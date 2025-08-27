Problém s Grok AI: Tisíce soukromých chatů se objevily ve vyhledávání Google
Pokud používáte Grok AI, je možné, že některé vaše konverzace jsou veřejně přístupné – aniž byste o tom věděli. Problém odhalil magazín Forbes, který zjistil, že Grok vytváří pro každý sdílený chat unikátní URL. Uživatelé si přitom často myslí, že jde o soukromý odkaz určený jen pro ně nebo jejich známé. Ve skutečnosti se však link automaticky publikuje na webu Groku a vyhledávače jako Google ho mohou indexovat.
Jak k tomu dochází
Celý problém začíná tlačítkem „Sdílet“, které je umístěno přímo pod oknem s konverzací. Jakmile na něj kliknete, Grok vygeneruje odkaz, který se nejen uloží do schránky, ale také okamžitě zpřístupní veřejně. Na stránce Groku přitom není žádné varování – uživatel vidí pouze nenápadnou hlášku „Copied shared link to clipboard“.
V praxi to znamená, že kdokoliv, kdo najde tento odkaz přes Google nebo jiný vyhledávač, si může celý váš chat přečíst. Ať už šlo o osobní dotazy, pracovní úkoly nebo cokoli citlivého, obsah se může stát snadno dostupným.
Zdroj: Shutterstock
Podmínky služby nejsou na vaší straně
Podle zjištění webu CNET uživatelé Groku souhlasí s tím, že jejich obsah může být volně využíván. V podmínkách služby stojí, že xAI – společnost Elona Muska, která Grok provozuje – získává „neodvolatelné, trvalé a celosvětové právo“ váš obsah používat, kopírovat, ukládat, distribuovat, upravovat, zveřejňovat a zobrazovat.
Jinými slovy, pokud jste už tlačítko sdílení použili, konverzace se stává součástí veřejného prostoru. A i když je možné přístup k odkazům zrušit, není jisté, zda to také smaže už uložené verze z vyhledávačů.
Jak zjistit, co je veřejné, a jak to skrýt
Pokud si chcete ověřit, zda jsou vaše chaty s Grokem dostupné veřejně, navštivte adresu grok.com/share-links. Zde uvidíte seznam všech odkazů, které byly vygenerovány. U každého z nich je možné kliknout na tlačítko „Remove“, čímž přístup zneplatníte.
Je však potřeba dodat, že zatím není potvrzeno, jestli se takto odstraněné odkazy automaticky přestanou zobrazovat ve výsledcích Google. Pokud šlo o citlivé informace, může být nutné vyžádat ruční odstranění z vyhledávače prostřednictvím nástroje Google Remove Outdated Content.
Úniky dat nejsou u chatbotů novinkou
Podle Forbesu je už nyní na Googlu dostupných více než 370 000 veřejných Grok chatů. Některé obsahují běžné konverzace, ale jiné podle zjištění dokonce návody na výrobu nelegálních látek, škodlivého kódu nebo výbušnin.
Grok není jediný chatbot, který čelí podobné kritice. Meta AI také nabízí možnost zveřejnit své chaty, ale na rozdíl od Groku vyžaduje více kroků a přidává výraznější upozornění. OpenAI u ChatGPT experimentovala s funkcí veřejného sdílení, ale po výrazné kritice ji začátkem měsíce deaktivovala.
Jak se chránit do budoucna
Nejjednodušší rada je zatím jediná – nepoužívejte tlačítko „Sdílet“. Pokud chcete konverzaci někomu poslat, zkopírujte text ručně a pošlete ho jiným způsobem.
Do budoucna je možné, že xAI přidá výraznější varování nebo zavede soukromé odkazy, které nebudou automaticky indexované. Do té doby je ale na uživatelích, aby byli obezřetní a uvědomovali si, jaké informace s chatbotem sdílejí.