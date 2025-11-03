CDR.cz - Vybráno z IT

Microsoft přidává do Windows 11 funkci pro dvojitý Bluetooth poslech

Pondělí, 3 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky, Ostatní

Zdroj: Shutterstock

Microsoft testuje novou funkci ve Windows 11, která umožní přehrávat zvuk na dvou Bluetooth zařízeních současně. Díky technologii Bluetooth LE Audio tak bude možné sdílet hudbu nebo film s partnerem, kamarádem nebo rodinou – bez nutnosti vytahovat reproduktor.
Dosud bylo možné na počítačích s Windows poslouchat hudbu vždy jen na jednom bezdrátovém zařízení. Microsoft to nyní mění. Nový režim sdíleného zvuku, označený jako Shared Audio (Preview), využívá technologii Bluetooth Low Energy Audio, která zvládne přenášet kvalitní stereo zvuk do více zařízení současně, a přitom šetří baterii.

Podle Microsoftu je funkce už dostupná uživatelům testovacích verzí Windows 11 Insider v kanálech Dev a Beta. Aktivace je jednoduchá: Po připojení kompatibilních zařízení stačí v rychlém nastavení kliknout na nové tlačítko „Sdílený zvuk“.

Pro koho má tahle novinka smysl

Typický scénář? Dva lidé sledují film na jednom notebooku – každý ve svých bezdrátových sluchátkách. Nebo si chcete s kamarádem poslechnout novou skladbu, aniž by jeden z vás musel sdílet ucho. Funkce je užitečná i pro slabší sluch – Windows 11 totiž zvládne přehrávat zvuk i do kompatibilních naslouchátek.

Bluetooth LE Audio kromě toho nabízí menší zpoždění, takže se novinka může hodit i při hraní her či videohovorech, kde dříve bývala latence problémem.

Zdroj: Shutterstock

Kde to zatím funguje

Microsoft zpočátku zpřístupňuje sdílený zvuk jen na vybraných počítačích s označením Copilot Plus PC. Patří mezi ně nejnovější Surface Laptop 13,8 a 15 palců nebo Surface Pro 13 palců. Funkce se brzy objeví i na Samsung Galaxy Book5 360 a Galaxy Book5 Pro.

K plnému fungování je třeba i správné příslušenství – tedy sluchátka s podporou Bluetooth LE Audio. Microsoft testuje například modely Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3 a Buds 3 Pro, ale i nové Sony WH-1000XM6.

Inspirace od Google a Samsungu

Podobnou technologii už dříve nasadily i jiné značky. Google využívá systém Auracast, který umožňuje přenášet zvuk mezi telefony a kompatibilními sluchátky či naslouchátky. Nejnovější Pixel 8 už umí propojit dvě sady sluchátek najednou. Stejnou cestou se vydal i Samsung, který Auracast integroval do řady Galaxy S24.

Microsoft tedy v podstatě dohání konkurenci, ale díky integraci do Windows má šanci oslovit obrovské množství uživatelů notebooků i stolních počítačů, kteří dosud museli používat externí Bluetooth adaptéry.

Pokud testování dopadne dobře, Microsoft plánuje rozšířit sdílený zvuk na všechny počítače s čipsetem podporujícím Bluetooth LE Audio. Očekává se, že funkce dorazí do stabilní verze Windows 11 během roku 2026.

Zajímavé je, že novinka by mohla časem umožnit i veřejné vysílání zvuku – například v kavárně nebo na letišti, kde by si lidé mohli připojit svá sluchátka a poslouchat sdělení nebo hudbu přímo ze systému. To už je ale spíše pohled do budoucnosti.

