ChatGPT Go: Nový plán s delší pamětí a vyššími limity za zlomek ceny

Středa, 20 Srpen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI, Internet

Zdroj: Shutterstock

OpenAI představilo nový tarif ChatGPT Go, který má být levnější alternativou k ChatGPT Plus. Poprvé se objevuje v Indii, kde nabídne delší paměť, vyšší limity a rozšířené možnosti práce s daty – to vše za čtvrtinovou cenu oproti současnému Plus plánu.

ChatGPT Go vychází uživatele v Indii na 399 rupií měsíčně (zhruba 110 Kč), což je výrazně méně než 1 999 rupií za tarif ChatGPT Plus. Zatím je dostupný pouze v Indii, ale OpenAI plánuje jeho rozšíření i do dalších zemí. Služba funguje na webu, iOS, Androidu i desktopu, přičemž platbu lze provést kreditní kartou nebo prostřednictvím UPI. Naopak využívání API v ceně zahrnuto není a účtuje se zvlášť.

Hlavní výhody nového tarifu

ChatGPT Go nabízí vše, co má bezplatná verze, ale přidává výrazně vyšší limity. Podle OpenAI jde o desetinásobné navýšení počtu zpráv, nahraných souborů i generovaných obrázků. Uživatelé také získají možnost analyzovat větší množství dokumentů a tabulek a využívat pokročilejší datové nástroje, například pro práci v Pythonu.

Zdroj: Shutterstock

Důležitou novinkou je také delší paměť – chatbot si dokáže uchovat více informací z předchozích konverzací a poskytovat tak personalizovanější odpovědi. Tento prvek má posílit zejména uživatele, kteří ChatGPT využívají pro práci na projektech, úkolech či tvorbě vlastních nástrojů.

Co v Go chybí oproti Plus

Nižší cena však přináší i omezení. ChatGPT Go například nenabízí přístup k videogeneračnímu modelu Sora, který je součástí dražšího tarifu, ani ke Codex agentovi. Ten umí analyzovat kód, vytvářet pull requesty nebo spouštět příkazy, což ocení hlavně vývojáři.

Ohlasy a plány do budoucna

Podle šéfa ChatGPT Nicka Turleyho je cílem především zpřístupnit službu většímu množství uživatelů: „Zpřístupnit ChatGPT za nižší cenu byla jedna z nejčastějších žádostí. Spouštíme Go nejdříve v Indii, kde budeme sbírat zpětnou vazbu, a poté jej nabídneme i v dalších zemích,“ uvedl ve vyjádření.

Pokud se plán osvědčí, mohl by ChatGPT Go představovat nový standard pro ty, kteří potřebují víc než bezplatnou verzi, ale nevyužijí všechny funkce dražšího předplatného.

Tagy: 
ChatGPT, OpenAI, AI
Zdroje: 

Gadgets360.com

