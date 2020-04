Minipočítač Raspberry Pi našel nové uplatnění, bude řídit ventilátory nakažených

Zdroj: Pixabay

S narůstajícím množstvím nakažených lidí COVID-19 narůstá i problém s nedostatkem ventilátorů a dalších potřebných zařízení. Podle posledních informací by v této situaci mohlo pomoci Raspberry Pi, jakožto počítač ovládající jednotlivé ventilátory.

Vzhledem k množství potřebných ventilátorů je zapotřebí sehnat jednotlivé díly za co nejnižší náklady, avšak ne na úkor funkčnosti či spolehlivosti. Přesně tyto požadavky splňuje právě Raspberry Pi Zero a to také povede k znásobení výroby tohoto modelu, který se až doposud vyráběl zpravidla na objednávku místo na sklad.



Zdroj: Engadget

Tím by dokázali uspokojivě naplnit potřeby poptávky po základních deskách a ventilátorech. I když je Raspberry Pi Zero prakticky nejméně výkonným Raspberry na trhu, protože disponuje pouze jedním jádrem s procesorem pouhých 1 GHz a operační pamětí 512 MB, má stále dostatek výpočetní kapacity pro ovládání ventilátoru.

Další nespornou výhodou, která mluví pro Raspberry Pi, jakožto ideální ovládací jednotku ventilátorů, je schopnost výrobců vyrobit v poměrně krátkém čase velké množství těchto počítačů. Výrobce prý vyrobil během prvních třech měsíců tohoto roku téměř 200 000 kusů těchto počítačů. Mnoho fanoušků jistě zajásalo, když odborná veřejnost vzala na milost i takovéto zařízení, které až doposud bylo využíváno spíše pro domácí účely a pokusy ze strany kutilů.