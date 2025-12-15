Nový ChatGPT 5.2 vzbuzuje rozpaky. Co lidem na něm vadí

Zajímavé je, že tuto kritiku vyslovují hlavně uživatelé, kteří s ChatGPT pracují dlouhodobě. Ti mají detailní srovnání s předchozími verzemi a všímají si drobných nuancí ve stylu. Podle nich nový model působí korektně, ale zároveň méně lidsky. Jako by se snažil každou odpověď předem uhlídat, aby nevybočil z bezpečných mantinelů.
Bezpečnost, kontrola a cena za uhlazenost
Podobná situace není u velkých jazykových modelů výjimkou. Každá nová generace přináší přísnější pravidla, lepší filtraci a větší důraz na bezpečnost. To je z pohledu provozovatele pochopitelné, zejména u nástroje, který denně používají stovky milionů lidí. Otázkou ale zůstává, jakou daň za to platí samotný uživatelský zážitek.
Styl komunikace totiž není detail na okraji. Právě on rozhoduje, zda lidé vnímají umělou inteligenci jako partnera pro přemýšlení, nebo jen jako stroj na generování korektních odpovědí. Pokud se odpovědi začnou podobat úřednímu jazyku, část kouzla mizí. A právě na to nyní někteří upozorňují.
Zároveň je fér říct, že hlasitost kritiky nemusí odpovídat jejímu rozsahu. Většina běžných uživatelů si změn možná ani nevšimne, nebo je naopak ocení. Pro psaní textů, shrnování informací či běžné dotazy může být ChatGPT 5.2 objektivně lepší než jeho předchůdci. Debata se tak vede hlavně na úrovni pocitu a osobní preference.
Ukáže až čas, zda OpenAI styl modelu dále doladí, podobně jako v minulosti. Jisté ale je, že reakce kolem ChatGPT 5.2 potvrzují jednu věc. U umělé inteligence už dávno nejde jen o správné odpovědi, ale i o tón, rytmus a přirozenost, s jakou k lidem promlouvá. A právě to je oblast, kde jsou uživatelé dnes citlivější než kdy dřív.