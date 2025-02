Jižní Korea dočasně blokuje AI aplikaci DeepSeek

Jižní Korea dočasně zablokovala stahování čínské AI aplikace DeepSeek kvůli obavám o ochranu osobních údajů. Podle jihokorejských regulačních orgánů mohla aplikace neoprávněně přenášet uživatelská data do Číny, což vyvolalo okamžitou reakci úřadů. Jaké jsou důsledky tohoto rozhodnutí pro DeepSeek a co to znamená pro budoucnost AI aplikací na mezinárodním trhu?