Steam od roku 2026 končí s podporou 32bitových Windows
Valve oficiálně potvrdilo zásadní krok: Od 1. ledna 2026 ukončí podporu pro 32bitové verze Windows. Tento krok přichází v době, kdy podíl uživatelů s 32bitovým systémem doslova mizí, přesto jde o symbolický konec jedné dlouhé éry.
Proč dochází ke změně
Podle oficiálního vyjádření Valve je důvod technického rázu. Nové funkce Steamu už nelze spolehlivě provozovat na 32bitových systémech, protože se opírají o ovladače a knihovny, které Microsoft v této architektuře dávno přestal rozvíjet. Ironií je, že samotný Steam je stále 32bitovou aplikací, ale to se má v nejbližších verzích změnit.
Valve k tomu dodává: „Budoucí verze Steamu poběží pouze na 64bitových verzích Windows. Tato změna je nutná, protože klíčové funkce aplikace závisí na systémových ovladačích a knihovnách, které už nejsou na 32bitových Windows dostupné.“
Jak velký dopad to bude mít
Podle dat z pravidelného průzkumu Steam Hardware Survey používá 32bitovou verzi Windows 10 už jen zanedbatelných 0,01 % všech aktivních systémů. Prakticky řečeno se tedy změna dotkne jen malé skupiny uživatelů, většinou těch, kteří stále běží na starších či slabších počítačích.
Zdroj: Shutterstock
Hráči, kteří se ocitnou v této situaci, budou mít dvě možnosti: Buďto přejít na 64bitovou verzi Windows 10 či 11 (pokud to jejich hardware dovolí), nebo přijít o možnost používat Steam aplikaci. Důležité je, že 32bitové hry bude možné nadále spouštět – jen samotný klient Steamu už na 32bitovém systému nepojede.
Konec Windows 10 v dohledu
Další vrstvu do celé situace přidává i to, že Microsoft sám ukončí podporu Windows 10 už v říjnu 2025. Valve však 64bitovou variantu této verze nadále podporovat bude. To znamená, že kdo přejde na 64bitové Windows 10, bude mít čas ještě několik let, než přijde nutnost opětovného upgradu.
Historický milník
Rozloučení se 32bitovou architekturou je nevyhnutelným krokem, který odráží technologický posun posledních let. Herní průmysl se už dávno přesměroval na 64bitovou architekturu, ať už jde o hry samotné, grafické ovladače nebo vývojářské nástroje. Steam byl jednou z posledních velkých platforem, která 32bitové Windows ještě tolerovala.