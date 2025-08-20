ChatGPT Go: Nový plán s delší pamětí a vyššími limity za zlomek ceny
ChatGPT Go vychází uživatele v Indii na 399 rupií měsíčně (zhruba 110 Kč), což je výrazně méně než 1 999 rupií za tarif ChatGPT Plus. Zatím je dostupný pouze v Indii, ale OpenAI plánuje jeho rozšíření i do dalších zemí. Služba funguje na webu, iOS, Androidu i desktopu, přičemž platbu lze provést kreditní kartou nebo prostřednictvím UPI. Naopak využívání API v ceně zahrnuto není a účtuje se zvlášť.
Hlavní výhody nového tarifu
ChatGPT Go nabízí vše, co má bezplatná verze, ale přidává výrazně vyšší limity. Podle OpenAI jde o desetinásobné navýšení počtu zpráv, nahraných souborů i generovaných obrázků. Uživatelé také získají možnost analyzovat větší množství dokumentů a tabulek a využívat pokročilejší datové nástroje, například pro práci v Pythonu.
Zdroj: Shutterstock
Důležitou novinkou je také delší paměť – chatbot si dokáže uchovat více informací z předchozích konverzací a poskytovat tak personalizovanější odpovědi. Tento prvek má posílit zejména uživatele, kteří ChatGPT využívají pro práci na projektech, úkolech či tvorbě vlastních nástrojů.
Co v Go chybí oproti Plus
Nižší cena však přináší i omezení. ChatGPT Go například nenabízí přístup k videogeneračnímu modelu Sora, který je součástí dražšího tarifu, ani ke Codex agentovi. Ten umí analyzovat kód, vytvářet pull requesty nebo spouštět příkazy, což ocení hlavně vývojáři.
Ohlasy a plány do budoucna
Podle šéfa ChatGPT Nicka Turleyho je cílem především zpřístupnit službu většímu množství uživatelů: „Zpřístupnit ChatGPT za nižší cenu byla jedna z nejčastějších žádostí. Spouštíme Go nejdříve v Indii, kde budeme sbírat zpětnou vazbu, a poté jej nabídneme i v dalších zemích,“ uvedl ve vyjádření.
Pokud se plán osvědčí, mohl by ChatGPT Go představovat nový standard pro ty, kteří potřebují víc než bezplatnou verzi, ale nevyužijí všechny funkce dražšího předplatného.