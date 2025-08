Zranění, ignorace a vyhazovy: Bývalí pracovníci žalují SpaceX

Robert Markert, bývalý dozor nad částí raketového provozu SpaceX, tvrdí, že firmu několikrát upozorňoval na vážné nedostatky v oblasti bezpečnosti – včetně situací, které podle něj mohly „snadno způsobit vážná zranění nebo smrt“. Podle žaloby však vedení jeho obavy smetlo ze stolu s odůvodněním, že navrhované změny by byly neekonomické.

Markert strávil ve SpaceX 13 let, ale v dubnu letošního roku byl propuštěn. V žalobě tvrdí, že pracovníci byli nuceni pracovat 15 až 20 dní v kuse, a že zranění na pracovišti se běžně nehlásila kvůli strachu z odvety. Pokusy zavést školení a certifikace byly podle něj odmítnuty s tím, že „na to není čas“ a „firma na to nebude vynakládat prostředky“.

Druhý případ: Opakovaná zranění bez pomoci, pak výpověď

Druhou žalobu podal David Lavalle, 60letý instalatér, který u SpaceX pracoval od roku 2014. Podle něj se firma nedokázala postarat o následky jeho opakovaných pracovních zranění – včetně zlomené nohy, bolestí krku, zad a zápěstí.

Zdroj: Shutterstock

Lavalle přiznává, že podal jen část žádostí o pracovní odškodnění, protože se bál odplaty. Když si ale vyžádal zdravotní volno kvůli dně, byl po devíti dnech propuštěn. Tvrdí, že jeho výpověď byla součástí vlny propouštění starších zaměstnanců, kterou měl vést tehdy nově nastupující 28letý manažer Scott Hiler.

Vysoká zraněnost pracovníků SpaceX potvrzena daty

Nejde přitom o izolované případy. Podle údajů amerického Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) vykazuje SpaceX výrazně vyšší míru pracovních úrazů než jiné firmy v leteckém průmyslu. V roce 2024 bylo na texaské základně Starbase evidováno 4,27 zranění na 100 zaměstnanců, což je téměř trojnásobek průměru v odvětví.

Nejhůře je na tom západní pobřeží, kde probíhá záchrana raketových aerodynamických krytů. Podle OSHA dosahuje míra zranění 7,6 na 100 pracovníků – nejvyšší hodnota mezi všemi provozy SpaceX.

SpaceX mlčí, soudy budou rozhodovat

Obě žaloby byly původně podány u Nejvyššího soudu okresu Los Angeles, SpaceX je následně přesunula k Federálnímu soudu ve střední Kalifornii. Zástupci firmy se zatím k obviněním nevyjádřili.

Z právního pohledu jde o obvinění z neoprávněného propuštění, odvetného jednání a zanedbání povinností zaměstnavatele. Pokud se tvrzení potvrdí, může jít nejen o špatné pracovní podmínky, ale i o systematické ignorování bezpečnostních standardů.