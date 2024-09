SpaceX dostala pokutu 630 tisíc dolarů

První dva incidenty se odehrály v červnu a souvisí se změnou komunikačního plánu SpaceX pro starty z Cape Canaveral Space Force Station na Floridě. Společnost v květnu podala na FAA žádost o změnu tohoto plánu, která zahrnovala přidání nové řídící místnosti a zároveň odebrání kontroly připravenosti v T-2 hodiny před startem. FAA informovala 15. a 16. června SpaceX, že o její žádosti nestihne rozhodnout do startu naplánovaného na 18. června, SpaceX však start uskutečnila jako by žádost schválena byla. Tím porušila dva body licence jí udělené pro starty raket a za každé toto porušení bylo vyměřeno 175 tisíc dolarů pokuty.

Třetí incident pak nastal o zhruba měsíc později. SpaceX podala 19. července na FAA žádost o změnu v plánu systému svých nádrží pro raketové palivo RP-1 ve floridském Kennedy Space Center. FAA opět během několika dnů oznámila, že o žádosti nestihne rozhodnout před následujícím plánovaným startem a SpaceX opět start provedlo tak, jako by žádost byla schválena. Za tento přečin proti licenci výměřila FAA pokutu 293 009 USD.

SpaceX má na vyjádření k celé záležitosti 30 dnů, avšak Elon Musk se již teď nechal na sociální síti X slyšet, že bude FAA žalovat za překročení regulátorských kompetencí, nakolik může taková žaloba být úspěšná je v americkém právním systému těžké odhadovat.

FAA se k podobným pokutám uchyluje poměrně zřídka, protože ostatní komerční společnosti realizující starty raket obvykle podávají své žádosti v takovém předstihu, aby bylo možné je v termínech plánovaných startů schválit. Faktem nicméně je, že žádný z těchto konkurentů nemá během roku startů ani zdaleka takové množství, jako právě SpaceX, které tak je nejčastějším terčem nelibosti FAA, i předchozí pokuta udělená regulátorem byla směřována právě Muskově společnosti.

Aby se do budoucna podobné střety omezily a hlavně aby bylo možné dodržet základní pravidla bezpečnosti při kosmických startech, byl od letošního rok posílen rozpočet FAA, která tak čistě pro potřeby regulace vesmírných letů přijala 35 nových pracovníků a měla by tak žádosti SpaceX být schopna odbavovat pružněji, čímž by společnost nemusela v obavě o narušení termínů startů jednat v rozporu s udělenou licencí.