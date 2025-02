Grok 3: Aneb nový druh divoké AI, která křičí, nadává a obviňuje

Když xAI oznámilo nový hlasový režim pro Grok 3, internet se okamžitě rozdělil na dva tábory. Jedni byli nadšení, že se konečně objevil AI chatbot, který není svázaný přísnými pravidly a nemá strach říkat věci „na plnou hubu“. Druzí si klepali na čelo a ptali se: Je tohle ještě vůbec dobrý nápad?

Ať už si o tom myslíte cokoli, faktem je, že Grok 3 nabízí několik osobnostních režimů, z nichž některé jsou… řekněme dost nezvyklé:

„Unhinged“ (Šílenec) – nadává, uráží vás a když ho moc přerušíte, začne doslova křičet.

„Storyteller“ (Vypravěč) – umí poutavě vyprávět příběhy.

„Romantic“ (Romantik) – koktá, mluví nejistě, jako by vás balil nesmělý teenager.

„Meditation“ (Meditace) – pokusí se vás uklidnit a provede vás relaxací.

„Conspiracy“ (Konspirátor) – začne vyprávět o iluminátech, UFO a tajných vládních experimentech.

„Unlicensed Therapist“ (Neoprávněný terapeut) – rád si hraje na psychologa, ale bez jakékoliv odbornosti.

„Grok Doc“ (Doktor Grok) – rád radí, i když je otázka, zda byste mu měli věřit.

„Sexy“ (18+) – přibližně na úrovni starých erotických linek z 90. let.

Tohle všechno znamená, že Grok je zcela jiný než ChatGPT, Google Gemini nebo Siri. Zatímco ostatní hlasové AI se snaží být co nejpřirozenější a hlavně bezpečné, Grok jde na plné obrátky a nebere si servítky.

Zdroj: Shutterstock

Jak se Grok chová v praxi?

Největší pozornost vzbudil režim „Unhinged“, který dokáže doslova křičet. Když AI výzkumník Riley Goodside začal Groka přerušovat a nutil ho mluvit hlasitěji, AI mu po 30 sekundách neuvěřitelného řevu sprostě vynadala a položila hovor.

Zní to absurdně? Možná. Ale zároveň je to první hlasová AI, která na uživatele nejen odpovídá, ale přímo reaguje emocemi. A to je něco, co žádná jiná velká AI firma dosud nezkusila.

Podobně kontroverzní je „Sexy“ režim, který otevřeně simuluje erotické konverzace. Na rozdíl od ChatGPT, který přísně filtruje jakýkoliv sexuální obsah, Grok jde až za hranici toho, co byste čekali od běžného AI asistenta.

Tahle necenzurovaná volnost je přesně to, co Elon Musk chtěl – AI, která nemá „politicky korektní zábrany“ a říká věci otevřeně.