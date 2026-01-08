Roblox zpřísňuje pravidla. Bez ověření věku si s nikým nenapíšete
Populární herní platforma Roblox zavádí po celém světě nový systém ověřování věku. Každý uživatel, který chce používat chat a další komunikační funkce, musí projít kontrolou věku. Bez ní lze Roblox dál používat, ale bez možnosti psát si s ostatními.
Ověření probíhá přímo v aplikaci. Uživatel musí povolit přístup ke kameře a následovat krátký proces snímání obličeje. Systém vyhodnotí přibližný věk a podle výsledku zařadí hráče do věkové skupiny. Roblox tvrdí, že po dokončení kontroly jsou veškeré snímky a videa smazány. Stejně postupuje i externí dodavatel technologie Persona, který ověřování technicky zajišťuje.
Pro uživatele starší třinácti let existuje i alternativa v podobě ověření totožnosti pomocí oficiálního dokladu. Pokud systém odhadne věk špatně, je možné se proti výsledku odvolat a využít jiný způsob potvrzení věku. Rodiče mohou věk dítěte upravit také přes rodičovské nástroje.
Zdroj: Shutterstock
Věkové skupiny a tlak na bezpečnost
Nový systém rozděluje uživatele do šesti věkových kategorií od dětí mladších devíti let až po dospělé nad 21 let. Komunikace je možná pouze mezi sousedními skupinami, což má omezit kontakt mezi výrazně staršími a mladšími hráči. U dětí mladších devíti let je chat ve výchozím nastavení vypnutý a lze ho zapnout jen se souhlasem rodiče.
Změna nepřichází náhodou. Roblox v posledních měsících čelil několika žalobám a vyšetřováním, mimo jiné ze strany úřadů v amerických státech Texas a Louisiana. Ty reagovaly na zprávy o tom, že platforma nedokázala dostatečně chránit děti před groomingem a nevhodným obsahem. Dosavadní systém, kdy uživatel při registraci pouze zadal rok narození, byl podle kritiků snadno zneužitelný.
Roblox otevřeně přiznává, že nové ověřování je reakcí na tyto tlaky. Firma zároveň uvádí, že kromě jednorázové kontroly využívá i další signály chování účtů. Pokud systém vyhodnotí, že se chování uživatele výrazně liší od jeho deklarovaného věku, může ho vyzvat k opakovanému ověření.
Z pohledu hráčů jde o citelný zásah do dosavadní volnosti, ale z hlediska regulátorů a rodičů o logický krok. Roblox se tímto krokem snaží ukázat, že bere bezpečnost mladých uživatelů vážně a že chat na herních platformách už nebude fungovat bez jasně ověřené identity věku.