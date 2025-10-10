CDR.cz - Vybráno z IT

Únik dat na Discordu: Až 70 000 uživatelů mohlo přijít o své doklady totožnosti

Pátek, 10 Říjen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Společnost Discord čelí důsledkům rozsáhlého bezpečnostního incidentu, při kterém mohlo dojít k úniku vládních průkazů totožnosti až 70 000 uživatelů. Útok se netýkal přímo Discordu, ale externí služby Zendesk, kterou platforma využívá pro zákaznickou podporu.

Komunikační platforma Discord přiznala, že přibližně 70 000 uživatelů po celém světě mohlo být zasaženo únikem osobních údajů. Šlo především o fotografie vládních průkazů totožnosti, které společnost využívá při ověřování věku uživatelů v rámci sporů o přístup k obsahu s omezením.

Incident se odehrál přes Zendesk, systém třetí strany, který Discord používá pro zákaznickou podporu. Hackeři získali přístup k části jeho databáze a následně tvrdili, že mají až 1,5 TB fotografií a více než 2 miliony souborů spojených s věkovými ověřovacími procesy.

Vydírání a dezinformace

Na incident upozornila komunita kyberbezpečnostních výzkumníků vx-underground, která informovala, že skupina útočníků se pokouší Discord vydírat. Požadovali platbu výměnou za nezveřejnění dat. Společnost však reagovala odmítavě.

Zdroj: Shutterstock

„Nebudeme odměňovat ty, kteří se dopustili nezákonné činnosti,“ uvedl mluvčí Nu Wexler s tím, že část údajů sdílených hackery je zavádějící. Podle oficiálního vyjádření nejde o přímé narušení systému Discordu, ale o napadení poskytovatele služeb.

Co všechno mohlo uniknout

Kromě fotografií dokladů se v ohrožené databázi mohly nacházet i další citlivé informace:

  • jména a uživatelská jména,
  • e-mailové adresy,
  • poslední čtyři číslice platební karty,
  • a IP adresy uživatelů.

Všechny postižené účty byly podle Discordu individuálně kontaktovány. Společnost zároveň ukončila spolupráci s napadeným dodavatelem a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení i úřady pro ochranu osobních údajů.

Reakce a dopady na důvěru uživatelů

Ztráta důvěry je v podobných případech často největší škodou. Discord má přes 200 milionů aktivních uživatelů a únik byť několika desítek tisíc účtů může mít dlouhodobý vliv na ochotu lidí poskytovat platformě citlivé údaje.

Zejména mladší uživatelé, kteří často využívají Discord jako hlavní komunikační kanál pro hry či školní projekty, se nyní obávají, že podobné ověřovací procesy mohou být rizikem.

Incident na Discordu připomíná, jak křehký může být systém, který spoléhá na externí partnery. I když primární infrastruktura společnosti nebyla napadena, slabé místo se našlo jinde - v systému zákaznické podpory.

Tento případ není výjimkou. V posledních letech podobné problémy postihly i další velké firmy využívající služby třetích stran, například Ticketmaster, T-Mobile či Okta. Pro uživatele to znamená jediné: Být ostražitý a nebrat zabezpečení osobních údajů jako samozřejmost.

Tagy: 
Discord, zabezpečení, bezpečnost
Zdroje: 

TheVerge.com

nahlásit chybu

LockBit opět terčem útoku: Hackeři odhalili citlivá data

Slavný ransomware gang LockBit čelí další kybernetické pohromě. Neznámí útočníci prolomili jejich systémy, zveřejnili data a zesměšnili jejich panely vzkazem z Prahy.

Každé tři sekundy snímek obrazovky. Recall znovu hrozí sledováním ve Windows 11

Znovu se to stalo. Microsoft vytáhl do boje s funkcí, kterou nikdo nechtěl – a o to víc ji teď všem podsouvá. Jmenuje se Recall a její návrat do Windows 11 právě teď vyvolává silné mrazení v zádech každému, kdo aspoň trochu rozumí pojmům jako „soukromí“, „zabezpečení“ a „digitální stopa“.

Útok roku 2025: Hackeři tvrdí, že získali miliardu dat ze Salesforce

Kybernetický útok, který začal nenápadně přes napojenou aplikaci třetí strany, se v říjnu 2025 změnil v jednu z největších afér roku. Skupina Scattered LAPSUS$ Hunters, složená z členů známých hackerských uskupení LAPSUS$, ShinyHunters a Scattered Spider, tvrdí, že získala přístup k více než miliardě záznamů klientů Salesforce. Požadují výkupné blížící se miliardě dolarů, jinak prý data zveřejní.

Falešná služba Telegram Premium: Skrytě útočí na uživatele po celém světě

Na internetu se objevil podvodný web, který se tváří jako oficiální stránka Telegram Premium. Ve skutečnosti jde o nebezpečnou past, která bez kliknutí spustí stahování malwaru Lumma Stealer. Ten umí krást hesla, kryptoměny i citlivé údaje a přitom se chytře vyhýbá detekci antivirem.

Téměř tisíc serverů je v ohrožení

Nástroj pro bezpečný přenos souborů CrushFTP čelí vážné bezpečnostní krizi. I přes vydanou opravu začátkem července 2025 zůstává podle posledních zjištění téměř tisíc serverů zranitelných vůči aktivnímu zneužívání. Chyba umožňuje útočníkům vzdáleně získat administrátorský přístup. Pokud software stále běží na neaktualizované verzi, je nejvyšší čas jednat.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi