Sociální sítě zaplavila panika: Trénuje se Gemini na soukromých účtech Gmailu?

Středa, 26 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Sociální sítě opět rozpoutaly bouři kolem Gmailu. Tentokrát se šířila tvrzení, že Google tajně využívá obsah e mailů k trénování Gemini. Firma to odmítá a vysvětluje, že jde o nepochopení starších funkcí i pravidel, která se léta nemění.
V prvních týdnech roku se na sociálních sítích objevila série tvrzení, že Google automaticky povolil přístup k obsahu Gmailu pro trénování své umělé inteligence. Posty se rychle šířily a přitáhly pozornost uživatelů, kteří se obávali, že jejich osobní komunikace putuje do modelu Gemini bez vědomí a souhlasu. Situace nabrala na obrátkách ve chvíli, kdy některé bezpečnostní blogy sdílely tvrzení bez důkladného ověření.

Google na to reagoval poměrně ostře. Uvedl, že uživatelská nastavení se nemění a že služba Smart Features, která pracuje s obsahem mailů pro automatické třídění nebo návrhy odpovědí, funguje stejně jako před lety. Firma zdůraznila, že tento obsah není využíván pro výcvik Gemini. Přesto se téma stalo dalším příkladem toho, jak snadno se nedorozumění může proměnit v masově sdílenou obavu.

Zdroj: Shutterstock

Co se skutečně děje s daty v Gmailu

Jádrem celé věci je rozdíl mezi daty sdílenými přímo s AI a daty, která uživatelé ukládají do služeb jako Gmail, Dokumenty nebo Tabulky. Google vysvětluje, že pokud uživatel přímo zadá dotaz do aplikace Gemini, může být tento vstup použit k dalšímu trénování. Běžný obsah uložený v rámci Workspace ale zůstává mimo hlavní tréninkové datové sady. Výjimkou je situace, kdy sám uživatel požádá AI o práci s konkrétním dokumentem či e mailem.

Téma soukromí navíc není jen o Google. Firmy napříč trhem hledají rovnováhu mezi vývojem AI a regulacemi. V Evropě je tato debata ještě citlivější. V posledních měsících oznámily Meta i LinkedIn plán využít některá uživatelská data k trénování modelů, což opět otevřelo otázku hranic mezi inovací a ochranou soukromí. Nedůvěru pak posilují i historické kauzy. Google letos souhlasil s miliardovým narovnáním po obvinění, že bez souhlasu sbíral biometrická data v Texasu.

Internet dnes vytváří prostředí, kde se informace šíří rychleji než jejich ověření. Obavy týkající se soukromí navíc rezonují u velké části veřejnosti. E mail je pro mnoho lidí nejosobnější digitální prostor a byť se ta tvrzení o trénování Gemini prozatím neprokázalo, strach z toho, že firmy budou využívat data bez jasného svolení, nezmizí. Je to téma, které zůstane zásadním prvkem celé AI éry.

Gmail, Google, AI
PCMag.com

