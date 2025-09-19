CDR.cz - Vybráno z IT

OpenAI spouští věkový filtr: Ochrana dětí, nebo přehnaná cenzura?

Pátek, 19 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

ChatGPT získává novou funkci, která dokáže odhadnout věk uživatele. Pokud systém vyhodnotí, že píše teenager, automaticky jej přesune do speciálního režimu s filtrem. Cílem je chránit mladší před rizikovým obsahem, ovšem na stole leží i otázky ohledně soukromí a svobody.

OpenAI oznámila změnu, která může zásadně ovlivnit používání ChatGPT. Nezletilí uživatelé mají být nově rozpoznáváni nikoli podle data narození, ale podle stylu komunikace. Systém sleduje například volbu slov, způsob, jakým někdo reaguje, nebo i to, zda často používá emoji. Pokud z analýzy vyplyne, že jde o člověka mladšího 18 let, přepne se automaticky do speciální teenagerské verze.

Zatímco dosud se spoléhalo hlavně na to, co uživatel uvedl při zakládání účtu, novinka jde o krok dál. Obejít ji nebude tak snadné, a to je přesně to, co OpenAI chtěla – reaguje na prudce rostoucí zájem mladých lidí o generativní umělou inteligenci.

Co uvidí teenageři a co už ne

Teenagerský režim se liší hlavně v tom, jaké téma je možné rozebírat. Pokud se nezletilý začne ptát na citlivé oblasti, jako je sexualita, sebevražedné myšlenky nebo návykové látky, odpověď bude často výrazně omezená nebo zcela zamítnutá.

Dospělý uživatel přitom stejnou otázku může otevřít v širším kontextu – třeba při psaní článku, při odborné diskusi nebo i v rámci hledání pomoci. Jinými slovy, systém se snaží vytvořit pro mladší bezpečnější prostředí, i když to znamená, že občas dostanou jen strohé: „S tímto ti nemohu pomoci.“

Rodičovské kontroly na obzoru

Součástí celé novinky má být také balík nástrojů pro rodiče. Ti si budou moci propojit účet svého dítěte se svým vlastním, nastavit časové limity, a dokonce dostávat upozornění, pokud systém vyhodnotí chování dítěte jako rizikové.

OpenAI mluví i o možnosti rozpoznat takzvaný akutní stres. V případě, že AI odhadne závažný problém, může být rodič okamžitě informován – a v krajních situacích i odpovědné úřady.

Zdroj: Shutterstock

Ochrana, nebo zásah do soukromí?

A tady se dostáváme k citlivé části celé věci. Kritici varují, že odhadování věku na základě stylu komunikace může být vnímáno jako zásah do soukromí. Uživatel se totiž nikde neptá, zda s tím souhlasí – prostě se mu přidělí režim podle toho, jak píše.

Navíc je tu riziko omylů. Pokud někdo dospělý používá hodně emotikonů, stěžuje si na školní stres nebo má prostě lehce „mladistvý“ styl, může se ocitnout ve filtrované verzi. Návrat zpět pak vyžaduje klasické ověření věku, podobně jako když si v obchodě kupujete alkohol.

Tagy: 
OpenAI, ChatGPT, AI
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

OpenAI přetížené: GPT-5 se odkládá kvůli nedostatku grafických karet

OpenAI zažívá nevídaný zájem o své služby – a tempo růstu je tak rychlé, že začíná přerůstat technické možnosti společnosti. ChatGPT se po přidání vestavěného generátoru obrázků stal ještě populárnějším, což přináší nejen rekordní návštěvnost, ale i nepříjemné důsledky. Výpadky, zpomalení a nyní i potenciální odklad dlouho očekávaného modelu GPT-5.

WhatsApp vyhlásil válku podvodníkům: Přináší nové funkce na ochranu uživatelů

WhatsApp reaguje na rostoucí počet internetových podvodů zavedením nových bezpečnostních opatření. Aplikace patřící společnosti Meta nově upozorňuje uživatele na podezřelé skupiny i jednotlivé kontakty. Současně zablokovala přes 6,8 milionu účtů napojených na kriminální podvodná centra. Co konkrétně novinky znamenají a jak se díky nim můžete lépe chránit?

Chatbot místo úředníka? Vládní portál AI.gov má řídit komunikaci s občany

Tajný vládní projekt USA pod vedením Donalda Trumpa unikl na veřejnost: připravovaný portál AI.gov má být digitální revolucí ve státní správě. Odhalení webu s datem spuštění na Den nezávislosti přináší víc otázek než odpovědí – zejména o budoucnosti úřadů, soukromí a lidských pracovních míst.

Kvantové počítače vs. konvenční: Jak změní svět umělé inteligence?

Kvantové počítače slibují revoluci, která může zásadně proměnit fungování umělé inteligence. Díky schopnosti zpracovávat data v paralelních stavech otevírají cestu k rychlejšímu učení, přesnějším simulacím a novým modelům, které by mohly překonat hranice dnešních možností. Jak daleko ale skutečně jsme?

GPT-5 už v srpnu? OpenAI chystá velké sjednocení svých AI modelů

Už během srpna může světlo světa spatřit nová generace umělé inteligence – OpenAI GPT-5. Podle informací deníku The Verge i slov samotného CEO Sama Altmana se společnost chystá na velké sjednocení svých technologií a novou éru výpočetní inteligence. Co GPT-5 přinese, jak bude fungovat a proč je jeho spuštění tak zásadní?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi