovat své původní přezdívky, pokud by projekt uspěl.
Podle Coatese nejde o nostalgii ani o návrat do minulosti. Spíše o snahu opravit to, co se podle něj po převzetí Twitteru rozbilo. Kritika směřuje hlavně k omezení moderace obsahu na X, nárůstu údajných dezinformací a podvodů i ke ztrátě důvěry ze strany inzerentů. Nový Twitter má být prý bezpečnější pro uživatele i značky a vrátit důraz na důvěru a odpovědnost.
Otázkou zůstává, jak se zachová Elon Musk. Právníci upozorňují, že X Corp. má stále možnost se bránit a podat odpověď na návrh na zrušení ochranných známek. Teoreticky by mohl Musk zahájit i vlastní žalobu, protože veřejnost si Twitter stále spojuje právě s jeho firmou. Takový spor by ale byl nákladný a zdlouhavý. A právě zde visí ve vzduchu zásadní otázka: bude Musk ochoten investovat miliony dolarů do obrany značky, kterou sám veřejně pohřbil?
Ať už celý spor dopadne jakkoliv, je zřejmé, že Twitter jako pojem z digitálního světa nezmizel. Pořád má obrovskou hodnotu, silnou identitu a místo v paměti uživatelů. To, zda se znovu objeví jako funkční platforma, nebo zůstane jen symbolem jedné internetové éry, rozhodnou nejspíš soudy. A možná i ego jednoho z nejvýraznějších a nejúspěšnějších technologických podnikatelů současnosti.