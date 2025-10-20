CDR.cz - Vybráno z IT

Wikipedia ztrácí čtenáře: AI bere lidem chuť klikat na odkazy

Pondělí, 20 Říjen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Wikipedia poprvé otevřeně přiznává, že její návštěvnost klesá. Lidé už nechodí pro odpovědi na stránky, ale čtou je přímo v generativních přehledech nebo sledují videa na TikToku. Internet se mění, a s ním i samotná podstata vyhledávání informací.

Podle dat nadace Wikimedia Foundation klesla návštěvnost Wikipedie meziročně o osm procent. Na první pohled to nemusí znít dramaticky, ale v měřítku webu, který denně navštěvují stovky milionů lidí, jde o miliony ztracených čtenářů.

Marshall Miller z nadace vysvětluje, že po aktualizaci systému pro detekci robotů se ukázalo, že část provozu v minulých měsících nebyla lidská, a skutečné číslo lidských návštěv je nižší, než se zdálo.

AI mění způsob, jak lidé hledají informace

Hlavní příčina? Změna chování uživatelů. Vyhledávače jako Google nebo Bing dnes čím dál častěji nabízejí odpověď přímo generovanou umělou inteligencí, aniž by člověk musel kliknout na konkrétní odkaz. A právě to, co dříve vedlo miliony lidí na Wikipedii, se teď odehrává v rámci jednoho přehledu na stránce vyhledávání.

Miller to shrnul jednoduše: AI poskytuje odpovědi, aniž by odkazovala na zdroj.“ Zároveň dodal, že mladší generace stále více vyhledává informace na sociálních sítích - především na TikToku a YouTube Shorts. Pro mnohé už není přirozené číst dlouhé texty, ale sledovat minutová videa, kde se „všechno vysvětlí samo“.

Zdroj: Shutterstock

Generativní AI jako parazit na lidské práci

Ironií je, že právě Wikipedia často slouží jako zdroj pro obsah, který AI nástroje generují. Každý, kdo použije ChatGPT nebo jiné modely, dostává informace, které v původní podobě někdo ručně napsal, ověřil a citoval. Jenže většina lidí už to neví - AI působí jako „vševědoucí bytost“, zatímco původní autoři mizí v pozadí.

Miller varuje, že to může mít dlouhodobé následky. Méně návštěv znamená méně nových dobrovolníků, kteří článek opraví nebo rozšíří. A protože Wikipedia funguje z darů, pokles čtenářů může ohrozit i její finanční stabilitu.

„S menším počtem návštěv ubývá i těch, kteří přispívají. A bez komunity Wikipedia přestává být živým projektem,“ upozorňuje Miller.

Tagy: 
AI, umělá inteligence, Wikipedia
Zdroje: 

TechCrunch.com

nahlásit chybu

YouTube testuje AI moderátory v Music aplikaci

YouTube začal testovat novinku, která může změnit způsob, jak lidé poslouchají hudbu. Do aplikace YouTube Music přicházejí hlasoví moderátoři pohánění umělou inteligencí. Ti mají doprovázet poslech zajímavostmi, příběhy a komentáři k oblíbeným skladbám. Funkce je zatím dostupná pouze vybraným uživatelům v USA.

Jak AI téměř dosáhla nemožného: Přesnost na hraně fyziky

Ani ten nejlepší mikroskop na světě nedokáže zobrazit objekt dokonale ostře. Vědci z TU Wien však pomocí umělé inteligence posunuli hranice toho, co je ve fyzice vůbec možné. Systém neuronových sítí se přiblížil teoretickému maximu přesnosti, které dovolují samotné zákony přírody.

ChatGPT Go: Nový plán s delší pamětí a vyššími limity za zlomek ceny

OpenAI představilo nový tarif ChatGPT Go, který má být levnější alternativou k ChatGPT Plus. Poprvé se objevuje v Indii, kde nabídne delší paměť, vyšší limity a rozšířené možnosti práce s daty – to vše za čtvrtinovou cenu oproti současnému Plus plánu.

GPT-5 už v srpnu? OpenAI chystá velké sjednocení svých AI modelů

Už během srpna může světlo světa spatřit nová generace umělé inteligence – OpenAI GPT-5. Podle informací deníku The Verge i slov samotného CEO Sama Altmana se společnost chystá na velké sjednocení svých technologií a novou éru výpočetní inteligence. Co GPT-5 přinese, jak bude fungovat a proč je jeho spuštění tak zásadní?

Když AI rozhoduje za nás: Jak technologie ohrožuje základní lidská práva

Umělá inteligence mění svět rychleji, než jsme čekali – od komunikace přes právo až po etiku. Nový výzkum Charles Darwin University ale varuje, že současný vývoj AI představuje globální hrozbu pro lidskou důstojnost. Odborníci upozorňují na nedostatečnou regulaci, netransparentní algoritmy a riziko, že se z lidí stávají pouhá čísla v databázích.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi