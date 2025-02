Umělá inteligence a zvířecí emoce: Jak pomáhá rozumět pocitům zvířat

Tradičně se odborníci v oblasti etologie (věda o chování zvířat) spoléhali na pečlivé pozorování a zkušenosti. Vědecké metody, jako je analýza chování nebo měření hormonálních změn, poskytují cenné poznatky, ale jsou často časově i finančně náročné. Proto se nyní dostává do popředí AI, která nabízí možnost rychlé a přesné analýzy emocí zvířat pomocí strojového učení a počítačového vidění.

Význam této technologie přesahuje pouhou vědeckou zvědavost. Správná interpretace emocí zvířat by mohla pomoci v mnoha oblastech – od zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat po lepší diagnostiku zdravotních problémů domácích mazlíčků nebo ochranu ohrožených druhů.

V posledních letech vědci podnikli významné kroky v této oblasti. Díky pokročilým algoritmům se AI učí rozpoznávat výrazy na zvířecích tvářích, vnímat jejich tělesný jazyk a dokonce i interpretovat zvuky, které vydávají. Přesto však tato technologie stále naráží na řadu výzev, které je nutné překonat, aby byla skutečně spolehlivá a široce použitelná.

Jak funguje AI v rozpoznávání emocí zvířat?

1. Vizuální analýza: Co nám říká tvář zvířete?

Jedním z nejvíce rozvíjených přístupů je analýza výrazu tváře. Výzkumníci zjistili, že podobně jako lidé, i některá zvířata mají specifické mimické vzorce spojené s určitými emocemi.

Například projekt Intellipig, vyvíjený na University of the West of England Bristol ve spolupráci se Scotland’s Rural College, se zaměřuje na vnímání emocí prasat. Tento systém analyzuje fotografie prasat a detekuje příznaky bolesti, nemoci nebo stresu. Farmáři tak mohou na základě těchto informací včas zasáhnout a zlepšit pohodu svých zvířat.

Podobnou metodiku využívá i tým z University of Haifa, který vyvinul software na rozpoznávání psích obličejů. Tento software byl původně zaměřen na pomoc majitelům při hledání ztracených mazlíčků, ale vědci nyní pracují na jeho rozšíření o schopnost detekce stresu a nepohodlí u psů. Vědecké studie ukázaly, že psi sdílejí až 38 % mimických pohybů s lidmi, což naznačuje, že jejich obličejová komunikace může být do určité míry interpretována podobně jako u lidí.

V Brazílii zase vědci z University of São Paulo použili AI k analýze výrazů koní před a po chirurgických zákrocích. Systém se zaměřil na oči, uši a ústa koní a byl schopen identifikovat známky bolesti s úspěšností 88 %.

Zdroj: Shutterstock

2. Zvuková analýza: Co nám říkají zvířecí zvuky?

Další oblastí, kde umělá inteligence ukazuje velký potenciál, je analýza zvuků. Mnohá zvířata vydávají různé zvuky v závislosti na svém emocionálním rozpoložení.

Vědecké týmy například pracují na rozpoznávání emocí krav podle jejich bučení. Výzkumy ukázaly, že krávy mají individuální „hlasy“ a dokážou vyjadřovat pocity jako hlad, stres nebo spokojenost pomocí změn ve frekvenci a intonaci svého bučení.

Podobné technologie se testují i u slonů, kteří mají širokou škálu vokálních projevů – od hlubokého dunění až po vysoké zvuky mimo lidský sluchový rozsah. AI systémy dokážou analyzovat tyto zvuky a určit, zda je slon klidný, podrážděný nebo vyděšený.

3. Analýza pohybů a tělesného jazyka

Kromě obličejových výrazů a zvukových projevů vědci využívají AI i k analýze tělesného jazyka zvířat.

Například některé projekty se soustředí na pozorování držení těla ovcí a koz, aby určily, zda se zvíře cítí dobře nebo má zdravotní problémy. Podobně se vyvíjejí metody, které sledují pohyby psů a koček, aby odhalily známky úzkosti nebo bolesti.