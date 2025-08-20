CDR.cz - Vybráno z IT

Umělá inteligence ohrožuje marketing: Developeři jsou si jistí, marketéři méně

Středa, 20 Srpen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Nový průzkum ukazuje, že většina vývojářů je přesvědčena, že umělá inteligence dokáže převzít velkou část práce marketingových týmů. Zatímco developeři už AI nástroje využívají denně, marketéři se k jejich nahrazení staví skeptičtěji.

Když perfektní e-maily škodí: Jak zaměstnanci vnímají AI

Umělá inteligence už není jen pomocníkem při psaní kódu nebo testování softwaru. Podle průzkumu společnosti Storyblok, do něhož se zapojilo 200 seniorních vývojářů, se začíná stále více diskutovat o tom, že AI zasáhne i do oblasti marketingu – a to výrazně. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že by umělá inteligence zvládla buď většinu, nebo dokonce veškeré marketingové úkoly jejich firmy.

Konkrétně 28,5 % vývojářů si je jistých, že marketingové oddělení by šlo nahradit kompletně, a dalších 45,5 % věří, že AI zvládne alespoň většinu úkolů. Přibližně pětina (20 %) se přiklonila k možnosti, že by stroje dokázaly převzít část agendy. Jen malé procento – okolo 5 % – si myslí, že by AI v marketingu neměla hrát žádnou roli.

Zdroj: Shutterstock

Zajímavé je, že pokud se otázka obrátila, marketéři takovou jistotu neměli. Pouze 18,5 % z nich si trouflo tvrdit, že by zvládli práci vývojáře kompletně. Třetina (32 %) věří, že by dokázala obstarat většinu, ale více než třetina přiznala, že zvládne jen část. Tento kontrast ukazuje rozdílné sebevědomí obou profesí – a také odlišnou zkušenost s používáním moderních nástrojů.

Proč jsou vývojáři přesvědčení?

Hlavním důvodem je fakt, že s umělou inteligencí už dnes aktivně pracují. Téměř 90 % vývojářů uvedlo, že AI využívá při své práci často nebo neustále. Slouží jim ke zvýšení efektivity (30 %), automatizaci rutinních úkolů (23 %) nebo k rozšiřování znalostí a dovedností (22 %). To z AI udělalo běžnou součást jejich pracovního dne, nikoliv výjimečný experiment.

Takový přístup mění i způsob řešení problémů. Více než třetina vývojářů (34 %) se v případě potíží nejprve obrátí na AI nástroj, zatímco jen pětina raději konzultuje s kolegou. To ukazuje nejen na rychlost, ale i na rostoucí důvěru ve strojovou podporu. A právě tato zkušenost vede developery k názoru, že podobně by mohly být automatizovány i marketingové procesy.

Marketing jako snadný cíl?

Z pohledu vývojářů působí marketing jako obor, kde se opakuje mnoho rutinních a procesně řízených činností – od správy kampaní, přes psaní textů až po analýzu dat. Pokud AI dokáže generovat kód, identifikovat chyby a optimalizovat složité úkoly, pak je logické, že marketérské úkoly se mohou jevit jako méně složité a tudíž nahraditelné.

Markeťáci ovšem vnímají situaci jinak. Tvrdí, že v jejich práci hraje významnou roli kreativita, empatie a hlubší pochopení zákazníků – tedy aspekty, které AI zatím zvládá spíše napodobit než skutečně prožít. Proto je jejich ochota připustit plnou automatizaci mnohem menší.

Důsledky pro budoucnost práce

Dominik Angerer, CEO a spoluzakladatel Storybloku, k výsledkům dodal, že právě vývojáři jsou mezi prvními, kdo pocítili dopady technologického vývoje na vlastní pracovní procesy. „Lépe porozumět jejich preferencím, stresům a produktivitě může firmám ukázat cestu, jak zvládnout změny a zlepšit celkovou spokojenost i efektivitu,“ uvedl.

Podle něj je jasné, že AI bude hrát stále větší roli – otázkou zůstává, do jaké míry skutečně nahradí lidské týmy a do jaké míry je pouze doplní. Jisté je, že rozdílné postoje vývojářů a marketérů odhalují hlubokou propast v tom, jak obě profese chápou hranice automatizace.

