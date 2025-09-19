CDR.cz - Vybráno z IT

Steam od roku 2026 končí s podporou 32bitových Windows

Pátek, 19 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Internet, Hry

Zdroj: Shutterstock

Valve oznámilo, že od 1. ledna 2026 ukončí podporu 32bitových verzí Windows pro aplikaci Steam. Hráči na 64bitových verzích Windows 10 a 11 mohou zůstat v klidu, ale ti, kdo ještě používají starší 32bitové systémy, budou muset přejít na novější architekturu.

Valve oficiálně potvrdilo zásadní krok: Od 1. ledna 2026 ukončí podporu pro 32bitové verze Windows. Tento krok přichází v době, kdy podíl uživatelů s 32bitovým systémem doslova mizí, přesto jde o symbolický konec jedné dlouhé éry.

Proč dochází ke změně

Podle oficiálního vyjádření Valve je důvod technického rázu. Nové funkce Steamu už nelze spolehlivě provozovat na 32bitových systémech, protože se opírají o ovladače a knihovny, které Microsoft v této architektuře dávno přestal rozvíjet. Ironií je, že samotný Steam je stále 32bitovou aplikací, ale to se má v nejbližších verzích změnit.

Valve k tomu dodává: „Budoucí verze Steamu poběží pouze na 64bitových verzích Windows. Tato změna je nutná, protože klíčové funkce aplikace závisí na systémových ovladačích a knihovnách, které už nejsou na 32bitových Windows dostupné.“

Jak velký dopad to bude mít

Podle dat z pravidelného průzkumu Steam Hardware Survey používá 32bitovou verzi Windows 10 už jen zanedbatelných 0,01 % všech aktivních systémů. Prakticky řečeno se tedy změna dotkne jen malé skupiny uživatelů, většinou těch, kteří stále běží na starších či slabších počítačích.

Zdroj: Shutterstock

Hráči, kteří se ocitnou v této situaci, budou mít dvě možnosti: Buďto přejít na 64bitovou verzi Windows 10 či 11 (pokud to jejich hardware dovolí), nebo přijít o možnost používat Steam aplikaci. Důležité je, že 32bitové hry bude možné nadále spouštět – jen samotný klient Steamu už na 32bitovém systému nepojede.

Konec Windows 10 v dohledu

Další vrstvu do celé situace přidává i to, že Microsoft sám ukončí podporu Windows 10 už v říjnu 2025. Valve však 64bitovou variantu této verze nadále podporovat bude. To znamená, že kdo přejde na 64bitové Windows 10, bude mít čas ještě několik let, než přijde nutnost opětovného upgradu.

Historický milník

Rozloučení se 32bitovou architekturou je nevyhnutelným krokem, který odráží technologický posun posledních let. Herní průmysl se už dávno přesměroval na 64bitovou architekturu, ať už jde o hry samotné, grafické ovladače nebo vývojářské nástroje. Steam byl jednou z posledních velkých platforem, která 32bitové Windows ještě tolerovala.

Tagy: 
Steam, Valve, hry
Zdroje: 

TheVerge.com

nahlásit chybu

Uniklo 89 milionů 2FA kódů ke Steamu: Hrozí krádeže účtů i phishing

Údajný únik více než 89 milionů přístupových kódů ke službě Steam vyvolal vlnu obav mezi hráči i experty na kyberbezpečnost. Útočník s temnou minulostí nabízí databázi s telefonními čísly a 2FA SMS kódy na hackerském fóru. Pokud jsou data pravá, může jít o největší incident svého druhu v herním světě.

Gamifikace reality: Mohou být prvky her začleněny do každodenního života?

Práce jako quest, běhání jako sbírání XP a vzdělávání jako dobrodružná hra? Gamifikace už dávno není jen trend z aplikací – mění způsob, jak přistupujeme k práci, učení i každodenním úkolům. Když se herní principy přenesou do reality, může být život nejen efektivnější, ale i zábavnější.

Minecraft ukončil podporu pro VR. Co to znamená pro hráče virtuální reality?

Minecraft už oficiálně nepodporuje hraní ve VR. Mojang splnil dřívější slib a s novou aktualizací vyřadil podporu pro virtuální a smíšenou realitu. Jaké jsou možnosti pro fanoušky VR dnes?

Steam byl znovu zneužit k šíření malwaru. Hráči naletěli na falešnou demoverzi

Platforma Steam, kterou denně využívají miliony hráčů po celém světě, se podruhé během dvou měsíců stala nástrojem hackerů pro distribuci malwaru. Nejnovější incident se týká hry Sniper: Phantom's Resolution, jejíž údajná demoverze ve skutečnosti obsahovala nebezpečný kód. Cílem útoku bylo získat přístup k online účtům obětí prostřednictvím kradených cookies a síťového provozu.

GTA VI až v roce 2026? Rockstar oficiálně přiznal, že si ještě pořádně počkáme

GTA VI nakonec vyjde až v květnu 2026. Rockstar Games odsunul vydání o další rok s tím, že chce dodat „nejlepší možný zážitek“. Fanoušci ale ztrácejí trpělivost – od GTA V uběhlo už přes 13 let a PC verze stále není v dohledu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi