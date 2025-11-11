Roblox čelí žalobě v Texasu. Tamní úřady mluví o digitálním ráji pro pedofily
Texaské úřady obvinily herní platformu Roblox z porušování zákonů o bezpečnosti na internetu a z klamání rodičů. Podle žaloby firma „flagrantně ignoruje“ jak státní, tak federální předpisy a „vystavuje texaské děti predátorům v prostředí, které má být pro ně bezpečné“.
Generální prokurátor Ken Paxton označil přístup společnosti za bezohledný a obvinil ji, že „dává pixelové pedofily a zisky nad bezpečnost dětí“. Žaloba hovoří o „běžné destinaci pro dětské predátory“, která se měla vyvinout v místo, kde dochází ke groomingu, vydírání a dokonce i k případům sebepoškozování.
Příběhy zneužitých dětí a temné kouty herního světa
Podle texaské žaloby se objevilo několik konkrétních případů, kdy byli nezletilí uživatelé kontaktováni a zneužiti lidmi, které poznali právě přes Roblox. Některé z těchto útoků byly spojovány se skupinami, které si na platformě vytvářely falešné identity a následně své oběti vydíraly nebo nutili k nevhodnému chování.
Jedna z nejvíce zmiňovaných organizací, označená jako „764“, údajně využívala online hry k vyhledávání zranitelných dětí. Ty měly být později přinuceny ke sdílení intimních materiálů či dokonce k sebepoškození.
Zdroj: Shutterstock
Žaloba tvrdí, že Roblox jednal až ve chvíli, kdy na něj začaly mířit další soudní spory a když se objevila kritická zpráva od investiční skupiny Hindenburg Research. Ta ve své analýze popsala Roblox jako „pekelnou verzi pro pedofily“, kde je možné narazit na pornografii, násilí i hrubé urážky.
Vlna žalob z dalších států USA
Texas není jediný, kdo se do boje s Robloxem pustil. Již v srpnu podala podobnou žalobu Louisiana s tvrzením, že platforma „umožnila prostředí, kde se dětským predátorům daří“.
V říjnu se přidal i stát Kentucky, který Roblox označil za „lovnou oblast pro predátory“. Minulý měsíc následovala Florida, jejíž generální prokurátor James Uthmeier si vyžádal interní dokumenty společnosti. Kromě vládních institucí žalují Roblox i jednotlivé rodiny a uživatelé, kteří tvrdí, že se jejich děti staly oběťmi zneužití přímo prostřednictvím platformy.
Roblox se brání: „Obvinění jsou přehnaná a nepravdivá“
Na obvinění reagoval Eric Porterfield, ředitel komunikace pro veřejnou politiku Robloxu. Podle něj je žaloba založená na „dezinterpretacích a senzacechtivých tvrzeních“.
„Jsme zklamáni, že místo spolupráce na řešení tohoto celoodvětvového problému se generální prokurátor rozhodl pro soudní cestu,“ uvedl Porterfield. Dodal, že jen během letošního roku Roblox zavedl více než 145 bezpečnostních opatření - od vylepšeného ověřování věku až po automatizované filtry a spolupráci s policií.
Mezi svobodou tvorby a bezpečností dětí
Roblox má přes 70 milionů aktivních uživatelů denně, z nichž velkou část tvoří děti a teenageři. Platforma umožňuje hráčům vytvářet vlastní hry, světy a komunity. Právě tato otevřenost je však podle kritiků dvojsečná.
Zatímco pro mladé vývojáře představuje prostor pro kreativitu a učení, pro predátory je to místo, kde mohou snadno skrývat svou identitu a navazovat kontakt s nejzranitelnějšími uživateli.
Otázka, kde končí odpovědnost platformy a začíná odpovědnost rodičů, tak zůstává stále otevřená. Americké státy ale dávají jasně najevo, že v případech, kdy jde o bezpečí dětí, už nechtějí spoléhat na dobrou vůli technologických firem.
Žaloba Texasu proti Robloxu může být jen začátkem širšího tažení proti online platformám, které se zaměřují na mladé publikum. A přestože Roblox tvrdí, že dělá maximum pro ochranu dětí, rostoucí počet obvinění naznačuje, že důvěra veřejnosti se otřásá.