Budoucnost e-commerce: PayPal a OpenAI spojují síly pro chytré nakupování
PayPal v úterý potvrdil, že přijímá tzv. Agentic Commerce Protocol (ACP) - otevřený standard vyvinutý OpenAI, který má umožnit obchodníkům zpřístupnit své produkty v rámci aplikací s umělou inteligencí. V praxi to znamená, že uživatelé budou moci vyhledávat a objednávat zboží přímo v ChatGPT, kde jim AI pomůže nejen s výběrem, ale i s dokončením objednávky. Díky propojení s PayPal peněženkou pak vše proběhne během několika vteřin.
Z chatu rovnou k platbě
OpenAI už v září představila funkci „Instant Checkout“, která dovoluje potvrdit objednávku, dopravu i platbu přímo v rámci konverzace. Partnerství s PayPalem tento koncept posouvá dál - uživatelé nebudou muset opouštět ChatGPT, aby nákup dokončili.
PayPal přitom zachová své obvyklé výhody, jako je ochrana kupujících i prodávajících, či možnost řešit spory. Firma také nabídne technologii pro zpracování karetních plateb přes vlastní API, což rozšíří možnosti pro ty, kdo nepoužívají PayPal účet.
Zdroj: Shutterstock
Obchodníci se zapojí bez složité integrace
Zajímavé je, že pro samotné obchodníky bude přechod velmi jednoduchý. Od příštího roku budou moci prodejci, kteří už používají PayPal, automaticky zpřístupnit své produkty v ChatGPT, a to nejprve v kategoriích jako móda, kosmetika, domácí doplňky či elektronika. PayPal se postará o veškeré technické zázemí - od směrování plateb až po bezpečné zpracování transakcí.
Součástí nového ekosystému bude také tzv. Agentic Commerce Suite - nástroje pro obchodníky, které umožní prezentovat katalogy produktů napříč různými AI aplikacemi, přijímat platby a zároveň získávat přehled o chování zákazníků. Společnost tím reaguje na trend, kdy lidé čím dál častěji využívají umělou inteligenci nejen k vyhledávání informací, ale i k samotným nákupům.
PayPal míří do světa umělé inteligence naplno
Tento krok není ojedinělý. PayPal už dříve uzavřel podobná partnerství - například s AI vyhledávačem Perplexity či s Googlem, kde implementoval vlastní platební řešení skrze tzv. Agent Payments Protocol. Novinkou je ale hloubka propojení s OpenAI, které má přinést skutečně „agentický“ způsob obchodování - tedy situaci, kdy za uživatele vyřizuje nákup inteligentní agent, a ten jen potvrdí výsledek.
„Z chatu k nákupu během pár vteřin,“ říká CEO PayPalu
„Stovky milionů lidí každý týden využívají ChatGPT k hledání produktů, které milují - a více než 400 milionů už používá PayPal k nakupování,“ uvedl prezident a CEO PayPalu Alex Chriss. „Spojením s OpenAI a přijetím protokolu ACP umožníme, aby se nákupy a platby odehrávaly přímo v chatu - od konverzace až po zaplacení v několika tazích prstem.“