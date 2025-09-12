Ransomware řízený umělou inteligencí: Dnes už tvoří většinu útoků
Ještě před pár lety byl ransomware záležitostí úzké skupiny zkušených hackerů. Napsat funkční kód a rozšířit ho vyžadovalo spoustu znalostí i času. Dnes už to neplatí. Umělá inteligence z útoku udělala polohotový produkt – generuje kód, pomáhá s jeho distribucí a dokáže se sama učit, jak obejít ochranné prvky.
Výzkum MIT Sloan a Safe Security, který analyzoval přes 2 800 případů, ukazuje, že v osmi z deseti útoků hrál klíčovou roli právě AI nástroj. A trend je jasný – tento podíl bude dál růst.
Jak AI proměňuje kyberzločin
To, co dřív působilo amatérsky a snadno se odhalilo, je dnes profesionální. Phishingové e-maily už neobsahují pravopisné chyby, ale vypadají jako regulérní komunikace od banky nebo mobilního operátora.
Zdroj: Shutterstock
AI navíc otevírá dveře do světa deepfake technologií. Hlasová zpráva, která zní jako váš šéf, může přimět zaměstnance k převodu peněz. Video napodobující tvář kolegy může sloužit k získání citlivých přístupů. Tyto podvody už nepůsobí na první pohled podezřele – právě naopak, často vypadají dokonale.
Další kapitolou je prolomení hesel. Algoritmy dokážou během minut otestovat miliony kombinací a poradí si i s ochranami, které ještě před pár lety fungovaly spolehlivě. Útok se tak může odehrát mnohem rychleji a často bez toho, aby si ho správce systému vůbec všiml.
Nerovnováha mezi útočníkem a obranou
Jak upozorňuje Michael Siegel z MIT Sloan: „Útočník potřebuje najít jedinou slabinu, obránce musí chránit všechno.“ Tento nepoměr existuje dlouho, jenže umělá inteligence ho dál prohlubuje.
Obranné systémy se většinou spoléhají na reakci – zjistí anomálii, až když už útok probíhá. Algoritmy, které mají v rukou útočníci, se ale dokážou měnit v reálném čase. Útok, který začíná phishingovým e-mailem, se může během minut přelít do jiného scénáře. Výsledkem je hrozba, která je rychlejší, flexibilnější a těžší na odhalení než cokoliv, s čím jsme se dosud setkali.
Ransomware nové generace
Ransomware už není jen o zamčeném počítači. Moderní varianty poháněné AI si vybírají data cíleně – účetnictví, zdravotní dokumentaci nebo třeba smlouvy. Pokud oběť odmítne zaplatit, přichází hrozba jejich zveřejnění. To je často ještě horší než samotná ztráta přístupu k souborům.
Pro firmy to znamená ztrátu důvěry zákazníků a riziko soudních sporů, pro jednotlivce pak odhalení osobních informací. Hrozba už není jen technická – má reálný společenský a právní dopad.
Tradiční model ransomwaru mizí. Na jeho místo nastupuje nová generace útoků, které se dokážou učit a přizpůsobovat. Pro firmy i jednotlivce to znamená, že spoléhání na staré metody obrany je hazard. Antivir a pravidelné zálohování už nestačí.