CDR.cz - Vybráno z IT

Budoucnost e-commerce: PayPal a OpenAI spojují síly pro chytré nakupování

Středa, 29 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

PayPal oznámil strategické partnerství s OpenAI, které už od roku 2026 umožní lidem platit za své nákupy přímo v ChatGPT. Díky nové technologii Agentic Commerce Protocol (ACP) a funkci „Instant Checkout“ se z konverzací stane plnohodnotné místo pro nákupy – bez přepínání mezi aplikacemi a weby.

PayPal v úterý potvrdil, že přijímá tzv. Agentic Commerce Protocol (ACP) - otevřený standard vyvinutý OpenAI, který má umožnit obchodníkům zpřístupnit své produkty v rámci aplikací s umělou inteligencí. V praxi to znamená, že uživatelé budou moci vyhledávat a objednávat zboží přímo v ChatGPT, kde jim AI pomůže nejen s výběrem, ale i s dokončením objednávky. Díky propojení s PayPal peněženkou pak vše proběhne během několika vteřin.

Z chatu rovnou k platbě

OpenAI už v září představila funkci „Instant Checkout“, která dovoluje potvrdit objednávku, dopravu i platbu přímo v rámci konverzace. Partnerství s PayPalem tento koncept posouvá dál - uživatelé nebudou muset opouštět ChatGPT, aby nákup dokončili.

PayPal přitom zachová své obvyklé výhody, jako je ochrana kupujících i prodávajících, či možnost řešit spory. Firma také nabídne technologii pro zpracování karetních plateb přes vlastní API, což rozšíří možnosti pro ty, kdo nepoužívají PayPal účet.

Zdroj: Shutterstock

Obchodníci se zapojí bez složité integrace

Zajímavé je, že pro samotné obchodníky bude přechod velmi jednoduchý. Od příštího roku budou moci prodejci, kteří už používají PayPal, automaticky zpřístupnit své produkty v ChatGPT, a to nejprve v kategoriích jako móda, kosmetika, domácí doplňky či elektronika. PayPal se postará o veškeré technické zázemí - od směrování plateb až po bezpečné zpracování transakcí.

Součástí nového ekosystému bude také tzv. Agentic Commerce Suite - nástroje pro obchodníky, které umožní prezentovat katalogy produktů napříč různými AI aplikacemi, přijímat platby a zároveň získávat přehled o chování zákazníků. Společnost tím reaguje na trend, kdy lidé čím dál častěji využívají umělou inteligenci nejen k vyhledávání informací, ale i k samotným nákupům.

PayPal míří do světa umělé inteligence naplno

Tento krok není ojedinělý. PayPal už dříve uzavřel podobná partnerství - například s AI vyhledávačem Perplexity či s Googlem, kde implementoval vlastní platební řešení skrze tzv. Agent Payments Protocol. Novinkou je ale hloubka propojení s OpenAI, které má přinést skutečně „agentický“ způsob obchodování - tedy situaci, kdy za uživatele vyřizuje nákup inteligentní agent, a ten jen potvrdí výsledek.

„Z chatu k nákupu během pár vteřin,“ říká CEO PayPalu

„Stovky milionů lidí každý týden využívají ChatGPT k hledání produktů, které milují - a více než 400 milionů už používá PayPal k nakupování,“ uvedl prezident a CEO PayPalu Alex Chriss. „Spojením s OpenAI a přijetím protokolu ACP umožníme, aby se nákupy a platby odehrávaly přímo v chatu - od konverzace až po zaplacení v několika tazích prstem.“

Tagy: 
ChatGPT, AI, PayPal
Zdroje: 

TechCrunch.com

nahlásit chybu

WhatsApp vyhlásil válku podvodníkům: Přináší nové funkce na ochranu uživatelů

WhatsApp reaguje na rostoucí počet internetových podvodů zavedením nových bezpečnostních opatření. Aplikace patřící společnosti Meta nově upozorňuje uživatele na podezřelé skupiny i jednotlivé kontakty. Současně zablokovala přes 6,8 milionu účtů napojených na kriminální podvodná centra. Co konkrétně novinky znamenají a jak se díky nim můžete lépe chránit?

Copilot dorazí do Windows povinně, ale existuje cesta, jak ho zastavit

Microsoft chystá zásadní krok – už příští měsíc začne automaticky instalovat aplikaci Copilot na počítače s Windows, pokud mají nainstalované aplikace Microsoft 365. Novinka se dotkne milionů uživatelů po celém světě, výjimkou bude Evropský hospodářský prostor. Co přesně se mění, jaké jsou možnosti vypnutí a proč tento krok vyvolává rozporuplné reakce?

Umělá inteligence ohrožuje marketing: Developeři jsou si jistí, marketéři méně

Nový průzkum ukazuje, že většina vývojářů je přesvědčena, že umělá inteligence dokáže převzít velkou část práce marketingových týmů. Zatímco developeři už AI nástroje využívají denně, marketéři se k jejich nahrazení staví skeptičtěji.

Jak jednoduchá chyba mohla ohrozit soukromí milionů uživatelů

Meta musela záplatovat nečekaně závažnou chybu, která mohla útočníkům umožnit přístup k cizím dotazům a odpovědím v rámci jejich AI služby. Závada byla objevena na konci roku 2024, a i když zatím nebyla zneužita, ukazuje, jak zranitelné mohou být citlivé konverzace s umělou inteligencí.

OpenAI čelí kritice za přístup ChatGPT k duševním krizím

OpenAI v úterý zveřejnila blogový příspěvek s názvem „Helping people when they need it most“, ve kterém se věnuje otázce, jak si její konverzační asistent ChatGPT poradí se situacemi, kdy uživatel prochází psychickou krizí. Text přichází krátce poté, co The New York Times informoval o žalobě rodiny Raineových – jejich šestnáctiletý syn Adam v dubnu spáchal sebevraždu po rozsáhlé interakci s ChatGPT.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi