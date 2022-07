Kdo vynalezl počítač? Stručný přehled historie PC od 17. století po současnost

Na tuto otázku není snadná odpověď, a to kvůli mnoha různým klasifikacím počítačů. První mechanický počítač, který zhotovil Charles Babbage v roce 1822, se vůbec nepodobá tomu, co by dnes většina považovala za počítač. Proto není od věci sestavit seznam většiny počítačových prvenství, počínaje Difference Engine až k počítačům, které používáme dnes.