Z přátel rivalové: Jak se zrodil spor mezi Altmanem a Muskem

Souboj dvou technologických gigantů se přiostřuje. Generální ředitel OpenAI Sam Altman po letech slovních útoků na síti X poprvé rázně odpověděl Elonu Muskovi. Za kulisami jejich veřejného sporu se ale odehrává mnohem zásadnější bitva – vleklý soudní proces, ve kterém si navzájem vyčítají zradu, manipulace i pokusy o zničení té druhé strany.

Veřejná výměna ostrých slov mezi Samem Altmanem a Elonem Muskem na sociální síti X vzbudila pozornost hlavně kvůli Muskovu obvinění, že Apple zvýhodňuje ChatGPT v App Store na úkor jeho vlastního chatbota Grok. Altman, který v posledních letech spíše reagoval umírněně, tentokrát odpověděl přímo a vyzval Muska, aby pod přísahou potvrdil, že nikdy nemanipuloval algoritmem X ve svůj prospěch.

Tento slovní střet ale není izolovanou epizodou. Odehrává se v době, kdy americký soud řeší vzájemné žaloby mezi oběma muži a jejich firmami – OpenAI a xAI. Právě soudní spor, podle všeho, stojí za prudkým nárůstem napětí.

Z přátel úhlavní rivalové

Vztah Muska a Altmana začal slibně v roce 2015, kdy se společně pustili do zakládání OpenAI. Tehdy je spojovala obava z dominance Googlu v oblasti umělé inteligence. První rozpory se objevily už po půl roce, zejména ohledně struktury organizace – Altman prosazoval neziskový model, Musk preferoval jiný přístup.

Postupem času přibývaly konflikty: neshody kolem spolupráce s Microsoftem, otázky řízení společnosti i Muskova ambice stát se CEO. Když OpenAI odmítla jeho návrh, aby společnost ovládal, Musk odešel. Od té chvíle se jejich cesty rozešly – a vztah se změnil v otevřenou rivalitu.

Obvinění z manipulace a sabotáže

Musk v roce 2024 zažaloval OpenAI, tvrdil, že byl oklamán a že jeho finanční podpora byla získána pod falešnou záminkou neziskového poslání. OpenAI odpověděla protižalobou, ve které Muska obviňuje z „dlouhodobé kampaně“ s cílem firmu poškodit – od mediálních útoků přes snahy vyvolat zásahy regulátorů až po údajně fingovanou nabídku na odkup společnosti, která měla jen destabilizovat investory.

Zdroj: Shutterstock

Soud zatím rozhodl, že o Altmanových obviněních se bude jednat až po skončení první fáze řízení, která se týká Muskova původního žalobního nároku.

Sociální sítě jako bitevní pole

Soudní síň ale není jediným místem, kde se jejich spor odehrává. Musk využívá svou sociální síť X k otevřeným útokům na OpenAI, kterou v posledních měsících opakovaně označil za „podvod“ či „digitálního Frankensteina“. Altman se dosud držel spíše zpátky, ale aktuální výměna ukazuje, že se možná chystá na tvrdší styl komunikace.

Napětí ještě umocňuje fakt, že Musk buduje přímého konkurenta – firmu xAI – a podle OpenAI se snaží všemi prostředky získat náskok na trhu.

Jak to může skončit?

Proces pokračuje a první velký soudní střet je naplánován na březen 2026. Do té doby se dá očekávat, že jejich veřejné i zákulisní souboje budou pokračovat. Zda Altman udrží nově nastavený tvrdší tón, nebo se opět stáhne do pozice opatrného komentátora, ukážou následující měsíce.

Jedno je jisté – příběh dvou mužů, kteří spolu kdysi chtěli „zachránit lidstvo před nebezpečnou AI“, se proměnil v jednu z největších osobních i obchodních bitev současného technologického světa.

OpenAI, Elon Musk, Twitter
