Nvidia přináší DLSS 4 do GTA V i vylepšeného Hellblade II

Grand Theft Auto V Enhanced dostává novou technologickou injekci – Rockstar přidává podporu Nvidia DLSS 4 Multi Frame Generation, která hráčům s grafickými kartami GeForce RTX 50 umožní dosáhnout plynulejšího obrazu a vyšší snímkové frekvence. Spolu s tím vychází nový Game Ready ovladač od Nvidie, který zlepší výkon nejen v GTA V, ale i v rozšířené verzi Senua’s Saga: Hellblade II.

Rockstar dnes oznámil, že Grand Theft Auto V Enhanced nově podporuje technologii Nvidia DLSS 4 Multi Frame Generation. Tato funkce je určena pro majitele grafických karet GeForce RTX řady 50 a slibuje výrazně plynulejší obraz díky generování dodatečných snímků mezi těmi skutečnými.

DLSS 4 tak doplňuje už dříve přidaný ray tracing, který zlepšuje kvalitu osvětlení, odrazů a stínů. V kombinaci obě technologie nabídnou ostřejší detaily a plynulejší pohyb ve hře, a to i při vysokém rozlišení.

Co je Multi Frame Generation?

Multi Frame Generation (MFG) je funkce, která pomocí AI vytvoří nové snímky mezi těmi, které vykreslí grafická karta. Tím se efektivně zvýší snímková frekvence a plynulost bez výrazného zatížení hardwaru. Pro hráče to znamená, že i v náročných scénách – například v centru Los Santos při dopravní špičce – zůstane hra plynulá a vizuálně stabilní.

Zdroj: Shutterstock

Nový Game Ready ovladač od Nvidie

Současně s touto aktualizací vydává Nvidia nový Game Ready driver verze 580.97, který kromě GTA V Enhanced optimalizuje také výkon v Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. Tento titul nyní rovněž nabízí podporu DLSS 4 s Multi Frame Generation a přináší i nový Dark Rot mód, jenž přidává další výzvy pro zkušené hráče.

Ovladač je už nyní dostupný ke stažení přímo na webu Nvidie a jeho instalace je doporučená všem hráčům, kteří chtějí z novinek vytěžit maximum.

Výhody pro hráče GTA V

Pro majitele RTX 50 je DLSS 4 vítaným vylepšením, které umožní hrát GTA V Enhanced ve vysokých detailech, s aktivovaným ray tracingem, a přesto si užít plynulou hratelnost. Hráči s nižšími sériemi RTX si sice Multi Frame Generation neaktivují, ale i pro ně nový ovladač přináší drobné optimalizace.

Technologie jako DLSS 4 Multi Frame Generation ukazují, že i více než deset let stará hra může díky moderním upgradům vypadat a působit jako současný AAA titul. Rockstar i Nvidia tak hráčům dokazují, že GTA V Enhanced stále má co nabídnout – a že plynulost a vizuální kvalita se nemusí vzájemně vylučovat.

GTA, GTA 5, hry
