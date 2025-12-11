CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 konečně uklízí AI funkce a už vás nebudou rušit v menu

Čtvrtek, 11 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 nově testuje jednoduchou, ale výrazně užitečnou úpravu. AI akce se z nabídky pravého tlačítka zobrazí jen tehdy, když je možné je skutečně použít. Uživatelé tak konečně nepřijdou do kontaktu s prázdnou a matoucí položkou.
Microsoft v posledních měsících postupně upravuje prostředí Windows 11 tak, aby působilo méně přeplněně a zároveň nabízelo funkce, které dávají smysl i běžným uživatelům. Jednou z nejnovějších změn, zatím dostupnou pouze v testovacích verzích systému, je úprava chování sekce AI actions v nabídce pravého tlačítka. Jde o drobnost, ale přesně ten typ vylepšení, který se projeví při každodenním používání.

Konec prázdné položky, která nedávala smysl

AI actions mají uživatelům usnadnit práci s dokumenty a obrázky. Nabízejí třeba možnost nechat Copilota stručně shrnout text nebo pomocí vestavěné inteligence odstranit rušivé objekty z fotografie. Jenže Windows 11 dosud zobrazoval položku AI actions i v situaci, kdy pro konkrétní soubor nebyla dostupná žádná akce nebo když si uživatel funkci vypnul v nastavení. Po najetí myší se tak objevila jen prázdná nabídka, která navozovala dojem neúplné funkce.

Zdroj: Shutterstock

V aktuálním testovacím sestavení Microsoft oznámil, že pokud nejsou dostupné žádné AI akce, položka v menu se vůbec neukáže. Vyřeší se tak nelogické a matoucí chování, na které uživatelé upozorňovali od chvíle, kdy byly AI akce do Windows přidány.

Snaha o čistší a přehlednější prostředí

Tato změna zapadá do širších úprav File Exploreru. Kontextová nabídka pravého tlačítka patří k nejpoužívanějším prvkům systému, a když začne být přeplněná nebo obsahuje nadbytečné sekce, uživatelé to poznají okamžitě. Microsoft se proto pustil do postupného úklidu a odstranění prvků, které buď ničemu neslouží, nebo se zobrazují v situacích, kdy nejsou relevantní.

Úprava AI actions je příkladem vylepšení, které nezvyšuje počet funkcí, ale zlepšuje logiku systému. Windows 11 se tak chová přesně tak, jak by uživatelé očekávali. Pokud je funkce vypnutá nebo pro daný typ souboru nedává smysl, prostě se nezobrazí.

Ačkoli nejde o zásadní novinku, podobná drobná ladění často rozhodují o tom, zda se systém používá pohodlně. Windows 11 tím dává najevo, že Microsoft naslouchá zpětné vazbě a nehodlá nechat AI funkce bez dozoru. Je to vítaný krok zvlášť v době, kdy se do operačního systému začleňuje stále více inteligentních nástrojů a uživatelé mají různé preference ohledně jejich využívání.

