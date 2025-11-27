Máte přeplněnou domovskou stránku YouTube? Novinka ji má výrazně zpřesnit
Doporučování videí patří k nejčastějším tématům, o nichž se mezi uživateli YouTube mluví. Algoritmus je extrémně silný, ale zároveň umí člověku velmi rychle rozhodit výběr videí. Stačí jedno nepatřičné kliknutí nebo několik minut sledování něčeho, co běžně nevyhledáváte, a domovská stránka vypadá úplně jinak než den předtím.
Proto se část uživatelů dlouhodobě snaží systém obcházet. Někdo pracně označuje doporučení jako nezajímavá, jiný si raději založí nový účet. Teď se objevuje první náznak, že YouTube zkouší cestu, která nevyžaduje obcházení. Místo toho nabízí možnost říct platformě přímo a jednoduše, jaký obsah má člověku přednostně ukazovat.
Co přesně test Your Custom Feed dělá
V rámci experimentu se vybraným lidem objevil na domovské stránce nový přepínač. Ten umožňuje vytvořit si vlastní tematicky zaměřený feed. Funguje to poměrně přirozeně. Uživatel zadá téma, které ho zajímá, a algoritmus mu začne nabízet videa odpovídající aktuální náladě nebo zájmu.
Zdroj: Shutterstock
Nejde o náhradu klasického doporučování, spíš o dodatečný signál. Algoritmus tedy dál pracuje s tím, co člověk sleduje dlouhodobě, ale zároveň mu dává prostor změnit směr bez toho, aby musel mazat historii nebo složitě potlačovat dřívější preference. To je výrazná změna oproti současnému stavu, kdy jedno video dokáže na několik dní celé doporučování převrátit.
Test vychází z problému, který doprovází platformu už léta. YouTube se stává stále větším tržištěm a algoritmus občas reaguje až příliš impulzivně. Uživatel pak vidí témata, která jeho zájem jen letmo minula, a domovská stránka se začne plnit věcmi, ke kterým se vůbec nechce vracet.
Může to změnit víc, než se na první pohled zdá
Ovlivňovat doporučování je možné i dnes, ale většina nástrojů je buď složitá, nebo neintuitivní. Možnost napsat jednoduchou instrukci je pro běžného člověka přístupnější a hlavně rychlejší. Pokud se nová funkce rozšíří, může změnit chování uživatelů i samotných tvůrců. Ti totiž sledují doporučování velmi pečlivě. Jakákoli úprava algoritmu dokáže výrazně zahýbat tím, co se dostane do popředí.
Téma se navíc neobjevuje jen na YouTube. Threads i X začaly pracovat na úpravách doporučování a obě služby hledají způsob, jak uživatelům dát větší hlas v tom, co vidí. Je to určitá reakce na trend posledních let, kdy lidé čím dál víc vnímají, že jejich feed neodpovídá tomu, co je zajímá.