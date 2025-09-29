CDR.cz - Vybráno z IT

YouTube testuje AI moderátory v Music aplikaci

Pondělí, 29 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

YouTube začal testovat novinku, která může změnit způsob, jak lidé poslouchají hudbu. Do aplikace YouTube Music přicházejí hlasoví moderátoři pohánění umělou inteligencí. Ti mají doprovázet poslech zajímavostmi, příběhy a komentáři k oblíbeným skladbám. Funkce je zatím dostupná pouze vybraným uživatelům v USA.

YouTube pokračuje v rozšiřování svého programu zaměřeného na experimenty s umělou inteligencí. Nově spustilo v rámci YouTube Labs test, při kterém se v aplikaci YouTube Music objevují AI moderátoři. Podle oficiálního blogu mají obohatit zážitek z poslechu o drobné příběhy ze zákulisí hudby, zajímavosti pro fanoušky nebo krátké komentáře. Záměr je jasný – nabídnout posluchačům něco víc než jen samotné přehrávání skladeb.

Program YouTube Labs je otevřený omezenému počtu uživatelů ve Spojených státech, kteří se mohou přihlásit k testování prototypů. I když se do programu někteří uživatelé dostali, ne všem se nová funkce reálně zobrazila. Zatím tedy není jisté, kolik lidí má možnost slyšet první generované hlasy v hudebních mixech.

Zdroj: Shutterstock

Google takto navazuje na své předchozí experimenty, například na NotebookLM, který využívá umělou inteligenci ke studiu a přehledu témat. V kontextu toho není překvapivé, že podobný princip zkouší i v hudební aplikaci. Inspirací mu mohla být i konkurence – například Spotify už nějakou dobu nabízí funkci AI DJ, která kombinuje výběr skladeb a krátké mluvené vstupy.

Společně s novým testem oznámilo YouTube také rozšíření některých prémiových funkcí. Patří mezi ně například možnost přeskočit na nejzajímavější část videa pomocí AI, která je nyní plně dostupná i na chytrých televizích a herních konzolích. Jde o ukázku toho, jak rychle se technologie využívající strojové učení přesouvají napříč různými zařízeními.

Přestože experiment s AI hosty může působit atraktivně, vyvolává i otázky. Někteří uživatelé si poslech hudby spojují s klidem a nechtějí být vyrušováni komentářem. Další problém se může týkat spolehlivosti – umělá inteligence se občas mýlí a nesprávná fakta by mohla posluchače spíše odradit než nadchnout. V neposlední řadě jde o otázku dostupnosti. Test běží pouze v USA a zatím není jasné, kdy a zda se funkce objeví i v dalších regionech.

YouTube, AI, umělá inteligence
