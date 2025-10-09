CDR.cz - Vybráno z IT

AI, která záplatuje open source: DeepMind učí software chránit sám sebe

Čtvrtek, 9 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Společnost Google DeepMind oznámila vývoj nového systému s názvem CodeMender. Jde o umělou inteligenci, která dokáže samostatně detekovat a opravovat chyby v kódu ještě dřív, než je někdo stihne zneužít. Za pouhých šest měsíců testovacího provozu už CodeMender přispěl více než sedmdesáti bezpečnostními opravami do open source projektů a naznačil, že AI může být konečně i na straně obránců.

DeepMind, výzkumná divize Googlu zaměřená na umělou inteligenci, oznámila spuštění nástroje CodeMender po více než půlročním interním testování. Cílem projektu je ukázat, že AI může být použita nejen k analýze dat nebo generování textů, ale i k ochraně samotného softwaru.

CodeMender kombinuje jazykové modely nové generace se sofistikovanými metodami analýzy kódu. Umí procházet zdrojové soubory, vyhledávat místa, kde by mohlo dojít k chybě nebo bezpečnostnímu riziku, a následně navrhne opravu. Ta projde automatickým testováním a ověřením, že nezasahuje do jiné části programu. Až poté se dostane k lidským vývojářům, kteří ji mohou přijmout nebo upravit.

Od experimentu k reálným výsledkům

Podle DeepMind vznikal CodeMender jako interní výzkumný projekt pro ochranu open source ekosystému, který bývá častým cílem útoků. Po šesti měsících testování má za sebou konkrétní výsledky: Přispěl 72 opravami do veřejných repozitářů, včetně rozsáhlých knihoven o milionech řádků kódu.

Zdroj: Shutterstock

Jedním z příkladů je známá knihovna libwebp, která slouží k práci s obrázky. Právě v ní se dříve objevila kritická zranitelnost umožňující spuštění škodlivého kódu v prohlížečích. CodeMender v jejím zdrojovém kódu automaticky doplnil ochranné anotace, které zajišťují kontrolu hranic paměťových bufferů. Podle DeepMind jde o typ úprav, které by dokázaly zabránit podobným útokům, jaké se v minulosti skutečně odehrály.

„Za poslední půlrok jsme díky CodeMenderu přispěli desítkami oprav do open source projektů. Některé z nich by mohly zabránit i zneužitím, která se už v praxi stala,“ uvedli výzkumníci Raluca Ada Popa a John ‘Four’ Flynn z DeepMind.

Umělá inteligence jako spojenec vývojářů

CodeMender není nástroj, který by měl nahradit vývojáře. DeepMind zdůrazňuje, že jde o rozšíření jejich schopností - o systém, který dokáže udělat rutinní část práce rychleji, přesněji a s menší chybovostí. Vývojáři tak mohou věnovat víc času návrhu architektury nebo testování složitých částí programu.

Zásadní výhodou je rychlost. Tam, kde dříve mezi objevením chyby a vydáním opravy uplynuly týdny, může nyní CodeMender reagovat v řádu hodin. Každá změna je přitom auditovatelná - systém loguje nejen samotné opravy, ale i důvody, proč k nim přistoupil, a výsledky testů, které je provázely.

AI proti AI

Vývoj CodeMenderu přichází v době, kdy se kybernetická bezpečnost stává stále komplikovanější. Stejně jako obránci začínají používat umělou inteligenci, využívají ji i útočníci. Generují přesvědčivější phishingové kampaně, testují exploitace a automatizují útoky.

DeepMind proto staví CodeMender jako protiváhu, která používá stejnou technologii, ale pro opačný účel - pro obranu. Vše přitom probíhá pod lidským dohledem, bez rizika nekontrolovaných zásahů.

Současně Google rozšířil svůj bezpečnostní rámec Secure AI Framework (SAIF) a zavedl program finančních odměn pro výzkumníky, kteří odhalí zranitelnosti související s AI. Cílem je vytvořit prostředí, kde se bezpečnost stane nedílnou součástí vývoje umělé inteligence, ne až následným krokem.

Z prvních reakcí vývojářské komunity je zřejmé, že CodeMender vzbudil pozornost nejen mezi bezpečnostními experty, ale i mezi lidmi, kteří spravují populární open source projekty. Pokud se systém osvědčí, mohl by se stát běžnou součástí vývojového workflow - stejně jako dnes automatické testy nebo kontrola stylu kódu.

