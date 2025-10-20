Wikipedia ztrácí čtenáře: AI bere lidem chuť klikat na odkazy
Podle dat nadace Wikimedia Foundation klesla návštěvnost Wikipedie meziročně o osm procent. Na první pohled to nemusí znít dramaticky, ale v měřítku webu, který denně navštěvují stovky milionů lidí, jde o miliony ztracených čtenářů.
Marshall Miller z nadace vysvětluje, že po aktualizaci systému pro detekci robotů se ukázalo, že část provozu v minulých měsících nebyla lidská, a skutečné číslo lidských návštěv je nižší, než se zdálo.
AI mění způsob, jak lidé hledají informace
Hlavní příčina? Změna chování uživatelů. Vyhledávače jako Google nebo Bing dnes čím dál častěji nabízejí odpověď přímo generovanou umělou inteligencí, aniž by člověk musel kliknout na konkrétní odkaz. A právě to, co dříve vedlo miliony lidí na Wikipedii, se teď odehrává v rámci jednoho přehledu na stránce vyhledávání.
Miller to shrnul jednoduše: „AI poskytuje odpovědi, aniž by odkazovala na zdroj.“ Zároveň dodal, že mladší generace stále více vyhledává informace na sociálních sítích - především na TikToku a YouTube Shorts. Pro mnohé už není přirozené číst dlouhé texty, ale sledovat minutová videa, kde se „všechno vysvětlí samo“.
Zdroj: Shutterstock
Generativní AI jako parazit na lidské práci
Ironií je, že právě Wikipedia často slouží jako zdroj pro obsah, který AI nástroje generují. Každý, kdo použije ChatGPT nebo jiné modely, dostává informace, které v původní podobě někdo ručně napsal, ověřil a citoval. Jenže většina lidí už to neví - AI působí jako „vševědoucí bytost“, zatímco původní autoři mizí v pozadí.
Miller varuje, že to může mít dlouhodobé následky. Méně návštěv znamená méně nových dobrovolníků, kteří článek opraví nebo rozšíří. A protože Wikipedia funguje z darů, pokles čtenářů může ohrozit i její finanční stabilitu.
„S menším počtem návštěv ubývá i těch, kteří přispívají. A bez komunity Wikipedia přestává být živým projektem,“ upozorňuje Miller.