HP propouští tisíce lidí a sází na AI. Tvrdí, že umělá inteligence firmu zrychlí
Rozhodnutí HP výrazně zredukovat počet zaměstnanců vzbudilo pozornost nejen v technologickém sektoru. Firma oznámila, že do konce fiskálního roku 2028 propustí čtyři až šest tisíc lidí. Vedení tvrdí, že jde o součást hlubší transformace, která má HP přiblížit ke světu, kde bude běžnou součástí práce umělá inteligence.
Úspory a reorganizace
HP počítá s tím, že díky rozsáhlým úsporám sníží své náklady o miliardu dolarů. Nejvíce budou zasaženy týmy zaměřené na vývoj produktů, interní provoz a zákaznickou podporu. Generální ředitel Enrique Lores během hovoru s investory uvedl, že AI má firmě pomoci zrychlit inovace, zlepšit obsluhu zákazníků a zvýšit produktivitu.
Ve výroční zprávě HP zmiňuje, že změny nejsou jen o propouštění. Patří sem také úpravy portfolia, zjednodušení platforem a digitalizace procesů. Jde o kroky, které mají vytvořit stabilnější a flexibilnější firmu pro další roky.
Zdroj: Shutterstock
Není to jen HP. AI je uprostřed vlny propouštění
Situace HP zapadá do širšího trendu. Řada velkých technologických firem letos propouštěla s odkazem na automatizaci nebo investice do umělé inteligence. Salesforce zrušil čtyři tisíce míst v zákaznické podpoře. Amazon oznámil patnáct tisíc propouštěných a zároveň rozšiřuje AI projekty. Intuit, Klarna i Duolingo snižovaly stavy s tím, že část práce lze automatizovat.
Analýzy ukazují, že už do října oznámily technologické společnosti přes sto čtyřicet tisíc propuštěných pracovníků. To je nárůst oproti minulému roku a potvrzení, že firmy procházejí velkým tlakem na efektivitu.
Do jaké míry za to může AI
Někteří odborníci ale varují, že se z AI stává snadná výmluva pro škrty, které by firmy udělaly tak jako tak. Profesor Peter Cappelli z Wharton School upozorňuje, že nahrazení lidí technologií není tak jednoduché, jak se může zdát. Implementace AI do reálného provozu bývá pomalá a nákladná. Podle něj je otázkou, kolik pracovních úkolů lze dnes skutečně převést na systémy, které fungují spolehlivě a bez dohledu.
Do budoucna však bude AI hrát v IT odděleních stále větší roli. Analytici Gartneru očekávají, že do roku 2030 bude většina pracovních úkolů v IT částečně propojena s umělou inteligencí. Stále však počítají s tím, že lidé zůstanou klíčovou součástí celého procesu.
Mezi obavami a nadějí
Zprávy o propouštění tak přirozeně vyvolávají nejistotu. Na druhé straně existují studie, které odhadují, že AI nakonec vytvoří více pracovních míst, než kolik jich zanikne. Světové ekonomické fórum (WEF) předpovídá, že do roku 2030 vznikne globálně až sedmdesát osm milionů nových pozic spojených s technologiemi, daty a automatizací.
Změny, které HP a další velcí hráči oznamují, ukazují, že jde o začátek éry, která promění způsob práce napříč celým odvětvím. Zatím nevíme, zda budou pozitivní nebo bolestivé. Jedno je ale jisté. Diskuse o tom, co umělá inteligence přináší a co bere, nás bude provázet mnoho let.