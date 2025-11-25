CDR.cz - Vybráno z IT

Kvantové počítače mohou změnit kyberbezpečnost už do pěti let

Úterý, 25 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Vývoj kvantových počítačů zrychluje a bezpečnostní experti varují, že během několika let se mohou objevit státy schopné prolomit dnešní šifry. Firmy proto začínají plánovat přechod na kvantově odolné zabezpečení.
Vědci posunuli hranici fyziky. Nasimulovali kvantový stroj o 50 qubitech

Debata o tom, kdy kvantové počítače prolomí současné šifrovací standardy, už není akademická. Šéf Palo Alto Networks Nikesh Arora upozornil, že některé státy by mohly mít funkční a takzvaně zbraněné kvantové systémy do roku 2029. Pokud by taková technologie opravdu vznikla, současná podoba zabezpečení dat by začala ztrácet pevnou půdu pod nohama. Mnoho firem by bylo nuceno vyměnit zařízení, která stavěla na klasickém šifrování, protože už by nebyla schopná chránit citlivé informace.

Téma kvantové hrozby zároveň otevírá prostor pro celou novou generaci bezpečnostních řešení. Palo Alto Networks připravuje nabídku produktů, které mají být proti kvantovým útokům odolné. Podle technologického ředitele Leeho Klaringera roste zájem zákazníků o to, jak budou jejich systémy fungovat v době, kdy šifry typu RSA nebo ECC nemusí stačit.

Slabiny prohlížečů jako varování

Firma kromě kvantové bezpečnosti upozorňuje na další trend, který se často podceňuje. Podnikové prohlížeče. Běžný prohlížeč se stal hlavním pracovním nástrojem, přes který firmy řeší komunikaci, nahrávání souborů, cloudové služby nebo přístupy k interním systémům. Palo Alto stojí za nedávnou studií, při níž bylo otestováno okolo pěti tisíc instalací. Kompromitováno bylo 167 z nich. Výsledek ukazuje, že i relativně malé procento může představovat velký problém, zvlášť pokud jde o prostředí s citlivými daty.

Zdroj: Shutterstock

S tím, jak se do prohlížečů ještě víc prosazuje umělá inteligence, roste jejich role i zranitelnost. Nové funkce zjednodušují práci, ale zároveň otevírají dveře útokům, které dříve vůbec neexistovaly. Palo Alto proto odhaduje, že stovky milionů instalací prohlížečů budou v dalších letech vyžadovat pokročilou ochranu a detailní kontrolu provozu.

Kombinace AI a kvanta mění pravidla

Palo Alto Networks zároveň integruje do firmy dvě velké akvizice. CyberArk za 25 miliard a Chronosphere za 3,5 miliardy. Druhá jmenovaná společnost se specializuje na sledování provozu a datových toků v enormním měřítku. Právě to má v době umělé inteligence zásadní význam. AI systémy generují obrovské objemy dat a bezpečnostní dohled nad nimi musí být rychlý, přesný a finančně zvládnutelný.

Spojení těchto technologií vede ke změně modelu. Jedno firemní zařízení už nemusí být jen firewall, ale může se stát bránou k celé sadě bezpečnostních služeb. Arora zdůraznil, že budoucí nároky na kontrolu datového provozu porostou. Více dat znamená více rizik a také vyšší potřebou inspekce.

Příchod kvantového počítání tak nakonec neznamená jen nové hrozby. Ukazuje, jak rychle se svět bezpečnosti mění. Staré nástroje přestávají stačit, zároveň ale vzniká prostor pro technologie, které se ještě před pár lety zdály vzdálené. Podniky i jednotlivci stojí před obdobím, kdy bude nutné investovat do moderních ochran, pečlivěji spravovat prohlížeče a počítat s tím, že zabezpečení už nebude jednorázová volba, ale neustálý proces přizpůsobování.

