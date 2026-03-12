CDR.cz - Vybráno z IT

Obří skandál s brýlemi Meta: Zaměstnanci viděli nahé lidi v koupelně i ložnici

Čtvrtek, 12 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Právo, Ostatní

Zdroj: Shutterstock

Chytré brýle Ray-Ban Meta měly být symbolem pohodlného natáčení života. Nová reportáž ale tvrdí, že některé záznamy končily u pracovníků, kteří je ručně kontrolovali. Podle svědectví měli vidět i velmi citlivý obsah z domácností uživatelů.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Chytré brýle Ray-Ban Meta patří mezi zařízení, která spojují klasické doplňky s technologiemi sociálních sítí. Uživatelé s nimi mohou pořizovat fotografie, natáčet video nebo komunikovat s hlasovým asistentem. Právě tato kombinace ale nyní vyvolává další debatu o tom, kam až sahá soukromí uživatelů.

Podle reportáže švédských médií Svenska Dagbladet a Göteborgs-Posten, na které spolupracoval také keňský novinář Naipanoi Lepapa, měli pracovníci externí společnosti Sama přístup k některým záznamům vytvořeným pomocí těchto brýlí. Sama poskytuje technologickým firmám služby takzvané datové anotace. Jinými slovy označuje nebo kontroluje obsah, který se používá pro trénování systémů umělé inteligence.

Reportáž vychází z rozhovorů s více než třiceti zaměstnanci na různých pozicích. Někteří z nich údajně pracovali přímo na projektech souvisejících s umělou inteligencí společnosti Meta.

Zaměstnanci popisují citlivé záběry

Podle anonymních výpovědí měli pracovníci během své práce vidět i velmi soukromý obsah. Někteří tvrdili, že narazili na záběry lidí v koupelně nebo v ložnici. Jeden z pracovníků popsal situaci, kdy muž položil brýle na noční stolek a odešel z místnosti. Kamera pak údajně zachytila jeho partnerku při převlékání.

Další zaměstnanci měli podle reportáže vidět například nahé osoby vycházející z koupelny. Lidé, kteří s materiálem pracovali, prý často cítili nepříjemný pocit. Věděli, že sledují soukromé momenty cizích lidí, ale jejich práce spočívala v tom obsah zpracovat.

Autoři reportáže přitom zdůrazňují, že se k samotným datům nedostali. Vycházejí pouze z výpovědí zaměstnanců a bývalých pracovníků společnosti Meta.

Proč lidská kontrola existuje

Meta pro BBC potvrdila, že v některých případech používá externí pracovníky k posuzování obsahu. Podle firmy jde o běžnou praxi v technologickém průmyslu a slouží ke zlepšování služeb.

Firma zároveň tvrdí, že data jsou před předáním externím pracovníkům filtrována tak, aby byla chráněna identita lidí. Příkladem má být rozmazání obličejů na fotografiích.

Zásady ochrany soukromí společnosti Meta uvádějí, že fotografie a videa z chytrých brýlí mohou být odeslány na servery firmy ve chvíli, kdy uživatel zapne cloudové zpracování nebo využívá služby Meta AI. Data mohou být následně využita pro vývoj a testování produktů.

Do systémů se podle dokumentů dostávají také textové přepisy nebo hlasové nahrávky vytvořené při komunikaci s chatbotem. Tyto informace může analyzovat jak software, tak lidé. Meta zároveň upozorňuje uživatele, aby s umělou inteligencí nesdíleli informace, které nechtějí ukládat nebo používat pro další zpracování.

Kritika a nové právní spory

Zveřejněná reportáž znovu otevřela debatu o tom, jak jsou podobná zařízení regulována a zda uživatelé opravdu chápou, co všechno technologie zaznamenává.

Někteří zaměstnanci Sama podle reportáže upozorňovali i na jiný problém. Lidé prý často vůbec nevědí, že brýle nahrávají. Kamera sice při natáčení svítí červeným světlem, ale okolí si ho nemusí všimnout nebo nemusí vědět, co znamená.

Kauza navíc přichází ve chvíli, kdy se objevují informace, že Meta zvažuje další funkce pro své chytré brýle. Podle zpráv médií by mohly v budoucnu získat i technologii rozpoznávání obličeje.

Kontroverze už vedla také k právním krokům. Ve Spojených státech byla podána hromadná žaloba, která napadá marketingové tvrzení, že brýle byly navrženy s důrazem na soukromí a plně pod kontrolou uživatele.

Diskuze
Tagy: 
bezpečnost, zabezpečení, soukromí
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

Chat Control posouvá dohled dál než kdy dřív, varují experti

Evropské státy se shodly na nové podobě takzvaného Chat Control. Ačkoli má být skenování soukromých zpráv dobrovolné, odborníci varují, že vzniká nástroj, který může vládám i firmám umožnit zasahovat do soukromí víc než kdy dřív.

Discord si koleduje o průšvih. Povinné ověřování věku rozzuřilo uživatele

Discord od března zavádí celosvětové ověřování věku pomocí skenu obličeje nebo dokladu. Rozhodnutí vyvolalo masivní odpor uživatelů, kteří mluví o narušení soukromí, ztrátě důvěry a možném odchodu z platformy.

Toy Story 5 není pouze nostalgie. Je to reálný odraz dnešní technologické doby

První trailer na Toy Story 5 naznačuje, že Pixar tentokrát míří přímo na realitu dnešních rodin. Woody a Buzz sledují, jak Bonnie tráví víc času u obrazovky než s hračkami. Série tak znovu reaguje na dobu, ve které vzniká.

TikTok odmítá plné šifrování chatů. Odvolává se přitom na oblíbenou ochranu dětí

TikTok podle informací médií odmítá zavést end to end šifrování soukromých zpráv. Firma tvrdí, že údajně potřebuje možnost zasahovat proti obtěžování a zneužívání dětí. Kritici ale upozorňují, že stejné argumenty se v minulosti opakovaně objevily i u kontroverzních návrhů na plošnou kontrolu soukromých chatů.

Notepad++ měl půl roku otevřená zadní vrátka a málokdo si toho všiml

Populární textový editor Notepad++ byl měsíce zneužíván k cíleným útokům. Útočníci dokázali vybraným uživatelům podsunout upravené aktualizace s neznámým backdoorem. Vývojáři dnes přiznávají, že šlo o vážný problém.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi