CDR.cz - Vybráno z IT

HP propouští tisíce lidí a sází na AI. Tvrdí, že umělá inteligence firmu zrychlí

Pondělí, 1 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI, Práce v IT

Zdroj: Shutterstock

HP oznámilo plán propustit až šest tisíc zaměstnanců a postupně nahradit část práce umělou inteligencí. Firma věří, že díky tomu ušetří miliardu dolarů. Změny přicházejí v době, kdy se podobně rozhodují i další světové technologické společnosti.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Mladí ajťáci mizí z trhu. Nový výzkum odhalil, kde končí

Rozhodnutí HP výrazně zredukovat počet zaměstnanců vzbudilo pozornost nejen v technologickém sektoru. Firma oznámila, že do konce fiskálního roku 2028 propustí čtyři až šest tisíc lidí. Vedení tvrdí, že jde o součást hlubší transformace, která má HP přiblížit ke světu, kde bude běžnou součástí práce umělá inteligence.

Úspory a reorganizace

HP počítá s tím, že díky rozsáhlým úsporám sníží své náklady o miliardu dolarů. Nejvíce budou zasaženy týmy zaměřené na vývoj produktů, interní provoz a zákaznickou podporu. Generální ředitel Enrique Lores během hovoru s investory uvedl, že AI má firmě pomoci zrychlit inovace, zlepšit obsluhu zákazníků a zvýšit produktivitu.

Ve výroční zprávě HP zmiňuje, že změny nejsou jen o propouštění. Patří sem také úpravy portfolia, zjednodušení platforem a digitalizace procesů. Jde o kroky, které mají vytvořit stabilnější a flexibilnější firmu pro další roky.

Zdroj: Shutterstock

Není to jen HP. AI je uprostřed vlny propouštění

Situace HP zapadá do širšího trendu. Řada velkých technologických firem letos propouštěla s odkazem na automatizaci nebo investice do umělé inteligence. Salesforce zrušil čtyři tisíce míst v zákaznické podpoře. Amazon oznámil patnáct tisíc propouštěných a zároveň rozšiřuje AI projekty. Intuit, Klarna i Duolingo snižovaly stavy s tím, že část práce lze automatizovat.

Analýzy ukazují, že už do října oznámily technologické společnosti přes sto čtyřicet tisíc propuštěných pracovníků. To je nárůst oproti minulému roku a potvrzení, že firmy procházejí velkým tlakem na efektivitu.

Do jaké míry za to může AI

Někteří odborníci ale varují, že se z AI stává snadná výmluva pro škrty, které by firmy udělaly tak jako tak. Profesor Peter Cappelli z Wharton School upozorňuje, že nahrazení lidí technologií není tak jednoduché, jak se může zdát. Implementace AI do reálného provozu bývá pomalá a nákladná. Podle něj je otázkou, kolik pracovních úkolů lze dnes skutečně převést na systémy, které fungují spolehlivě a bez dohledu.

Do budoucna však bude AI hrát v IT odděleních stále větší roli. Analytici Gartneru očekávají, že do roku 2030 bude většina pracovních úkolů v IT částečně propojena s umělou inteligencí. Stále však počítají s tím, že lidé zůstanou klíčovou součástí celého procesu.

Mezi obavami a nadějí

Zprávy o propouštění tak přirozeně vyvolávají nejistotu. Na druhé straně existují studie, které odhadují, že AI nakonec vytvoří více pracovních míst, než kolik jich zanikne. Světové ekonomické fórum (WEF) předpovídá, že do roku 2030 vznikne globálně až sedmdesát osm milionů nových pozic spojených s technologiemi, daty a automatizací.

Změny, které HP a další velcí hráči oznamují, ukazují, že jde o začátek éry, která promění způsob práce napříč celým odvětvím. Zatím nevíme, zda budou pozitivní nebo bolestivé. Jedno je ale jisté. Diskuse o tom, co umělá inteligence přináší a co bere, nás bude provázet mnoho let.

Diskuze
Tagy: 
robot, AI, umělá inteligence, HP
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

Vývoj robopsů: Je budoucnost robotiky v domácích mazlíčcích na baterky?

Robotický pes už není jen hračka z japonského katalogu. Od věrného Aiba po armádního Spota se čtyřnohý stroj stává součástí našich domovů, pečovatelských center i průmyslových provozů. Nahradí roboti skutečná zvířata, nebo jde jen o další technologický rozmar?

Chatbot místo úředníka? Vládní portál AI.gov má řídit komunikaci s občany

Tajný vládní projekt USA pod vedením Donalda Trumpa unikl na veřejnost: připravovaný portál AI.gov má být digitální revolucí ve státní správě. Odhalení webu s datem spuštění na Den nezávislosti přináší víc otázek než odpovědí – zejména o budoucnosti úřadů, soukromí a lidských pracovních míst.

Kód vygenerovaný AI má spoustu zranitelností: Odpovědnost padá na lidské týmy

Umělá inteligence se doslova přes noc stala nedílnou součástí vývoje softwaru. Podle nejnovějšího reportu The State of AI in Security & Development od společnosti Aikido Security je již více než 24 % produkčního kódu na světě psáno za pomocí AI jazykových modelů. Na první pohled jde o ohromující krok kupředu, kdy firmy nepochybně získávají efektivnější vývoj, nižší náklady a rychlejší nasazení nových funkcionalit. Jenže je tu ještě ta stinná stránka, která je mnohem syrovější, než ten krásný a barevný zevnějšek.

„Nikdy mě neodsoudí.“ AI společníci si získávají důvěru osamělých dětí

Až 72 % amerických teenagerů už někdy mluvilo s AI společníkem a více než polovina to dělá pravidelně. Ačkoli většina z nich stále dává přednost reálným přátelům, nový průzkum organizace Common Sense Media ukazuje znepokojivý trend: AI postavy si u dospívajících nacházejí pevné místo – a někdy i ve chvílích, kdy to může být nebezpečné.

OpenAI čelí kritice za přístup ChatGPT k duševním krizím

OpenAI v úterý zveřejnila blogový příspěvek s názvem „Helping people when they need it most“, ve kterém se věnuje otázce, jak si její konverzační asistent ChatGPT poradí se situacemi, kdy uživatel prochází psychickou krizí. Text přichází krátce poté, co The New York Times informoval o žalobě rodiny Raineových – jejich šestnáctiletý syn Adam v dubnu spáchal sebevraždu po rozsáhlé interakci s ChatGPT.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi