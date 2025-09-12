CDR.cz - Vybráno z IT

Ransomware řízený umělou inteligencí: Dnes už tvoří většinu útoků

Pátek, 12 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Podle studie MIT Sloan a Safe Security stojí už dnes umělá inteligence za osmi z deseti ransomware útoků. Útočníkům pomáhá psát kód, šířit ho a maskovat. Obrana je složitější než kdy dřív a rok 2025 ukáže, kdo dokáže AI využít lépe – útočníci, nebo ti, kdo chrání naše data.

Ještě před pár lety byl ransomware záležitostí úzké skupiny zkušených hackerů. Napsat funkční kód a rozšířit ho vyžadovalo spoustu znalostí i času. Dnes už to neplatí. Umělá inteligence z útoku udělala polohotový produkt – generuje kód, pomáhá s jeho distribucí a dokáže se sama učit, jak obejít ochranné prvky.

Výzkum MIT Sloan a Safe Security, který analyzoval přes 2 800 případů, ukazuje, že v osmi z deseti útoků hrál klíčovou roli právě AI nástroj. A trend je jasný – tento podíl bude dál růst.

Jak AI proměňuje kyberzločin

To, co dřív působilo amatérsky a snadno se odhalilo, je dnes profesionální. Phishingové e-maily už neobsahují pravopisné chyby, ale vypadají jako regulérní komunikace od banky nebo mobilního operátora.

Zdroj: Shutterstock

AI navíc otevírá dveře do světa deepfake technologií. Hlasová zpráva, která zní jako váš šéf, může přimět zaměstnance k převodu peněz. Video napodobující tvář kolegy může sloužit k získání citlivých přístupů. Tyto podvody už nepůsobí na první pohled podezřele – právě naopak, často vypadají dokonale.

Další kapitolou je prolomení hesel. Algoritmy dokážou během minut otestovat miliony kombinací a poradí si i s ochranami, které ještě před pár lety fungovaly spolehlivě. Útok se tak může odehrát mnohem rychleji a často bez toho, aby si ho správce systému vůbec všiml.

Nerovnováha mezi útočníkem a obranou

Jak upozorňuje Michael Siegel z MIT Sloan: „Útočník potřebuje najít jedinou slabinu, obránce musí chránit všechno.“ Tento nepoměr existuje dlouho, jenže umělá inteligence ho dál prohlubuje.

Obranné systémy se většinou spoléhají na reakci – zjistí anomálii, až když už útok probíhá. Algoritmy, které mají v rukou útočníci, se ale dokážou měnit v reálném čase. Útok, který začíná phishingovým e-mailem, se může během minut přelít do jiného scénáře. Výsledkem je hrozba, která je rychlejší, flexibilnější a těžší na odhalení než cokoliv, s čím jsme se dosud setkali.

Ransomware nové generace

Ransomware už není jen o zamčeném počítači. Moderní varianty poháněné AI si vybírají data cíleně – účetnictví, zdravotní dokumentaci nebo třeba smlouvy. Pokud oběť odmítne zaplatit, přichází hrozba jejich zveřejnění. To je často ještě horší než samotná ztráta přístupu k souborům.

Pro firmy to znamená ztrátu důvěry zákazníků a riziko soudních sporů, pro jednotlivce pak odhalení osobních informací. Hrozba už není jen technická – má reálný společenský a právní dopad.

Tradiční model ransomwaru mizí. Na jeho místo nastupuje nová generace útoků, které se dokážou učit a přizpůsobovat. Pro firmy i jednotlivce to znamená, že spoléhání na staré metody obrany je hazard. Antivir a pravidelné zálohování už nestačí.

Tagy: 
ransomware, AI, umělá inteligence
Zdroje: 

TechRadar.com

 

nahlásit chybu

Chaty s umělou inteligencí nejsou tak soukromé, jak si myslíte

Umělá inteligence mění způsob, jakým pracujeme, komunikujeme i hledáme odpovědi na osobní otázky. Stále častěji ji používáme místo vyhledávače, lékaře nebo poradce – a bez váhání jí svěřujeme informace, které bychom jinak neřekli ani nejbližším. Jenže co se děje s těmito daty? A co když smažeme chat, který měl zůstat skrytý? V době, kdy AI pomáhá téměř se vším, začínáme zapomínat na to nejdůležitější – že všechno, co napíšeme, někde zůstává.

Americké banky protestují: Nechceme hlásit hackerské útoky, zní z Wall Street

Americké banky se ostře staví proti nové regulaci, podle níž musí veřejně přiznat kybernetický útok do čtyř pracovních dnů. Varují před narušením vyšetřování, nárůstem rizika vydírání a další byrokratickou zátěží. Obdobné zákony mezitím zavádí i jiné země.

ChatGPT vládne světu AI chatbotů: Perplexity padá, Copilot stoupá

Trh s AI chatboty zažívá revoluci. Nová data ukazují, že ChatGPT si drží neotřesitelné prvenství s více než 80% podílem, zatímco Perplexity slábne a Microsoft Copilot rychle stoupá díky integraci do Windows a Office. Jak vypadá současná mapa trhu a co to znamená pro uživatele?

Falešné CAPTCHA testy šíří malware, opět

Kyberzločinci se neustále přizpůsobují našim online návykům – a tentokrát využívají ochotu lidí slepě klikat na bezpečnostní ověřování k šíření malwaru. Nový výzkum od HP odhalil masivní nárůst falešných CAPTCHA testů, které slouží jako nástroje pro infikování zařízení obětí.

OpenAI nevědomky pomáhalo spammerům: Bylo zasaženo přes 80 000 webů

Výzkumníci odhalili rozsáhlou spamovou kampaň, která zneužívala modely OpenAI k obcházení filtrů. Pomocí automatizace a umělé inteligence zasáhli útočníci více než 80 000 webových stránek během pouhých čtyř měsíců.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi