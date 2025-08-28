Google zavádí „kontrolu totožnosti“ pro vývojáře Android aplikací
Americký technologický gigant přirovnává tento krok ke „kontrole občanky na letišti“. Údajně je jeho cílem zamezit tomu, aby kyberzločinci vydávali škodlivé aplikace za důvěryhodné značky a nelákali tak uživatele k jejich instalaci. „Vytváříme tím klíčovou odpovědnost a znemožňujeme škodlivým aktérům, aby po odstranění jedné nebezpečné aplikace jednoduše nahradili novou,“ vysvětlila Suzanne Frey, viceprezidentka pro oblast produktů, důvěry a růstu pro Android.
Proč k tomu dochází právě teď?
Google už od roku 2023 vyžaduje obdobné ověření vývojářů v rámci svého obchodu Google Play. Statistiky ale ukazují, že největší problém představují sideloadované aplikace – tedy ty, které si uživatel stáhne z internetu či neoficiálních zdrojů. Podle Googlu jsou telefony s Androidem až 50× náchylnější k napadení malwarem právě kvůli instalaci aplikací mimo Play Store.
Zatímco Apple dlouhodobě hájí svou uzavřenou filozofii (a v roce 2022 šéf Applu Tim Cook varoval před „riziky sideloadingu“), Google se dosud snažil zůstat otevřený. Nový krok ale jasně ukazuje, že doba volného pohybu neověřených aplikací se pomalu chýlí ke konci.
Jak bude ověření fungovat
Pro vývojáře, kteří distribuují své aplikace mimo Google Play, vznikne nový Android Developer Console. V něm si budou moci vytvořit účet, spravovat svoji vývojářskou identitu a registrovat balíčky svých aplikací.
Pokud už vývojář funguje i v rámci Google Play, nemusí se obávat – jeho stávající Play Console účet zůstane dostačující, přibude pouze možnost registrovat také aplikace mimo obchod.
Google zároveň slibuje, že studenti a hobby vývojáři nebudou mít život zbytečně složitý. Pro ně připravuje zjednodušenou verzi účtu, který by měl reflektovat jinou povahu jejich tvorby než u komerčních vývojářů.
Kdy změny přijdou
Program se spustí postupně. Nejprve v Brazílii, Singapuru, Indonésii a Thajsku na konci roku 2026, a v roce 2027 se rozšíří do dalších regionů. Uživatelé i vývojáři však mohou požádat o předčasný přístup – první pozvánky začne Google rozesílat už letos v říjnu.
Co to znamená pro běžné uživatele
Pokud si instalujete aplikace výhradně z Google Play, prakticky nic se pro vás nemění. Pro uživatele, kteří rádi objevují nové nástroje mimo oficiální obchod, ale přichází éra větší regulace. Budete se muset smířit s tím, že aplikace od neověřených autorů už jednoduše nenainstalujete.
Google tím sleduje jasný cíl (údajně): zvýšit bezpečnost platformy Android a omezit šíření malwaru, phishingových aplikací a podvodných programů. Na druhé straně se ale otevírá otázka – neztratí Android jednu ze svých hlavních výhod, tedy otevřenost a svobodu volby? A není tohle vlastně čirou náhodou ten hlavní motiv?
Technologičtí analytici už teď spekulují, že jde o předstupeň ještě přísnější regulace. Pokud se systém osvědčí, mohl by Google prakticky uzavřít svůj ekosystém podobně, jako to dělá Apple. Evropská unie přitom mezitím nutí Apple, aby na iPhony pustil aplikace i z alternativních obchodů – a Google teď dělá přesný opak.