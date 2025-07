Proč by měl někdo ještě chtít velký desktop, když existuje GTi15 Ultra?

Když se řekne "mini PC", většina lidí si představí malé zařízení na kancelářskou práci nebo přehrávání videí. Beelink GTi15 Ultra ale míří mnohem výš. Je vybaven dvěma 10GbE LAN porty, čtečkou otisků prstů, podporou externího GPU a až 64 GB DDR5 RAM. To už není jen kancelářská krabička – tohle je ambiciózní stroj, který má za cíl zaujmout i náročné uživatele. Ať už jde o domácí servery, pokročilé síťové aplikace, nebo třeba lehčí střih videa, GTi15 Ultra říká: "Zvládnu to."

Srdcem počítače je Intel Core Ultra 9 285H – papírově silnější čip než u předchozí verze GTi14 Ultra. Jenže podle interních testů přináší jen zhruba 11% nárůst výkonu CPU, což běžný uživatel téměř nepocítí. Pro běžné úlohy je to sice dostatečné, ale kdo hledá opravdový skok, ten bude zklamaný. Naopak pozitivní změna přišla u grafické části – přechod na integrovanou Arc Graphics 140T, i když ani ta nezaručuje herní nebo renderovací zázraky.

eGPU jako záchrana – nebo past?

Zásadní výhodou je možnost připojení externího GPU přes Beelink EX GPU dock. To otvírá dveře i náročnějším úlohám, které vyžadují dedikovanou grafiku. Jenže – takový dock zabere místo, stojí další peníze a částečně popírá smysl "kompaktního" zařízení. Navíc, pokud si k mini PC musíte dokoupit externí grafiku a dock, cenovka letí strmě vzhůru. A v tu chvíli se nabízí otázka, jestli by plnohodnotný desktop nebyl ve výsledku praktičtější a levnější.

Beelink GTi15 Ultra má dvě síťové karty s 10Gbps připojením, což je skvělé… pokud víte, proč to potřebujete. Pro běžného uživatele nebo i většinu firemních aplikací je taková propustnost zbytečná. Stejně tak vapor chamber chlazení – zajímavě zní, ale praktický dopad je minimální, pokud neplánujete počítač trápit na maximum každý den. Jistě, pro některé specifické pracovní scénáře má tento hardware smysl, ale pro většinu lidí půjde spíš o technologické "wow", než reálný přínos.

Cena: Kde je hranice mini PC?

Startovní cena kolem 655 dolarů (bez RAM a disku) a až 880 dolarů za plně vybavenou konfiguraci (64 GB RAM a 1TB SSD) řadí GTi15 Ultra do kategorie, kde už operují velmi schopné laptopy a stolní počítače. Ano, kompaktnost a tichý provoz jsou silné argumenty. Ale pokud chcete plnohodnotný výkon, stejně skončíte u externího GPU, což celý koncept prodražuje a komplikuje. Navíc mini PC zůstává vázáno na vlastní dokovací řešení, což znamená menší flexibilitu.

Desktop nekončí – zatím

Beelink GTi15 Ultra je bezesporu působivý kus hardwaru. Nabízí věci, které byly ještě nedávno v mini PC nemyslitelné – a přináší je v elegantním, kompaktním balení. Pokud chcete stylové zařízení s výkonným CPU, velkou pamětí, bezpečnostními funkcemi a špičkovým síťovým výkonem, tady ho máte. Ale pokud očekáváte herní nebo grafický výkon bez kompromisů, pořád vás čeká cesta k externímu GPU – a tím i návrat k tomu, co mini PC původně chtěly nahradit: k velkým, hlučným, ale výkonným stolním sestavám.