GPT-5 už v srpnu? OpenAI chystá velké sjednocení svých AI modelů

Podle zprávy The Verge se společnost OpenAI připravuje na uvedení nového modelu GPT-5 již v srpnu 2025. Informace se zakládají na důvěryhodných zdrojích obeznámených s plánem společnosti. Sam Altman, výkonný ředitel OpenAI, sám uvedl, že „GPT-5 přijde brzy“ a na sociální síti X naznačil, že model je ve fázi finálního ladění.

Testování údajně začalo už koncem května, kdy inženýři Microsoftu připravovali potřebnou serverovou kapacitu. Vzhledem k vývojovým komplikacím a bezpečnostnímu testování se však spuštění posunulo.

Co bude GPT-5 umět?

Z dostupných informací vyplývá, že GPT-5 nebude pouze evolucí GPT-4, ale výrazným krokem vpřed. Má kombinovat klasický velký jazykový model (LLM) s tzv. simulovaným uvažováním (Simulated Reasoning, SR) – tedy vlastností, která byla testována v řadě o-series (např. o3).

GPT-5 by měl být schopnější v logickém myšlení, přesnějším při složitých úlohách a výrazně lepší v programování. Mělo by jít o sjednocení dvou dosavadních směrů vývoje OpenAI: jazykové kreativity a matematicko-logické přesnosti.

GPT-5, mini a nano verze

Zajímavou informací je, že GPT-5 má být dostupný ve třech verzích:

Plná verze GPT-5 bude k dispozici přes ChatGPT i API

bude k dispozici přes ChatGPT i API GPT-5 mini a nano verze budou určeny primárně pro vývojáře a aplikace přes API, přičemž nano verze by měla být optimalizována pro menší zařízení s nižší výpočetní kapacitou

Tento přístup má umožnit širší využití modelu v různých zařízeních a prostředích – od serverových řešení až po mobilní aplikace.

Sjednocení AI schopností pod jednu střechu

OpenAI se novým modelem snaží sjednotit roztříštěnou nabídku svých systémů, což naznačil i Romain Huet, šéf vývoje pro vývojáře:

„Průlom v oblasti uvažování, který přinesla řada O, a multimodalita GPT řady, se teď spojí. A to bude GPT-5.“

To znamená, že uživatelé nebudou muset přepínat mezi různými modely podle typu úkolu – nový systém má zvládnout jak kreativní psaní, tak precizní výpočty, logiku, programování či interakci se složitým multimodálním vstupem (text, obraz, zvuk).

Finální testování i red teaming

Na internetu se objevily stopy po verzích označených jako „gpt-5-reasoning-alpha-2025-07-13“, což naznačuje, že model vstoupil do závěrečné fáze interního testování. Ve zveřejněném kódu se objevila zmínka o „reasoning_effort: high“, což potvrzuje důraz na schopnost uvažování.

Zároveň již probíhá tzv. red teaming, tedy intenzivní hledání bezpečnostních slabin a testování etického rámce modelu. Tato fáze je nezbytná pro to, aby mohl být GPT-5 spuštěn veřejně bez výraznějších rizik.

Než přijde GPT-5: otevřený model na obzoru

Ještě před uvedením GPT-5 by OpenAI měla představit svůj první model s otevřenými váhami od dob GPT-2. Ten by si mohli vývojáři a firmy s dostatečným hardwarem stáhnout a provozovat sami. Mělo by jít o variantu podobnou „o3 mini“, ale se schopností uvažování.

Podle Altmana je ale bezpečnost stále prioritou, a tak přesné datum uvolnění tohoto open-source modelu zatím není známé.

OpenAI GPT-5 má být nejvýkonnějším modelem v historii společnosti – s ambicí sjednotit dosavadní AI schopnosti do jednoho univerzálního systému. Přináší výrazné zlepšení v oblasti uvažování, programování i interakce s více druhy vstupů.

Podle dosavadních informací může být GPT-5 představen již v srpnu 2025, s dostupností přes ChatGPT i API. Spolu s tím by měl OpenAI nabídnout i odlehčené verze a další open modely.

Pokud se tyto plány naplní, nebude GPT-5 jen další verzí jazykového modelu – ale novým standardem pro to, co od umělé inteligence vůbec čekáme.