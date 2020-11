Raspberry Pi 400 je minipočítač zabudovaný do klávesnice, stačí zapojit monitor

Zdroj

Raspberry Pi je velice oblíbený minipočítač, který za dobu osmi let přinesl již několik generací modelů. Všechny se navzájem lišily výbavou, výkonem, ale v podstatě všechny vypadaly stejně. Šlo o základní desku o formátu kreditní karty. Nyní však společnost vyvíjejíc Rapberry Pi zcela nečekaně poprvé upustila od zajeté tradice a připravila novou podobu.

Nový model dostal název Raspberry Pi 400 a po hardwarové stránce vychází z loňského modelu Raspberry Pi 4. Rozdíl je v tom, že tato základní deska nestojí sama o sobě, ale je zabudovaná v klávesnici. Pro někoho to může být trochu nostalgická vzpomínka do 80. let, kdy byly populární stroje Commodore.

Zdroj

Rozměry klávesnice jsou pak 286 × 122 × 23 mm a uvnitř najdeme SoC Broadcom BCM2711 s čtyřjádrovým procesorem Cortex-A72 o taktu 1,8 Ghz doplněný o grafickou kartu VideoCore VI 3D. V Raspberry Pi 400 je i 4GB operační paměť. Veškeré konektory jsou pak umístěny na zadní straně, konkrétně pak USB-C, USB-A 3.0, USB-A 2.0, dva microHDMI 2.0, slot pro microSD kartu, GPIO header a RJ-45 jak příprava na gigabitový ethernet.

K dispozici by mělo nové Raspberry Pi být buďto samostatně nebo pak v sadě spolu s USB myší, 15W adaptérem s USB-C, 16GB micro SD kartou s pčedinstalovanými RPiOS, HDMI kabelem a knihou s návody. Nyní tak můžete Raspberry Pi připojit pouze k monitoru a máte zcela funkční počítač. Pro potřeby našeho jazyka však bude potřeba, aby si uživatel ještě dokoupil přelepky.