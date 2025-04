OpenAI přetížené: GPT-5 se odkládá kvůli nedostatku grafických karet

„Když máte GPU, dejte vědět“

Generální ředitel OpenAI Sam Altman oznámil, že kvůli přetížené infrastruktuře se budou muset nové produkty zřejmě posunout. Na sociální síti X (dříve Twitter) uvedl:

„Situaci dostáváme pod kontrolu, ale čekejte zpoždění nových verzí, občasné chyby a pomalejší provoz. Zkrátka narážíme na limity kapacity.“

V odlehčeném tónu pak dodal výzvu těm, kteří mají přebytečný výpočetní výkon:

„Pokud má někdo GPU kapacitu v balících po 100 000 kusech, ozvěte se!“

OpenAI se aktuálně snaží stabilizovat své služby a zároveň zajišťuje výkon potřebný k provozu AI nástrojů. Přesto alespoň částečně uvolnila stavidla a zpřístupnila generování obrázků i bezplatným uživatelům. Není však jisté, jak dlouho to vydrží.

GPT-5? Až to „železo“ dovolí

Ještě letos v únoru Sam Altman naznačoval, že GPT-5 by mohl přijít během několika měsíců. Nyní se ale zdá, že vše bude jinak. Nedávné spuštění modelu GPT-4.5 bylo omezeno pouze na platící uživatele, protože firma narazila na strop výpočetního výkonu – došly jí grafické karty. A to navzdory tomu, že OpenAI jen v tomto roce získala další investici ve výši 40 miliard dolarů.

Stále větší část těchto prostředků ovšem míří na provoz datových center a nákup GPU jednotek, které jsou základním stavebním kamenem každé větší AI infrastruktury. Jejich spotřeba energie i cena rostou a samotná dostupnost čipů zůstává problematická.

Zdroj: Shutterstock

Nvidia plánuje pomoc, ale bude to drahé

Partner OpenAI, společnost Nvidia, sice připravuje nové generace výkonnějších a úspornějších GPU, ale výstavba potřebných datacenter bude stát další miliardy. A to v době, kdy služby jako ChatGPT používá více než 500 milionů lidí týdně.

Zájem o umělou inteligenci je tedy enormní – ovšem čím více roste, tím více ukazuje, že technologie má i své hranice. A ty momentálně nejsou na straně softwaru, ale hardwaru.

Rekordní růst, ale ne bez bolesti

Pro koncové uživatele to znamená jediné: trpělivost. Ačkoliv OpenAI dál inovuje, nové funkce a modely nemusí přicházet v původně slibovaném tempu. Služba sice zůstává částečně zdarma a přibývají novinky jako generátor obrázků ve stylu Studia Ghibli, ale technická realita je neúprosná – servery mají své limity.

GPT-5 je tedy na cestě, ale zatím to spíš vypadá, že si budeme muset počkat déle. A i to je vlastně známka úspěchu – kdyby ChatGPT nebyl tak oblíbený, žádné zpoždění by se nekonalo.