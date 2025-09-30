CDR.cz - Vybráno z IT

OpenAI čelí kritice: ChatGPT prý potají přepíná na horší modely

Úterý, 30 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

OpenAI čelí kritice od předplatitelů ChatGPT, kteří si stěžují, že jsou při citlivějších tématech potají přesměrováni na jiný, konzervativnější model. Firma reagovala vysvětlením, že jde o nové bezpečnostní opatření zaměřené na ochranu uživatelů, přesto však vlna nevole sílí.

OpenAI se v posledních dnech ocitla pod palbou kritiky kvůli změnám, které se dotkly fungování ChatGPT. Mnoho uživatelů, zejména těch platících, si všimlo, že chatbot někdy bez upozornění změní model, na kterém běží. Nejčastěji k tomu má dojít při citlivých nebo emocionálně náročných konverzacích.

Podle diskusí na Redditu a dalších fórech se takto uživatelé místo svého oblíbeného GPT-4o nebo GPT-5 náhle ocitají u modelu s přísnějšími omezeními. Přepnutí není možné nijak zakázat a často není ani jasné, kdy k němu dojde. To vyvolává frustraci, protože část lidí si za konkrétní model platí právě kvůli jeho možnostem a nechce, aby je služba v klíčových okamžicích omezovala.

Zdroj: Shutterstock

„Dospělí by si měli sami zvolit, jaký model chtějí používat. Teď máme pocit, že tu funguje skrytý router a že nabídka výběru modelu je jen divadlo,“ shrnul nespokojenost jeden z uživatelů.

Na sílící kritiku zareagoval i zástupce OpenAI Nick Turley. Na sociálních sítích uvedl, že nově zavedený systém směrování funguje dočasně a vždy jen pro jednotlivé zprávy. Týká se podle něj především „citlivých a emocionálních témat“ a cílem je zvýšit bezpečnost uživatelů, zejména těch zranitelnějších.

OpenAI už dříve vysvětlila, že pracuje na tom, aby ChatGPT dokázal lépe reagovat na náznaky psychického či emocionálního vypětí. Nová pravidla mají zajistit, aby lidé v krizi dostali podporu spíše od konzervativnějšího modelu, než aby se jim chatbot snažil odpovídat volnějším stylem, který by mohl být nevhodný.

Z pohledu firmy jde o krok směrem k zodpovědnosti a k prevenci možných rizik, která by mohla vzniknout, pokud by umělá inteligence vedla uživatele do nebezpečných nebo problematických vod. Jenže řada předplatitelů to vidí jinak. Podle nich je to podobné, jako kdyby byli nuceni sledovat televizi s napevno zapnutou rodičovskou ochranou – i když žádné děti doma nejsou.

Napětí mezi uživateli a OpenAI tak pravděpodobně jen tak neodezní. Na jedné straně stojí obavy o bezpečnost a ochranu zranitelných lidí, na druhé straně frustrace platících zákazníků, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad tím, co si kupují. Jak se situace vyvine, ukážou nadcházející týdny – jisté však je, že téma „tajného“ přepínání modelů bude ještě rezonovat.

OpenAI, ChatGPT, AI
TechRadar.com

