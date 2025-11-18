CDR.cz - Vybráno z IT

Musk tlačí X blíž k super-appce. Nový Chat chce konkurovat WhatsAppu i Signalu

Úterý, 18 Listopad 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

X nasazuje nový šifrovaný Chat, který zásadně mění dosavadní podobu soukromých zpráv. Uživatelům přináší zmizící zprávy, úpravy odeslaných textů i ochranu proti screenshotům. Zároveň se znovu otevírá otázka: Míří X k vlastní komunikační aplikaci?
X se z původně jednoduché sociální sítě postupně přetváří v mnohem ambicióznější projekt. Nově nasazený šifrovaný Chat, který právě přichází na iOS a web, ukazuje směr, kam chce Elon Musk platformu posunout. Podle dostupných informací má rozšíření brzy dorazit i na Android, a tím se otevřít všem uživatelům sítě.

Co nový Chat umí a proč je tak sledovaný

Novinka už na první pohled připomíná funkce známé z WhatsAppu, Signalu nebo Telegramu, ale X se je snaží pojmout po svém. Zprávy půjde nejen upravit či smazat, ale také nastavit jejich „zmiznutí“ po určité době. Přibývá i možnost sdílení souborů a chystané hlasové poznámky, které se mají do aplikace dostat v některé z dalších verzí.

Zajímavé jsou také bezpečnostní prvky. Uživatelé mohou zablokovat pořizování screenshotů a budou upozorněni, pokud se někdo o zachycení obrazovky pokusí. To je funkce, kterou běžně najdeme spíše v aplikacích zaměřených na ochranu citlivých dat než na běžnou komunikaci. K dispozici zůstává jednotná schránka pro starší i nové zprávy, takže uživatelé nepřijdou o svá dosavadní vlákna.

Muskův plán: jedno místo pro psaní, volání i sdílení

Elon Musk popsal nový systém jako „peer-to-peer šifrování podobné Bitcoinu“. Tím jasně naznačil, že chce kompletně nahradit původní architekturu DM a nahradit ji bezpečnostně robustnějším řešením. Chat má umožnit nejen textové zprávy a soubory, ale i audio a video hovory - tedy funkce, které z X postupně dělají přímého konkurenta zaběhnutým komunikačním aplikacím.

Že nejde jen o malou úpravu, ukazuje i fakt, že se podle Muska chystá samostatná aplikace. O té mluvil už v říjnu během rozhovoru u Joea Rogana. Zda půjde o paralelní produkt, nebo se časem stane součástí plánovaného „super-app“ ekosystému, zatím není jasné.

X jako „super-app“? Ambice jsou větší než jen chat

Dlouhodobě Musk mluví o tom, že platforma má být západní obdobou WeChatu - jediné aplikace, přes kterou lidé v Číně komunikují, natáčejí videa, platí, řeší úřady nebo si objednávají jídlo. Chat je tak jen jednou z částí skládanky.

X se už měsíce snaží přidat funkce, které platformu rozšiřují daleko za původní rámec sociální sítě. Nově spuštěné šifrované zprávy jsou jedním z kroků, který má přesvědčit uživatele, že X chce nabídnout nejen prostor pro diskusi, ale i plnohodnotnou komunikaci - a to s důrazem na bezpečnost.

