Kolaps přihlášení na X: Neúspěšná změna zabezpečení zamkla tisíce lidí venku
Přesun z původní domény twitter.com na novou x.com měl být už jen symbolickým dokončením Muskova rebrandingu. Jenže realita se během listopadu změnila v rozsáhlý technický problém, který mnoho lidí odstřihl od jejich účtu. Uživatelé hlásí stejný scénář: Přihlášení se nezdaří, systém je vrátí zpět na začátek a celé ověřování se opakuje v nekonečném cyklu.
Problém začal u passkey a hardwarových klíčů
X už od jara upozorňoval, že kdo používá passkey nebo hardwarové bezpečnostní klíče, bude si muset nastavení ručně převést na novou doménu. Kdo to do 10. listopadu neudělal, měl být dočasně odhlášen. Teoreticky jednoduchý proces ale v praxi selhal.
Zdroj: Shutterstock
Mnoho lidí popisuje, že při přechodu na nové zabezpečení dostává nejasné chyby. Jiní se sice dostanou k potvrzovací volbě, ale systém je vrátí zpět na výchozí stránku a vyžaduje vše znovu. Ať už používají fyzický klíč, nebo moderní biometrické přihlášení, výsledek je stejný: Bezmocné kroužení dokola.
Přihlášení nebylo nikdy složitější
Uživatelé, kterým zůstalo dvoufázové ověřování přes aplikaci, hlásí méně problémů – migrace se jich netýká. Ovšem ti, kteří vsadili na nejmodernější zabezpečení, mají nyní paradoxně největší potíže. Passkey přitom měly být rychlé, jednoduché a téměř neprůstřelné. Teď se z nich stalo slabé místo celého procesu.
Situaci nepotvrzuje jen brblání na sociálních sítích. Stránky sledující výpadky hlásí, že problémy přetrvávaly ještě několik dní po uplynutí lhůty. Někteří uživatelé tak byli fakticky odstřiženi od svých účtů bez jasného návodu, jak se dostat zpět.
Reakce platformy? Zatím žádná
X zatím nevydala oficiální vyjádření. Přestože problém zasáhl viditelnou část uživatelů, reakce je podobně pomalá jako při jiných předchozích potížích.
A není to poprvé, kdy platforma narazila na nezvládnuté technické změny. Už dříve přestala fungovat speciální Tor verze služby, kterou využívali lidé v zemích s omezeným přístupem k internetu. A protože tehdy už probíhaly masivní personální škrty, služba zůstala mimo provoz bez náhrady.
Rebranding, změny a dlouhá řada přešlapů
Od chvíle, kdy Elon Musk platformu koupil, se X proměnila víc, než čekal kdokoli. Náhlé změny pravidel, zásahy do blokování, dlouhodobé výpadky funkcí a nejasné směřování způsobily, že část uživatelů přešla na jiné sociální sítě. Reakce na nejnovější problém tak nepůsobí jako izolovaná chyba, ale další dílek do mozaiky důvěry, která se tenčí.
Technické přešlapy navíc přicházejí v době, kdy X bojuje o udržení uživatelů i inzerentů. A když služba lidem znemožní přístup k vlastnímu účtu, není to dobrý signál.
Přechod na novou doménu měl být administrativní detail, ale místo toho se stal dalším problémem, který X ukazuje v nepříznivém světle. Uživatelé, kteří investovali do moderních způsobů zabezpečení, nyní čekají, až platforma situaci vyřeší - a zatím neví, kdy to bude.
Celý incident znovu otevírá otázku, jaké další komplikace může přinést rychlé měnění systému bez dostatečné přípravy. A pro X je to další připomínka, že důvěra uživatelů se ztrácí snadno, ale získává zpět o poznání hůř.